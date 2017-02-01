لافروف يتحفظ على المناطق الآمنة ويدعو الجامعة العربية الى إعادة عضوية سوريا
المعارضة السورية:هل تستطيع موسكو التدخل في وفد النظام لكي تختار أسماء وفدنا؟
ابوظبي – القاهرة – الزمان
دعا وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف الاربعاء جامعة الدول العربية الى انهاء تجميد عضوية سوريا فيها، معتبرا ان ابقاء دمشق بنظامها الحالي خارج هذه المنظومة «لا يساعد» جهود احلال السلام.ولم تستبعد مصادر في الجامعة من عودة سوريا اول آذار لتكون قادرة على الاشتراك في القمة العربية في عمان وكان لافروف يتحدث في ابوظبي في مؤتمر صحافي مشترك مع امين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط الذي رد بأن هذه المسألة «غير مطروحة حاليا». وقال لافروف متحدثا بالروسية «اريد ان اذكر بان عدم تمكن الحكومة السورية، وهي عضو يتمتع بالشرعية في منظمة الامم المتحدة، من المشاركة في المشاورات في اطار جامعة الدول العربية، لا يساعد الجهود المشتركة». واضاف «يمكن لجامعة الدول العربية ان تؤدي دورا اكثر اهمية واكثر فعالية لو كانت الحكومة السورية عضوا فيها». وعلقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا العام 2011. وبقي مقعد دمشق شاغرا في كل الاجتماعات العربية. وتعارض دول عربية رئيسية على راسها السعودية نظام الرئيس السوري بشار الاسد الذي يحظى بدعم عسكري وسياسي من موسكو وطهران.
ورد ابو الغيط على لافروف بالقول ان مسالة عودة سوريا لشغل مقعدها «قرار خاضع لارادة الدول الاعضاء. اذا نوقش هذا الامر على مستوى اجتماعات الخارجية او على مستوى (…) الامانة العامة، فان الجامعة العربية سوف تنفذ هذا القرار».
وتابع ابو الغيط «اذا ما اتضح ان هناك نية صادقة من قبل الجميع لتحقيق تسوية سياسية يبدا تنفيذها وتطبيقها (…) فاعتقد ان مجموعة من الدول سوف تقرر ان تفتح موضوع استئناف العضوية مرة اخرى».
لكنه ختم بالقول «هذا الامر ليس مطروحا حاليا». واعرب لافروف من جهة ثانية عن تحفظه ازاء فكرة اقامة مناطق آمنة في سوريا تحدث عنها الرئيس الاميركي دونالد ترامب خلال محادثة مع العاهل السعودي الملك سلمان.
وقال «لا يزال على ادارة ترامب ان تحدد نهجها. تم طرح فكرة المناطق الامنة في بداية الازمة السورية وكان المطروح حينها اعادة تكرار التجربة الليبية التعيسة». فيما وصفت الهيئة العليا للمفاوضات، الممثلة لاطياف واسعة من المعارضة السورية، الاربعاء تصريح مبعوث الامم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا حول امكانية تشكيله وفدا يمثل المعارضة في مفاوضات جنيف المرتقبة بانه «غير مقبول» مؤكدة ان هذا «ليس من اختصاصه».
وقال المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب في تغريدة على تويتر ان «تحديد وفد المعارضة السورية ليس من اختصاص دي ميستورا».
واضاف «اهم ما يجب ان ينشغل به الموفد الأممي هو تحديد اجندة للمفاوضات وفق بيان جنيف».
وعقب اجتماع مع مجلس الامن الدولي، حذر دي ميستورا ان «في حال لم تكن المعارضة جاهزة للمشاركة بموقف موحد بحلول الثامن من شباط/فبراير، فسأقوم (…) بتحديد الوفد لجعله شاملا قدر الإمكان». من جهته، اعتبر المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات سالم المسلط في بيان ان تصريح دي ميستورا «اعتزامه تشكيل وفد المعارضة بنفسه امر غير مقبول».
وتساءل المسلط «هل يستطيع السيد دي ميستورا التدخل في تشكيل وفد النظام؟».