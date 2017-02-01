تضييق الخناق على داعش في تلعفر وضعف حركة التسلل عبر سوريا
أول تنسيق أمريكي مع الحيالي حول معركة الجانب الايمن من الموصل ووزيرة الدفاع الايطالية يتبدي الدعم في بغداد وأربيل
بغداد – اربيل – كريم عبد زاير
اجرى قائد المنطقة الوسطى الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل مساء الأربعاء اتصالا هاتفيا بوزير الدفاع العراقي الجديد عرفان محمود الحيالي. وذكر بيان صادر عن الوزارة العراقية انه تم التباحث حول الاستعدادات لبدء عمليات تحرير الجانب الأيمن من مدينة الموصل، وكذلك التنسيق والتعاون المشترك بين القوات العراقية وقوات التحالف الدولي.
ونقل البيان عن قائد المنطقة الوسطى، قوله إن قوات التحالف الدولي مستمرة في تقديم الدعم والإسناد للقوات المسلحة العراقية من خلال التدريب والتسليح وتبادل المعلومات والجهد الجوي. فيما قال هادي العامري رئيس الحشد الشعبي : ان الساتر المشترك مع البيشمركة قطع الطريق امام داعش من التسلل من الموصل لتلعفر حيث يرجح ان تكون تلعفر معقل القيادات للتنظيم .وقالت خلية الاعلام الحربي إن 20 من مسلحي تنظيم داعش قتلوا يوم الاربعاء في قصف جوي غرب مطار تلعفر غرب الموصل. فيما بدا واضحا ان حركة تسلل داعش عبر سوريا اصبحت ضعيفة للغاية . وذكرت الخلية في بيان وصل الى الزمان ، أن «أبطال قيادة طيران الجيش، نفذوا ضربات جوية ناجحة ضد إرهابيي داعش، أسفرت عن قتل ٢٠ منهم وتدمير عجلة تحمل مدفع ٢٣ ملم بصاروخ موجه وحرق عجلتين نوع بيك آب في منطقة عين طلاوي ٦٠ كم غرب مطار تلعفر». وقدم الطيران دعما جويا لمقاتلي الحشد الشعبي الذي شنوا الاربعاء هجوما وسيطروا على طريق استراتيجي في المنطقة الواقعة شمال غرب تلعفر. فيما وصلت وزيرة الدفاع الإيطالي روبرتا بينوتي والوفد المرافق لها مساء الأربعاء الى مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق. وأفاد مراسل الزمان في اربيل ان مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم فلاح مصطفى استقبل بينوتي والوفد المرافق لها في مطار أربيل الدولي. وتستغرق زيارتها يومين وتلتقي رئيس الاقليم مسعود بارزاني غدا صباحاً ووصلت بينوتي في وقت سابق من الاربعاء الى العاصمة العراقية بغداد، و التقت رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وقد أعلنت خلال اللقاء عن دعم بلادها لـ»رؤية» العراق في محاربة واستئصال الإرهاب .