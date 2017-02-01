أطباء: تناول الفطور بانتظام يقلل مخاطر أمراض القلب

– February 1, 2017

واشنطن‭ – (‬رويترز‭) – ‬تفيد‭ ‬قواعد‭ ‬إرشادية‭ ‬جديدة‭ ‬وضعها‭ ‬أطباء‭ ‬أمريكيون‭ ‬بأن‭ ‬تنظيم‭ ‬الوجبات‭ ‬التقليدية‭ ‬والوجبات‭ ‬الخفيفة‭ ‬مسبقا‭ ‬وتناول‭ ‬وجبة‭ ‬الفطور‭ ‬يوميا‭ ‬قد‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬تقليل‭ ‬مخاطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية‭.‬

وقال‭ ‬بيان‭ ‬علمي‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬القلب‭ ‬الأمريكية‭ ‬إن‭ ‬تناول‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬السعرات‭ ‬الحرارية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬النهار‭ ‬واستهلاك‭ ‬كمية‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬الطعام‭ ‬أثناء‭ ‬الليل‭ ‬قد‭ ‬يقلص‭ ‬أيضا‭ ‬مخاطر‭ ‬حدوث‭ ‬أزمة‭ ‬قلبية‭ ‬أو‭ ‬سكتة‭ ‬دماغية‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية‭.‬

وقالت‭ ‬ماري‭ ‬بيير‭ ‬سانت‭ ‬أونجي‭ ‬التي‭ ‬ترأس‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬كتبت‭ ‬القواعد‭ ‬الإرشادية‭ ‬والباحثة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التغذية‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬كولومبيا‭ ‬بنيويورك‭ ‬‮«‬ربما‭ ‬يكون‭ ‬موعد‭ ‬الأكل‭ ‬مهما‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ما‭ ‬نأكله‭.‬‮»‬

وأشارت‭ ‬سانت‭ ‬أونجي‭ ‬وزملاؤها‭ ‬في‭ ‬نشرة‭ ‬سيركيوليشن‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الأمريكيين‭ ‬البالغين‭ ‬ربما‭ ‬لا‭ ‬يتناولون‭ ‬وجبة‭ ‬الفطور‭ ‬بانتظام‭ ‬وهي‭ ‬عادة‭ ‬أصبحت‭ ‬أكثر‭ ‬شيوعا‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬إذ‭ ‬يعتمد‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬وجبات‭ ‬خفيفة‭ ‬أثناء‭ ‬النهار‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬تناول‭ ‬ثلاث‭ ‬وجبات‭ ‬تقليدية‭.‬

وعندما‭ ‬يتناول‭ ‬الناس‭ ‬الفطور‭ ‬يوميا‭ ‬فمن‭ ‬المرجح‭ ‬ألا‭ ‬يكونوا‭ ‬عرضة‭ ‬للعوامل‭ ‬التي‭ ‬تسبب‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬مثل‭ ‬ارتفاع‭ ‬نسبة‭ ‬الكولسترول‭ ‬وارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭. ‬ومن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬لا‭ ‬يواظبون‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الوجبة‭ ‬الصباحية‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬لعوامل‭ ‬مثل‭ ‬البدانة‭ ‬وسوء‭ ‬التغذية‭ ‬ومرض‭ ‬السكري‭ ‬أو‭ ‬زيادة‭ ‬السكر‭ ‬فيالدم‭.‬

وقالت‭ ‬سانت‭ ‬أونجي‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬بالبريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬يرجع‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬توقيت‭ ‬الوجبات‭ ‬قد‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬بالتأثير‭ ‬على‭ ‬الساعة‭ ‬الداخلية‭ ‬للجسم‭. ‬والجسم‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يتعامل‭ ‬مع‭ ‬السكريات‭ ‬ليلا‭ ‬كما‭ ‬يتعامل‭ ‬معها‭ ‬أثناء‭ ‬النهار‭ ‬وربطت‭ ‬دراسات‭ ‬على‭ ‬العاملين‭ ‬بنظام‭ ‬النوبات‭ ‬ذلك‭ ‬بزيادة‭ ‬احتمال‭ ‬إصابتهم‭ ‬بالبدانة‭ ‬وأمراضالقلب‭ ‬مقارنة‭ ‬بمن‭ ‬يؤدون‭ ‬عملا‭ ‬عاديا‭ ‬أثناء‭ ‬النهار‭.‬

‭ ‬وقالت‭ ‬سانت‭ ‬أونجي‭ ‬‮«‬نعرف‭ ‬من‭ ‬الدراسات‭ ‬السكانية‭ ‬أن‭ ‬تناول‭ ‬الفطور‭ ‬مرتبط‭ ‬بانخفاض‭ ‬الوزن‭ ‬والوجبات‭ ‬الأكثر‭ ‬صحة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تقليل‭ ‬احتمالات‭ ‬الإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية‭.‬‮»‬

‭ ‬لكنها‭ ‬حذرت‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الفطور‭ ‬بالنسبة‭ ‬لبعض‭ ‬من‭ ‬تعودوا‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬تناوله‭ ‬قد‭ ‬يعني‭ ‬‮«‬وجبة‭ ‬إضافية‭ ‬ووزنا‭ ‬زائدا‭ ‬من‭ ‬جديد‮»‬‭.‬

‭ ‬وأشار‭ ‬الدليل‭ ‬الإرشادي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوجبة‭ ‬الصحية‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬أكثر‭ ‬على‭ ‬الفواكه‭ ‬والخضر‭ ‬والحبوب‭ ‬الكاملة‭ ‬ومنتجات‭ ‬الألبان‭ ‬المنخفضة‭ ‬الدسم‭ ‬والدجاج‭ ‬والأسماك‭. ‬والأكل‭ ‬الجيد‭ ‬يعني‭ ‬أيضا‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬تناول‭ ‬اللحوم‭ ‬الحمراء‭ ‬والملح‭ ‬والأطعمة‭ ‬المحلاة‭ ‬بالسكر‭.‬

‭ ‬وقالت‭ ‬سانت‭ ‬أونجي‭ ‬إن‭ ‬اختيار‭ ‬ما‭ ‬نأكله‭ ‬مسبقا‭ ‬خصوصا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لمن‭ ‬تدفعهم‭ ‬ظروفهم‭ ‬للأكل‭ ‬أثناء‭ ‬العمل‭ ‬قد‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬تكوين‭ ‬نظام‭ ‬غذائي‭ ‬أفضل‭ ‬لصحة‭ ‬القلب‭.‬

‭ ‬وقالت‭ ‬سامانثا‭ ‬هيلر‭ ‬وهي‭ ‬عالمة‭ ‬تغذية‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬لانجون‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬نيويورك‭ ‬وشاركت‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬الدليل‭ ‬الإرشادي‭ ‬إن‭ ‬التفكير‭ ‬المسبق‭ ‬قد‭ ‬يساعد‭ ‬الناس‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬تناول‭ ‬القدر‭ ‬السليم‭ ‬من‭ ‬الطعام‭ ‬أثناء‭ ‬النهار‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الصحيح‭.‬

‭ ‬وأضافت‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬بالبريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬‮«‬نصيحة‭ ‬’تناول‭ ‬عدة‭ ‬وجبات‭ ‬صغيرة’‭ ‬أثناء‭ ‬النهار‭ ‬التي‭ ‬نسمعها‭ ‬عادة‭ ‬غير‭ ‬واقعية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لمعظم‭ ‬الناس‭ ‬لأن‭ ‬الوجبات‭ ‬’الصغيرة’‭ ‬تتحول‭ ‬غالبا‭ ‬إلى‭ ‬وجبات‭ ‬كاملة‭ ‬وتؤدي‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الوزن‭ ‬حتما‭.‬‮»‬

وأضافت‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬فخ‭ ‬آخر‭ … ‬وهو‭ ‬الأكل‭ ‬بعد‭ ‬وجبة‭ ‬العشاء‭.‬‮»‬‭ ‬ومضت‭ ‬تقول‭ ‬‮«‬الأكل‭ ‬أثناء‭ ‬الليل‭ ‬شائع‭ ‬وطريقة‭ ‬سهلة‭ ‬لإضافة‭ ‬سعرات‭ ‬حرارية‭ ‬غير‭ ‬ضرورية‭ ‬وإضافة‭ ‬وزن‭ ‬بمرور‭ ‬الوقت‭ ‬لأن‭ ‬الناس‭ ‬يتناولون‭ ‬وجبات‭ ‬خفيفة‭ ‬أمام‭ ‬شاشات‭ ‬التلفزيون‭ ‬أو‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬أو‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬اللوحي‭.‬‮»‬

‭ ‬والنصيحة‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬هيلر‭ ‬هي‭ ‬‮«‬ما‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭ ‬العشاء‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬إغلاق‭ ‬المطبخ‭. ‬وإذا‭ ‬كان‭ ‬جدولك‭ ‬مختلا‭ ‬ولا‭ ‬تستطيع‭ ‬تناول‭ ‬العشاء‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬متأخرة‭ ‬من‭ ‬المساء‭ ‬فكل‭ ‬قليلا‭ ‬أثناء‭ ‬الليل‭.‬‮»‬