الخطوط الجوية تنفي افلاسها :

– February 3, 2017

وضعنا المالي قوي وأرصدتنا بملايين الدولارات

بغداد- الزمان

نفت وزارة النقل امس صحة ماتردد عن قرب افلاس شركة الخطوط الجوية العراقية مؤكدةً أن أرصدة الشركة في البنوك والمصارف المحلية تبلغ ملايين الدولارات.ونقل بيان للوزارة عن مدير عام الشركة سامر كبة قوله إن الشركة (تدعو جميع الجهات الرقابية الحكومية منها والبرلمانية لزيارة الشركة والإطلاع على كشوفاتها الاسبوعية والشهرية والسنوية وكل مشاريع وخطط الشركة)، مضيفاً ان الشركة (قوية تنطلق من أساس مالي قوي ولا صحة لخبر إفلاسها بالإضافة إلى مشاريع مستقبلية منها قريب الأجل ومنها بعيد)، لافتاً الى أن (أرصدة الخطوط الجوية العراقية في البنوك والمصارف المحلية داخل وخارجه هي ملايين الدولارات، وأن الخطوط الجوية العراقية هي شركة قوية ورابحة وبامتياز). وكان رئيس لجنة الخدمات النيابية ناظم الساعدي قد اكد في وقت سابق من يوم امس أن الشركة مهددة بـ(الإفلاس) بسبب (سوء الإدارة)، مضيفًا ان العام الماضي شهد تراجعاً وخسارة كبيرة .وبحسب كبة فإن الشركة(تسعى جاهدة لزيادة وارداتها المالية من خلال مشاريع عديدة بالإضافة الى قربها من رفع الحظر عن طائراتها في المطارات الأوربية بعد رفعها من اللائحة السوداء وادراجها في مرتبة تحت المراقبة والتي تعد خطوة اولى لرفع الحظر عنها ليعود الطائر الأخضر للتحليق من جديد في جميع عواصم الدول الاوربية والعالمية)، كاشفاً عن أن (هذا العام سيشهد افتتاح خطوط جديدة عدة الى عواصم جديدة وهذا بكل تأكيد سيزيد من واردات الخطوط وقوتها ورصانتها).