– February 3, 2017

معصوم يستعرض للطالباني آخر المستجدات

بغداد- الزمان

استعرض رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مع الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني المستجدات السياسية في البلاد.وقال بيان رئاسي امس ان معصوم زار الطالباني في مكتبه الخاص حال وصوله الى مدينة السليمانية حيث كان في استقباله بمطار السليمانية الدولي عدد من كبار المسؤولين السياسيين والحكوميين. وبحسب البيان فقد استعرض معصوم آخر المستجدات السياسية. واشار معصوم الى (الدور المحوري الذي اداه الرئيس الطالباني في بناء العملية الديمقراطية بالعراق)، مضيفاً ان(كل القادة العراقيين يستذكرون الدور المهم للطالباني الذي يمثل علامة مضيئة في التأريخ السياسي).