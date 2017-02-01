فتوى في أندونيسيا بتحريم الأخبار الوهمية

– February 1, 2017

جاكرتا‭- ‬رويترز‭) – ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬العلماء‭ ‬الإندونيسي‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬المجلس‭ ‬سيصدر‭ ‬فتوى‭ ‬بتحريم‭ ‬نشر‭ ‬الأخبار‭ ‬الوهمية‭. ‬وإندونيسيا‭ ‬بها‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬أعداد‭ ‬من‭ ‬مستخدمي‭ ‬فيسبوك‭ ‬وتويتر‭ ‬وبها‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسلمين‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬ويتزايد‭ ‬فيها‭ ‬القلق‭ ‬من‭ ‬الأخبار‭ ‬الوهمية‭ ‬التي‭ ‬تؤجج‭ ‬التوترات‭ ‬الدينية‭ ‬والعرقية‭. ‬وقال‭ ‬معروف‭ ‬أمين‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬العلماء‭ ‬الإندونيسي‭ ‬‮«‬سنصدرها‭ (‬الفتوى‭) ‬بأسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭ ‬لأن‭ ‬الوضع‭ ‬أصبح‭ ‬مقلقا‭.‬‮»‬‭ ‬وتابع‭ ‬‮«‬نأمل‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬ألا‭ ‬يتورط‭ ‬المسلمون‭ ‬بعد‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬الخدع‭.‬‮»‬‭ ‬والمجلس‭ ‬ليس‭ ‬حكوميا‭ ‬أو‭ ‬هيئة‭ ‬لسن‭ ‬القوانين‭ ‬والفتاوى‭ ‬التي‭ ‬تصدر‭ ‬عنه‭ ‬ليست‭ ‬ملزمة‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬القانونية‭.‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تصدر‭ ‬الفتوى‭ ‬قبل‭ ‬انتخابات‭ ‬تشهد‭ ‬منافسة‭ ‬شرسة‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬فبراير‭ ‬شباط‭ ‬لاختيار‭ ‬حاكم‭ ‬العاصمة‭ ‬جاكرتا‭ ‬بين‭ ‬الحاكم‭ ‬الحالي‭ ‬وهو‭ ‬مسيحي‭ ‬من‭ ‬عرق‭ ‬صيني‭ ‬واثنين‭ ‬من‭ ‬المرشحين‭ ‬المسلمين‭. ‬ويواجه‭ ‬حاكم‭ ‬جاكرتا‭ ‬باسوكي‭ ‬تجاهاجا‭ ‬بورناما‭ ‬الذي‭ ‬يعرف‭ ‬أيضا‭ ‬باسم‭ ‬أهوك‭ ‬محاكمة‭ ‬بتهمة‭ ‬التجديف‭ ‬بعد‭ ‬اتهامه‭ ‬بالإساءة‭ ‬للقرآن‭. ‬وحثالرئيس‭ ‬الإندونيسي‭ ‬جوكو‭ ‬ويدودو‭ ‬مرارا‭ ‬مستخدمي‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬على‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬نشر‭ ‬أخبار‭ ‬وهمية‭ ‬ودعت‭ ‬الحكومة‭ ‬مديرين‭ ‬تنفيذيين‭ ‬من‭ ‬فيسبوك‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬محادثات‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬محاربة‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭.‬