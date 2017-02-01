تضييق الخناق على داعش في تلعفر وضعف حركة التسلل عبر سوريا

– February 1, 2017

‭ ‬أول‭ ‬تنسيق‭ ‬أمريكي‭ ‬مع‭ ‬الحيالي‭ ‬حول‭ ‬معركة‭ ‬الجانب‭ ‬الايمن‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬ووزيرة‭ ‬الدفاع‭ ‬الايطالية‭ ‬يتبدي‭ ‬الدعم‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل‭ ‬

بغداد‭ – ‬اربيل‭ – ‬كريم‭ ‬عبد‭ ‬زاير‭ ‬

اجرى‭ ‬قائد‭ ‬المنطقة‭ ‬الوسطى‭ ‬الأمريكية‭ ‬الجنرال‭ ‬جوزيف‭ ‬فوتيل‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬اتصالا‭ ‬هاتفيا‭ ‬بوزير‭ ‬الدفاع‭ ‬العراقي‭ ‬الجديد‭ ‬عرفان‭ ‬محمود‭ ‬الحيالي‭. ‬وذكر‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الوزارة‭ ‬العراقية‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬التباحث‭ ‬حول‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لبدء‭ ‬عمليات‭ ‬تحرير‭ ‬الجانب‭ ‬الأيمن‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل،‭ ‬وكذلك‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬وقوات‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭.‬

ونقل‭ ‬البيان‭ ‬عن‭ ‬قائد‭ ‬المنطقة‭ ‬الوسطى،‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬والإسناد‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬العراقية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التدريب‭ ‬والتسليح‭ ‬وتبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬والجهد‭ ‬الجوي‭. ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬هادي‭ ‬العامري‭ ‬رئيس‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ : ‬ان‭ ‬الساتر‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬البيشمركة‭ ‬قطع‭ ‬الطريق‭ ‬امام‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬التسلل‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬لتلعفر‭ ‬حيث‭ ‬يرجح‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬تلعفر‭ ‬معقل‭ ‬القيادات‭ ‬للتنظيم‭ .‬وقالت‭ ‬خلية‭ ‬الاعلام‭ ‬الحربي‭ ‬إن‭ ‬20‭ ‬من‭ ‬مسلحي‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬قتلوا‭ ‬يوم‭ ‬الاربعاء‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬جوي‭ ‬غرب‭ ‬مطار‭ ‬تلعفر‭ ‬غرب‭ ‬الموصل‭. ‬فيما‭ ‬بدا‭ ‬واضحا‭ ‬ان‭ ‬حركة‭ ‬تسلل‭ ‬داعش‭ ‬عبر‭ ‬سوريا‭ ‬اصبحت‭ ‬ضعيفة‭ ‬للغاية‭ . ‬وذكرت‭ ‬الخلية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬وصل‭ ‬الى‭ ‬الزمان‭ ‬،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أبطال‭ ‬قيادة‭ ‬طيران‭ ‬الجيش،‭ ‬نفذوا‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬ناجحة‭ ‬ضد‭ ‬إرهابيي‭ ‬داعش،‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬قتل‭ ‬‮٢٠‬‭ ‬منهم‭ ‬وتدمير‭ ‬عجلة‭ ‬تحمل‭ ‬مدفع‭ ‬‮٢٣‬‭ ‬ملم‭ ‬بصاروخ‭ ‬موجه‭ ‬وحرق‭ ‬عجلتين‭ ‬نوع‭ ‬بيك‭ ‬آب‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عين‭ ‬طلاوي‭ ‬‮٦٠‬‭ ‬كم‭ ‬غرب‭ ‬مطار‭ ‬تلعفر‮»‬‭. ‬وقدم‭ ‬الطيران‭ ‬دعما‭ ‬جويا‭ ‬لمقاتلي‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬الذي‭ ‬شنوا‭ ‬الاربعاء‭ ‬هجوما‭ ‬وسيطروا‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬استراتيجي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الواقعة‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬تلعفر‭. ‬فيما‭ ‬وصلت‭ ‬وزيرة‭ ‬الدفاع‭ ‬الإيطالي‭ ‬روبرتا‭ ‬بينوتي‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬لها‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬الى‭ ‬مدينة‭ ‬أربيل‭ ‬عاصمة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭. ‬وأفاد‭ ‬مراسل‭ ‬الزمان‭ ‬في‭ ‬اربيل‭ ‬ان‭ ‬مسؤول‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬الإقليم‭ ‬فلاح‭ ‬مصطفى‭ ‬استقبل‭ ‬بينوتي‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬أربيل‭ ‬الدولي‭. ‬وتستغرق‭ ‬زيارتها‭ ‬يومين‭ ‬وتلتقي‭ ‬رئيس‭ ‬الاقليم‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني‭ ‬غدا‭ ‬صباحاً‭ ‬ووصلت‭ ‬بينوتي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬الاربعاء‭ ‬الى‭ ‬العاصمة‭ ‬العراقية‭ ‬بغداد،‭ ‬و‭ ‬التقت‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي،‭ ‬وقد‭ ‬أعلنت‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬بلادها‭ ‬لـ»رؤية‮»‬‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬محاربة‭ ‬واستئصال‭ ‬الإرهاب‭ .‬