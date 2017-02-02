الامارات تحتج على تزويد ايران “طائرات بدون طيار” لمتمردي اليمن

– February 2, 2017

ابوظبي- (أ ف ب) – أعلنت دولة الامارات الخميس انها استدعت القائم بأعمال السفارة الايرانية في ابوظبي احتجاجا على تزويد ايران المفترض للمتمردين الحوثيين اليمنيين وحلفائهم بالاسلحة، بما فيها طائرات بدون طيار.

ووفقا لبيان نشرته وكالة الانباء الرسمية (وام)، سلمت وزارة الخارجية لمبعوث طهران “مذكرة احتجاج حول تزويد إيران، بطريقة غير مشروعة، أسلحة لميليشيات الانقلاب على الشرعية في اليمن”.

واضاف البيان ان “السلاح الإيراني، ومن ضمنه الطائرات بدون طيار التي قامت قوات التحالف العربي باستهدافها مؤخراً، يعد مخالفة صريحة” لقرارات مجلس الامن الدولي المتعلقة باليمن.

وتعد الامارات شريكا اساسيا في التحالف العسكري العربي الذي تقوده السعودية منذ آذار/مارس 2015 ضد المتمردين الحوثيين وحلفائهم من انصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق اخرى في اليمن.

وذكرت تقارير صحافية اماراتية مؤخرا ان طائراتها المشاركة في التحالف دمرت طائرة بدون طيار اطلقها الحوثيون في ساحل اليمن الغربي.

ولطالما اتهمت الحكومة اليمنية والدول الداعمة لها ايران بتسليح المتمردين، وهو ما تنفيه طهران.