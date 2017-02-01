معاقبة ثلاثة رياضيين بسبب المنشطات بأولمبياد لندن

– February 1, 2017

زوريخ‭ ‬—‭ ‬رويترز—‭ ‬قالت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬إنها‭ ‬عاقبت‭ ‬ثلاثة‭ ‬رياضيين‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬وتركيا‭ ‬بسبب‭ ‬مخالفة‭ ‬لوائح‭ ‬المنشطات‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬لندن‭ ‬الصيفي‭ ‬في‭ ‬2012‭.‬

‬وقالت‭ ‬اللجنة‭ ‬إن‭ ‬العداءة‭ ‬الروسية‭ ‬انطونيا‭ ‬كريوفشابكا‭ ‬التي‭ ‬فازت‭ ‬بفضية‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬التتابع‭ ‬أربعة‭ ‬في‭ ‬400‭ ‬متر‭ ‬جردت‭ ‬من‭ ‬الميدالية‭ ‬أيضا‭ ‬بعد‭ ‬ثبوت‭ ‬تعاطيها‭ ‬مادة‭ ‬محظورة‭ ‬رياضيا‭.‬

‭ ‬وأثبتت‭ ‬الفحوص‭ ‬أيضا‭ ‬ارتكاب‭ ‬الملاكم‭ ‬التركي‭ ‬أدم‭ ‬كيليجي‭ ‬ورياضية‭ ‬رمي‭ ‬القرص‭ ‬الروسية‭ ‬فيرا‭ ‬جانيفا‭ ‬نفس‭ ‬المخالفة‭ ‬لتطبق‭ ‬عليهما‭ ‬العقوبات‭ ‬أيضا‭.‬