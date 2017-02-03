– February 3, 2017

علماء : العالم دخل العصر الجليدي ووداعاً للإحتباس الحراري

بغداد – الزمان

قال باحثون من جامعة نورثومبريا البريطانية أن الأرض دخلت عصراً جليدياً صغيراً بدايةً من الشتاء الحالي، مشيرين الى أن هذا العصر الجليدي سيبلغ ذروته في العام 2030.ويأتي إعلان العلماء بداية عصرٍ جليديٍ صغيرٍ يستمر لعقود، على عكس كل التوقعات باتساع ظاهرة الاحتباس الحراري على الأرض.وقال موقع (Newizv) الروسي ان الخبراء الذين يقومون بمراقبة البقع الشمسية استنتجوا أن عددها آخذ في النقصان، وأن النشاط الشمسي سيقل بنحو 60بالمئة بعد 13 سنة من الآن. مع ذلك فإنه ليس من المعروف بعد، إلى كم درجة سينخفض متوسط درجات الحرارة على كوكب الأرض.وكان علماء روس قد اكدوا في العام 2015، أن عصراً جليدياً سيحل على الأرض بدلاً من ظاهرة الاحتباس الحراري.ويأتي الاستنتاج الجديد بعد 20 عاماً من البحث في بحيرة إلجيجيتجن في دائرة تشوكوتكا أقصى شمال شرقي روسيا، التي كانت قد تشكلت قبل نحو 3.5 مليون سنة نتيجةً لاصطدام نيزك بالأرض. وتحتوي أرض البحيرة على ما يمكن عدّه خريطة للتغير المناخي على الأرض، بحسب ما يعتقده العلماء.وعند تحليل عينة من تربة أخذت من قاع البحيرة، وُجِد العديد من الأنماط الطبيعية التي أدت بالعلماء إلى استنتاج تحول المناخ على الأرض إلى البرودة القارسة في المستقبل القريب.ولفت العلماء الى أن ظاهرة الاحتباس الحراري على الأرض لم تكن إلا ظاهرة قصيرة الأجل