38 شاعراً من 14 دولة في مهرجان الشارقة للشعر العربي

– February 1, 2017

الشارقة‭- (‬رويترز‭) – ‬يشارك‭ ‬38‭ ‬شاعرا‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬دولة‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ثمانية‭ ‬نقاد‭ ‬وباحثين‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬الشارقة‭ ‬للشعر‭ ‬الشعبي‭ ‬الذي‭ ‬ينطلق‭ ‬الأحد‭ ‬القادم‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬القصيدة‭ ‬الشعبية‭.. ‬وجدان‭ ‬أمة‮»‬‭.‬

وتنظم‭ ‬دائرة‭ ‬الثقافة‭ ‬والإعلام‭ ‬في‭ ‬الشارقة‭ ‬الدورة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬للمهرجان‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬الخامس‭ ‬إلى‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬فبراير‭ ‬شباط‭ ‬الجاري‭. ‬تشارك‭ ‬بالمهرجان‭ ‬دول‭ ‬الإمارات‭ ‬والسعودية‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬ومصر‭ ‬والبحرين‭ ‬والعراق‭ ‬وموريتانيا‭ ‬والكويت‭ ‬وتونس‭ ‬والسودان‭ ‬والأردن‭ ‬واليمن‭ ‬وقطر‭ ‬وسوريا‭.‬

وقال‭ ‬راشد‭ ‬شرار‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬الشارقة‭ ‬للشعر‭ ‬الشعبي‭ ‬‮«‬اعتاد‭ ‬المهرجان‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مظلة‭ ‬مميزة‭ ‬للقاء‭ ‬المبدعين‭ ‬وتناول‭ ‬القضايا‭ ‬المتعلقة‭ ‬بهذا‭ ‬الجنس‭ ‬الأدبي‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬ذاكرة‭ ‬حية‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬والخليج‭ ‬خاصة‭ ‬والوطن‭ ‬العربي‭ ‬عامة‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬في‭ ‬إذكاء‭ ‬روح‭ ‬التنافس‭ ‬الإيجابي‭ ‬بين‭ ‬شعراء‭ ‬القصيدةالشعبية‭ ‬والنبطية‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تجويدها‭ ‬وتطويرها‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الشكل‭ ‬والمضمون‭ ‬والخيال‭.‬‮»‬‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬تتسم‭ ‬بملامح‭ ‬التجديد‭ ‬لعل‭ ‬أهمها‭ ‬المساحة‭ ‬الجغرافية‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬ستمتد‭ ‬إليها‭ ‬فعالياته‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬7‭ ‬أمسيات‭ ‬شعرية‭ ‬و3‭ ‬أصبوحات‭ ‬وندوتان‭ ‬فكريتان‭ ‬موزعة‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬أماكن‭ ‬مختلفة‭.‬‮»‬‭ ‬وتقام‭ ‬أنشطة‭ ‬المهرجان‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الثقافة‭ ‬بالشارقة‭ ‬والجامعة‭ ‬القاسمية‭ ‬وجامعة‭ ‬الإمارات‭ ‬بالعين‭ ‬والمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للأسرة‭ ‬والبطائح‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الوسطى‭ ‬ووادي‭ ‬الحلو‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬ومدينة‭ ‬خورفكان‭. ‬ويكرم‭ ‬المهرجان‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬الشعر‭ ‬الشعبي‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬هم‭ ‬محمد‭ ‬هاشم‭ ‬الشريف‭ ‬وعلي‭ ‬بن‭ ‬بخيت‭ ‬العميمي‭ ‬وكلثم‭ ‬عبد‭ ‬الله‭. ‬وعن‭ ‬شعار‭ ‬المهرجان‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬قال‭ ‬شرار‭ ‬‮«‬اتخذ‭ ‬المهرجان‭ ‬عنوان‭ ‬‘القصيدة‭ ‬الشعبية‭ ‬وجدان‭ ‬أمة‘‭ ‬لهذه‭ ‬الدورة‭ ‬كترجمة‭ ‬وتعبير‭ ‬عن‭ ‬إحساس‭ ‬حقيقي‭ ‬للشعوب‭ ‬العربية‭ ‬وما‭ ‬تفعله‭ ‬القصيدة‭ ‬الشعبية‭ ‬بوجدانها‭.. ‬فهي‭ ‬محرك‭ ‬مهم‭ ‬وأساسي‭ ‬للإحساس‭ ‬بالعروبة‭ ‬والانتماء‭ ‬والفخر‭ ‬وغرس‭ ‬القيم‭ ‬والمعاني‭ ‬المختلفة‭.‬‮»‬

كما‭ ‬يُولي‭ ‬المهرجان‭ ‬اهتماما‭ ‬كبيرا‭ ‬بالمبدعين‭ ‬الشبان‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركة‭ ‬مجموعة‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬الندوات‭ ‬بهدف‭ ‬إتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬التجديد‭ ‬في‭ ‬ملامح‭ ‬الشعر‭ ‬الشعبي‭.‬