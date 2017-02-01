معاقبة ثلاثة رياضيين بسبب المنشطات بأولمبياد لندن
– February 1, 2017
زوريخ — رويترز— قالت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الأربعاء إنها عاقبت ثلاثة رياضيين من روسيا وتركيا بسبب مخالفة لوائح المنشطات في أولمبياد لندن الصيفي في 2012.
وقالت اللجنة إن العداءة الروسية انطونيا كريوفشابكا التي فازت بفضية مع الفريق الروسي في سباق التتابع أربعة في 400 متر جردت من الميدالية أيضا بعد ثبوت تعاطيها مادة محظورة رياضيا.
وأثبتت الفحوص أيضا ارتكاب الملاكم التركي أدم كيليجي ورياضية رمي القرص الروسية فيرا جانيفا نفس المخالفة لتطبق عليهما العقوبات أيضا.