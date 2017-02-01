فتوى في أندونيسيا بتحريم الأخبار الوهمية
جاكرتا- رويترز) – قال رئيس مجلس العلماء الإندونيسي الأربعاء إن المجلس سيصدر فتوى بتحريم نشر الأخبار الوهمية. وإندونيسيا بها أحد أكبر أعداد من مستخدمي فيسبوك وتويتر وبها أكبر عدد من المسلمين في العالم ويتزايد فيها القلق من الأخبار الوهمية التي تؤجج التوترات الدينية والعرقية. وقال معروف أمين رئيس مجلس العلماء الإندونيسي «سنصدرها (الفتوى) بأسرع وقت ممكن لأن الوضع أصبح مقلقا.» وتابع «نأمل على الأقل ألا يتورط المسلمون بعد الآن في الخدع.» والمجلس ليس حكوميا أو هيئة لسن القوانين والفتاوى التي تصدر عنه ليست ملزمة من الناحية القانونية.ومن المتوقع أن تصدر الفتوى قبل انتخابات تشهد منافسة شرسة في 15 فبراير شباط لاختيار حاكم العاصمة جاكرتا بين الحاكم الحالي وهو مسيحي من عرق صيني واثنين من المرشحين المسلمين. ويواجه حاكم جاكرتا باسوكي تجاهاجا بورناما الذي يعرف أيضا باسم أهوك محاكمة بتهمة التجديف بعد اتهامه بالإساءة للقرآن. وحثالرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو مرارا مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على التوقف عن نشر أخبار وهمية ودعت الحكومة مديرين تنفيذيين من فيسبوك إلى المشاركة في محادثات الشهر الجاري للمساعدة في محاربة هذه المشكلة.