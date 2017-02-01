(نعيماً)..مبادرة ينظمها حلاقون أردنيون لقص شعر الفقراء مجاناً
عمان- رويترز :صف من كراسي الحلاقة وُضع في الساحة الهاشمية وسط العاصمة الأردنية عمان ترحيبا بمن يرغب من المارة في قص شعره مجانا في إطار (مبادرة نعيما) التي أطلقها مجموعة من الحلاقين بالمملكة الأردنية.
ويشارك 30 حلاقا متطوعا على الأقل في المبادرة ويقفون في الساحة المزدحمة لقص الشعر وحلق اللحية للراغبين من الفقراء دون مقابل.
ويستعد المتطوعون المسلحون بمقصات ومجففات شعر وماكينات قص الشعر الكهربائية لتقديم خدماتهم لزبائن يصطفون في صفوف طويلة انتظارا للجلوس على كرسي الحلاق.
وقال صبحي عساف صاحب صالون الخال ومؤسس مبادرة نعيماً «حبينا إنه يكون النعيم على الجميع اللي معه واللي ما معاه. يعني فيه ناس كثير بيكون نفسه يعمل شي وما بيقدر عليه. فإحنا إن شاء الله هون بنقدر -مش أنا لحالي أنا ومعظم حلاقين المملكة ما شاء الله معاي هون- نفسنا نسوي .. نعمل شييكون يحس الواحد عامل شي وطني.»
وأعرب عساف عن أمله في أن تؤتي المبادرة أُكلها ويكون لها أثر إيجابي.
وأضاف «الشكل كثير كثير بيأثر ع النفسية. لاحظي على كل واحد بيكون مش قاصص شعره أو مهمل بنفسه نفسيته ما بتكون منيحة. هي راحة نفسية أكثر شيء. إن شاء الله بنكون كلنا مرتاحين نفسياً وإن شاء الله بنريح غيرنا نفسياً كمان.»
وقال حلاق متطوع بالمشاركة في المبادرة يدعى أنس نخلة (33 عاما) «قررت آجي هون أساعد وأقدم اللي عندي لناس غير قادرة إنها تروح تحلق في صالونات وإمكانياتها ممكن كل ثلاث أربع أشهر يفوت الصالون. لا إحنا بنيجي ولو آجه كل اثنين وإحنا موجودين رح نحلق له بدون مقابل ونقدم يعني اللي بنقدرعليه.»
واصطف كبار وصغار على السواء في الساحة الهاشمية لقص شعرهم أو حلاقة ذقونهم مجانا.
وأعرب رجل ممن حلقوا شعرهم مجانا عن سعادته بالمبادرة وقال الرجل الذي يدعى مطلق العميان «والله جاي طاش هان ولقيت ها الحلاقة وحلقت راسي. والله مبسوط حلاقة مجانية. وها العالم كلها مبسوطة. كل العالم قاعدة على الكراسي تحلق وحلقنا زيها.»