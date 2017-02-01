(نعيماً)..مبادرة ينظمها حلاقون أردنيون لقص شعر الفقراء مجاناً

– February 1, 2017

عمان‭- ‬رويترز‭ :‬صف‭ ‬من‭ ‬كراسي‭ ‬الحلاقة‭ ‬وُضع‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الهاشمية‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمان‭ ‬ترحيبا‭ ‬بمن‭ ‬يرغب‭ ‬من‭ ‬المارة‭ ‬في‭ ‬قص‭ ‬شعره‭ ‬مجانا‭ ‬في‭ ‬إطار‭ (‬مبادرة‭ ‬نعيما‭) ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الحلاقين‭ ‬بالمملكة‭ ‬الأردنية‭.‬

ويشارك‭ ‬30‭ ‬حلاقا‭ ‬متطوعا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬المبادرة‭ ‬ويقفون‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬المزدحمة‭ ‬لقص‭ ‬الشعر‭ ‬وحلق‭ ‬اللحية‭ ‬للراغبين‭ ‬من‭ ‬الفقراء‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭.‬

ويستعد‭ ‬المتطوعون‭ ‬المسلحون‭ ‬بمقصات‭ ‬ومجففات‭ ‬شعر‭ ‬وماكينات‭ ‬قص‭ ‬الشعر‭ ‬الكهربائية‭ ‬لتقديم‭ ‬خدماتهم‭ ‬لزبائن‭ ‬يصطفون‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬طويلة‭ ‬انتظارا‭ ‬للجلوس‭ ‬على‭ ‬كرسي‭ ‬الحلاق‭.‬

وقال‭ ‬صبحي‭ ‬عساف‭ ‬صاحب‭ ‬صالون‭ ‬الخال‭ ‬ومؤسس‭ ‬مبادرة‭ ‬نعيماً‭ ‬‮«‬حبينا‭ ‬إنه‭ ‬يكون‭ ‬النعيم‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬اللي‭ ‬معه‭ ‬واللي‭ ‬ما‭ ‬معاه‭. ‬يعني‭ ‬فيه‭ ‬ناس‭ ‬كثير‭ ‬بيكون‭ ‬نفسه‭ ‬يعمل‭ ‬شي‭ ‬وما‭ ‬بيقدر‭ ‬عليه‭. ‬فإحنا‭ ‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬هون‭ ‬بنقدر‭ -‬مش‭ ‬أنا‭ ‬لحالي‭ ‬أنا‭ ‬ومعظم‭ ‬حلاقين‭ ‬المملكة‭ ‬ما‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬معاي‭ ‬هون‭- ‬نفسنا‭ ‬نسوي‭ .. ‬نعمل‭ ‬شييكون‭ ‬يحس‭ ‬الواحد‭ ‬عامل‭ ‬شي‭ ‬وطني‭.‬‮»‬

وأعرب‭ ‬عساف‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تؤتي‭ ‬المبادرة‭ ‬أُكلها‭ ‬ويكون‭ ‬لها‭ ‬أثر‭ ‬إيجابي‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬الشكل‭ ‬كثير‭ ‬كثير‭ ‬بيأثر‭ ‬ع‭ ‬النفسية‭. ‬لاحظي‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬واحد‭ ‬بيكون‭ ‬مش‭ ‬قاصص‭ ‬شعره‭ ‬أو‭ ‬مهمل‭ ‬بنفسه‭ ‬نفسيته‭ ‬ما‭ ‬بتكون‭ ‬منيحة‭. ‬هي‭ ‬راحة‭ ‬نفسية‭ ‬أكثر‭ ‬شيء‭. ‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬بنكون‭ ‬كلنا‭ ‬مرتاحين‭ ‬نفسياً‭ ‬وإن‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬بنريح‭ ‬غيرنا‭ ‬نفسياً‭ ‬كمان‭.‬‮»‬

وقال‭ ‬حلاق‭ ‬متطوع‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬المبادرة‭ ‬يدعى‭ ‬أنس‭ ‬نخلة‭ (‬33‭ ‬عاما‭) ‬‮«‬قررت‭ ‬آجي‭ ‬هون‭ ‬أساعد‭ ‬وأقدم‭ ‬اللي‭ ‬عندي‭ ‬لناس‭ ‬غير‭ ‬قادرة‭ ‬إنها‭ ‬تروح‭ ‬تحلق‭ ‬في‭ ‬صالونات‭ ‬وإمكانياتها‭ ‬ممكن‭ ‬كل‭ ‬ثلاث‭ ‬أربع‭ ‬أشهر‭ ‬يفوت‭ ‬الصالون‭. ‬لا‭ ‬إحنا‭ ‬بنيجي‭ ‬ولو‭ ‬آجه‭ ‬كل‭ ‬اثنين‭ ‬وإحنا‭ ‬موجودين‭ ‬رح‭ ‬نحلق‭ ‬له‭ ‬بدون‭ ‬مقابل‭ ‬ونقدم‭ ‬يعني‭ ‬اللي‭ ‬بنقدرعليه‭.‬‮»‬

واصطف‭ ‬كبار‭ ‬وصغار‭ ‬على‭ ‬السواء‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الهاشمية‭ ‬لقص‭ ‬شعرهم‭ ‬أو‭ ‬حلاقة‭ ‬ذقونهم‭ ‬مجانا‭.‬

وأعرب‭ ‬رجل‭ ‬ممن‭ ‬حلقوا‭ ‬شعرهم‭ ‬مجانا‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالمبادرة‭ ‬وقال‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬يدعى‭ ‬مطلق‭ ‬العميان‭ ‬‮«‬والله‭ ‬جاي‭ ‬طاش‭ ‬هان‭ ‬ولقيت‭ ‬ها‭ ‬الحلاقة‭ ‬وحلقت‭ ‬راسي‭. ‬والله‭ ‬مبسوط‭ ‬حلاقة‭ ‬مجانية‭. ‬وها‭ ‬العالم‭ ‬كلها‭ ‬مبسوطة‭. ‬كل‭ ‬العالم‭ ‬قاعدة‭ ‬على‭ ‬الكراسي‭ ‬تحلق‭ ‬وحلقنا‭ ‬زيها‭.‬‮»‬