الرئيس اللبناني يدعم مناقشة المناطق الآمنة بسوريا بين ترامب و العاهل الأردني

– February 3, 2017

روسيا‭ ‬تقصف‭ ‬مستودعات‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬الزور

بيروت‭ – ‬واشنطن‭ – ‬الزمان‭ ‬

قالت‭ ‬وكالة‭ ‬تاس‭ ‬للأنباء‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬إن‭ ‬قاذفات‭ ‬قنابل‭ ‬روسية‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬توبوليف‭-‬22إم3‭ ‬شنت‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬مستودعات‭ ‬ذخيرة‭ ‬يستخدمها‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬ودمرت‭ ‬جميع‭ ‬الأهداف‭ ‬وقال‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬الخميس‭ ‬إن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬ناقش‭ ‬إمكانية‭ ‬إقامة‭ ‬مناطق‭ ‬آمنة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬مع‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭. ‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬ترامب‭ ‬التقى‭ ‬بالملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬لفترة‭ ‬وجيزة‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬صباح‭ ‬الخميس‭. ‬كان‭ ‬ترامب‭ ‬قال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬إنه‭ ‬سيقيم‭ ‬مناطق‭ ‬آمنة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬للاجئين‭ ‬الفارين‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬ولاحقاً‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬اللبناني‭ ‬ميشال‭ ‬عون‭ ‬إن‭ ‬عودة‭ ‬اللاجئين‭ ‬السوريين‭ ‬إلى‭ ‬بلادهم‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عمل‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬لإنشاء‭ ‬مناطق‭ ‬آمنة‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬ونزح‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬إلى‭ ‬لبنان‭ ‬جراء‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬المجاورة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬سكان‭ ‬البلاد‭.‬

وقال‭ ‬عون‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الجمعة‭ ‬مع‭ ‬مفوض‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬السامي‭ ‬لشؤون‭ ‬اللاجئين‭ ‬فيليبو‭ ‬جراندي‭ ‬‮«‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬أن‭ ‬يعمل‭ ‬لتسهيل‭ ‬عودة‭ ‬هؤلاء‭ ‬النازحين‭ ‬إلى‭ ‬بلدهم‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬إقامة‭ ‬أماكن‭ ‬آمنة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬لاستقبالهم‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭.‬‮»‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لبنان‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬وارد‭ ‬إلزام‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬النازحين‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬أمنية‭ ‬غير‭ ‬مستقرة‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬عمل‭ ‬دولي‭ ‬جامع‭ ‬لإيجاد‭ ‬المناخ‭ ‬المناسب‭ ‬لتسهيل‭ ‬العودة‭ ‬لان‭ ‬بقاءهم‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يدوم‭ ‬إلى‭ ‬الأبد‭ ‬خصوصا‭ ‬وان‭ ‬ظروف‭ ‬عيشهم‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬اللبنانية‭ ‬ليست‭ ‬مريحة‭.‬‮»‬

ودعا‭ ‬عون‭ ‬وهو‭ ‬حليف‭ ‬لجماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبنانية‭ ‬التي‭ ‬تقاتل‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬دعما‭ ‬للرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬للصراع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬نجاح‭ ‬الحل‭ ‬السياسي‭ ‬الذي‭ ‬يُعمل‭ ‬له‭ ‬حاليا‭ ‬مع‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الإرهابيين‭ ‬أينما‭ ‬وجدوا‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬سيقيم‭ ‬بالتأكيد‭ ‬مناطق‭ ‬آمنة‭ ‬في‭ ‬سوريا‮»‬‭ ‬لحماية‭ ‬الأشخاص‭ ‬الفارين‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬هناك‭ ‬وأن‭ ‬أوروبا‭ ‬ارتكبت‭ ‬خطأ‭ ‬بقبول‭ ‬ملايين‭ ‬اللاجئين‭.‬

وطبقا‭ ‬لوثيقة‭ ‬اطلعت‭ ‬عليها‭ ‬رويترز‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يأمر‭ ‬ترامب‭ ‬وزارتي‭ ‬الدفاع‭ ‬والخارجية‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭ ‬بوضع‭ ‬خطة‭ ‬لإقامة‭ ‬‮«‬المناطق‭ ‬الآمنة‮»‬‭ ‬في‭ ‬تحرك‭ ‬قد‭ ‬يخاطر‭ ‬بزيادة‭ ‬التدخل‭ ‬العسكري‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬الصراع‭ ‬السوري‭.‬

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