اعتذارات المرشحين وتدخلات الرئاسة تؤجل التغييرالوزاري في مصر

– February 3, 2017

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

اكد‭ ‬مصدر‭ ‬مسئول‭ ‬بمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭ ) ‬ان‭ ‬تاجيل‭ ‬اعلان‭ ‬التغيير‭ ‬الوزاري‭ ‬الى‭ ‬منتصف‭ ‬فبراير‭ ‬يرجع‭ ‬الى‭ ‬اعتذارات‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المرشحين‭ ‬لتولي‭ ‬مسؤولية‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزارات‭ ‬عن‭ ‬قبول‭ ‬ترشيحاتهم‭ ‬فضلا‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬3‭ ‬جهات‭ ‬رقابية‭ ‬تقوم‭ ‬بجمع‭ ‬المعلومات‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬المرشحين‭ ‬قبل‭ ‬الموافقة‭ ‬عليهم‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬رفض‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬اسماء‭ ‬ثلاثة‭ ‬مرشحين‭ ‬لحقائب‭ ‬وزارية‭ ‬لم‭ ‬يعلن‭ ‬عنها‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬الاعلان‭ ‬الرسمى‭ ‬عن‭ ‬اسماء‭ ‬الوزراء‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الاسماء‭ ‬اصبحت‭ ‬مرشحه‭ ‬بقوة‭ ‬لتولي‭ ‬حقائب‭ ‬وزارية‭ ‬فى‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬اجرى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬مقابلات‭ ‬معهم‭ ‬،‭ ‬وياتى‭ ‬على‭ ‬راس‭ ‬هؤلاء‭ ‬د‭/ ‬جابر‭ ‬نصار‭ ‬كمرشح‭ ‬لوزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬ومحمد‭ ‬عبدالظاهر‭ ‬محافظ‭ ‬الاسكندرية‭ ‬السابق‭ ‬كمرشح‭ ‬لوزرة‭ ‬التنمية‭ ‬المحلية‭ ‬والمستشار‭ ‬ايمن‭ ‬عباس‭ ‬رئيس‭ ‬محكمة‭ ‬استئناف‭ ‬القاهرة‭ ‬كمرشح‭ ‬لوزارة‭ ‬العدل،‭ ‬واكد‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬شكوكا‭ ‬فى‭ ‬استمرار‭ ‬محمد‭ ‬عبدالعاطى‭ ‬وزير‭ ‬الرى‭ ‬فى‭ ‬منصبه‭ ‬الحالي‭ ‬بسبب‭ ‬ضعف‭ ‬اداء‭ ‬الوزارة‭ ‬فى‭ ‬ملف‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ . ‬

كما‭ ‬ان‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الحالي‭ ‬يعد‭ ‬احد‭ ‬المرشحين‭ ‬لعدم‭ ‬الاستمرار‭ ‬فى‭ ‬منصبه‭ ‬بعد‭ ‬تزايد‭ ‬العمليات‭ ‬الارهابية‭.‬

وبالنسبة‭ ‬لعملية‭ ‬دمج‭ ‬الوزارات‭ ‬اكد‭ ‬المصدر‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬التراجع‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬الفكرة‭ ‬بسبب‭ ‬صعوبة‭ ‬تطبيقها‭.‬

‭ ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬ابدى‭ ‬رجل‭ ‬الشارع‭ ‬عدم‭ ‬اهتمامه‭ ‬بالتعديل‭ ‬الوزاري،‭ ‬حيث‭ ‬اكد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬فى‭ ‬استطلاع‭ ‬للرأي‭ ‬اجريناه‭ ‬معهم‭ ‬ان‭ ‬الاهم‭ ‬هو‭ ‬تغيير‭ ‬السياسات‭ ‬وليس‭ ‬تغيير‭ ‬الوجوه‭ ‬وخفض‭ ‬ارتفاع‭ ‬اسعار‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اسعارالسلع‭ ‬الضرورية‭ ‬والادوية‭ ‬وهومايشكل‭ ‬ضغطا‭ ‬متزايدا‭ ‬على‭ ‬الناس‭ .‬