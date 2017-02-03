الرئيس اللبناني يدعم مناقشة المناطق الآمنة بسوريا بين ترامب و العاهل الأردني
روسيا تقصف مستودعات داعش في دير الزور
بيروت – واشنطن – الزمان
قالت وكالة تاس للأنباء نقلا عن وزارة الدفاع إن قاذفات قنابل روسية بعيدة المدى من طراز توبوليف-22إم3 شنت ضربات جوية الجمعة على مستودعات ذخيرة يستخدمها تنظيم داعش في محافظة دير الزور في سوريا ودمرت جميع الأهداف وقال البيت الأبيض الخميس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش إمكانية إقامة مناطق آمنة في سوريا مع العاهل الأردني الملك عبد الله.
وأضاف في بيان أن ترامب التقى بالملك عبد الله لفترة وجيزة في واشنطن صباح الخميس. كان ترامب قال الأسبوع الماضي إنه سيقيم مناطق آمنة في سوريا للاجئين الفارين من العنف في البلاد. ولاحقاً قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم يجب أن تتم من خلال عمل المجتمع الدولي مع الحكومة السورية لإنشاء مناطق آمنة لهم في سوريا. ونزح مليون شخص على الأقل إلى لبنان جراء الحرب في سوريا المجاورة منذ عام 2011 أي ما يقرب من ربع سكان البلاد.
وقال عون في لقاء الجمعة مع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي «على المجتمع الدولي أن يعمل لتسهيل عودة هؤلاء النازحين إلى بلدهم وذلك عبر إقامة أماكن آمنة في سوريا لاستقبالهم بالتنسيق مع الحكومة السورية.»
وأضاف «لبنان ليس في وارد إلزام أي من النازحين العودة إلى سوريا في ظروف أمنية غير مستقرة لكن لا بد من عمل دولي جامع لإيجاد المناخ المناسب لتسهيل العودة لان بقاءهم في لبنان لا يمكن أن يدوم إلى الأبد خصوصا وان ظروف عيشهم على الأراضي اللبنانية ليست مريحة.»
ودعا عون وهو حليف لجماعة حزب الله اللبنانية التي تقاتل في سوريا دعما للرئيس بشار الأسد إلى حل سياسي للصراع في سوريا مشددا على «أهمية نجاح الحل السياسي الذي يُعمل له حاليا مع الاستمرار في مواجهة الإرهابيين أينما وجدوا».
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إنه «سيقيم بالتأكيد مناطق آمنة في سوريا» لحماية الأشخاص الفارين من العنف هناك وأن أوروبا ارتكبت خطأ بقبول ملايين اللاجئين.
وطبقا لوثيقة اطلعت عليها رويترز من المتوقع أن يأمر ترامب وزارتي الدفاع والخارجية في الأيام القادمة بوضع خطة لإقامة «المناطق الآمنة» في تحرك قد يخاطر بزيادة التدخل العسكري الأمريكي في الصراع السوري.