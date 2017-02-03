اعتذارات المرشحين وتدخلات الرئاسة تؤجل التغييرالوزاري في مصر
القاهرة – مصطفى عمارة
اكد مصدر مسئول بمجلس الوزراء فى تصريحات خاصة ل (الزمان ) ان تاجيل اعلان التغيير الوزاري الى منتصف فبراير يرجع الى اعتذارات عدد من المرشحين لتولي مسؤولية عدد من الوزارات عن قبول ترشيحاتهم فضلا على ان 3 جهات رقابية تقوم بجمع المعلومات عن عدد من الوزراء المرشحين قبل الموافقة عليهم بعد ان رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي اسماء ثلاثة مرشحين لحقائب وزارية لم يعلن عنها. وعلى الرغم من عدم الاعلان الرسمى عن اسماء الوزراء الا ان عدداً من الاسماء اصبحت مرشحه بقوة لتولي حقائب وزارية فى الحكومة الجديدة بعد ان اجرى رئيس الوزراء مقابلات معهم ، وياتى على راس هؤلاء د/ جابر نصار كمرشح لوزير التربية والتعليم ومحمد عبدالظاهر محافظ الاسكندرية السابق كمرشح لوزرة التنمية المحلية والمستشار ايمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة كمرشح لوزارة العدل، واكد المصدر ان هناك شكوكا فى استمرار محمد عبدالعاطى وزير الرى فى منصبه الحالي بسبب ضعف اداء الوزارة فى ملف سد النهضة .
كما ان وزير الداخلية الحالي يعد احد المرشحين لعدم الاستمرار فى منصبه بعد تزايد العمليات الارهابية.
وبالنسبة لعملية دمج الوزارات اكد المصدر انه تم التراجع ان تلك الفكرة بسبب صعوبة تطبيقها.
فى السياق ذاته ابدى رجل الشارع عدم اهتمامه بالتعديل الوزاري، حيث اكد عدد من المواطنين فى استطلاع للرأي اجريناه معهم ان الاهم هو تغيير السياسات وليس تغيير الوجوه وخفض ارتفاع اسعار العديد من اسعارالسلع الضرورية والادوية وهومايشكل ضغطا متزايدا على الناس .