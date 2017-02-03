– February 3, 2017

الجيش الأمريكي: مقتل 199 مدنياً جراء الغارات ضد داعش في العراق وسوريا

بغداد – الزمان

أعلن الجيش الأمريكي مقتل 199 مدنياً منذ بدء حملة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا منذ عام 2014.واوضح بيان للجيش الامريكي إن( 11 مدنيا قتلوا في أربع غارات جوية منفصلة للتحالف في المدة بين 25 أكتوبر تشرين الأول والتاسع من ديسمبر كانون الأول)، مضيفًا أنه (برغم ما يبذله التحالف من جهد فائق في قصف الأهداف العسكرية بطريقة تقلل مخاطر سقوط ضحايا مدنيين إلا أنه يتعذر تفادي وقوع ضحايا في بعض الحوادث).وتابع أن (غارة جوية على مبنى يوجد فيه مقاتلون من داعش يوم السابع من ديسمبر كانون الأول قرب الرقة في سوريا قتلت سبعة مدنيين)، مؤكداً أن (الرقم الإجمالي للمدنيين الذين قتلوا منذ بدء الحملة الجوية في 2014 بلغ 199 قتيلا)