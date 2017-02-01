لافروف يتحفظ على المناطق الآمنة ويدعو الجامعة العربية الى إعادة عضوية سوريا

– February 1, 2017

المعارضة‭ ‬السورية‭:‬هل‭ ‬تستطيع‭ ‬موسكو‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬وفد‭ ‬النظام‭ ‬لكي‭ ‬تختار‭ ‬أسماء‭ ‬وفدنا؟‭ ‬

ابوظبي‭ – ‬القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

دعا‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬روسيا‭ ‬سيرغي‭ ‬لافروف‭ ‬الاربعاء‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬الى‭ ‬انهاء‭ ‬تجميد‭ ‬عضوية‭ ‬سوريا‭ ‬فيها،‭ ‬معتبرا‭ ‬ان‭ ‬ابقاء‭ ‬دمشق‭ ‬بنظامها‭ ‬الحالي‭ ‬خارج‭ ‬هذه‭ ‬المنظومة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يساعد‮»‬‭ ‬جهود‭ ‬احلال‭ ‬السلام‭.‬ولم‭ ‬تستبعد‭ ‬مصادر‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬من‭ ‬عودة‭ ‬سوريا‭ ‬اول‭ ‬آذار‭ ‬لتكون‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬الاشتراك‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬وكان‭ ‬لافروف‭ ‬يتحدث‭ ‬في‭ ‬ابوظبي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬امين‭ ‬عام‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬احمد‭ ‬ابو‭ ‬الغيط‭ ‬الذي‭ ‬رد‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مطروحة‭ ‬حاليا‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬لافروف‭ ‬متحدثا‭ ‬بالروسية‭ ‬‮«‬اريد‭ ‬ان‭ ‬اذكر‭ ‬بان‭ ‬عدم‭ ‬تمكن‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية،‭ ‬وهي‭ ‬عضو‭ ‬يتمتع‭ ‬بالشرعية‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة،‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المشاورات‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬لا‭ ‬يساعد‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬يمكن‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬ان‭ ‬تؤدي‭ ‬دورا‭ ‬اكثر‭ ‬اهمية‭ ‬واكثر‭ ‬فعالية‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬عضوا‭ ‬فيها‮»‬‭. ‬وعلقت‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬عضوية‭ ‬سوريا‭ ‬العام‭ ‬2011‭. ‬وبقي‭ ‬مقعد‭ ‬دمشق‭ ‬شاغرا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الاجتماعات‭ ‬العربية‭. ‬وتعارض‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬رئيسية‭ ‬على‭ ‬راسها‭ ‬السعودية‭ ‬نظام‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬بدعم‭ ‬عسكري‭ ‬وسياسي‭ ‬من‭ ‬موسكو‭ ‬وطهران‭.‬

ورد‭ ‬ابو‭ ‬الغيط‭ ‬على‭ ‬لافروف‭ ‬بالقول‭ ‬ان‭ ‬مسالة‭ ‬عودة‭ ‬سوريا‭ ‬لشغل‭ ‬مقعدها‭ ‬‮«‬قرار‭ ‬خاضع‭ ‬لارادة‭ ‬الدول‭ ‬الاعضاء‭. ‬اذا‭ ‬نوقش‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬اجتماعات‭ ‬الخارجية‭ ‬او‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ (…) ‬الامانة‭ ‬العامة،‭ ‬فان‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬سوف‭ ‬تنفذ‭ ‬هذا‭ ‬القرار‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬ابو‭ ‬الغيط‭ ‬‮«‬اذا‭ ‬ما‭ ‬اتضح‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬نية‭ ‬صادقة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجميع‭ ‬لتحقيق‭ ‬تسوية‭ ‬سياسية‭ ‬يبدا‭ ‬تنفيذها‭ ‬وتطبيقها‭ (…) ‬فاعتقد‭ ‬ان‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬سوف‭ ‬تقرر‭ ‬ان‭ ‬تفتح‭ ‬موضوع‭ ‬استئناف‭ ‬العضوية‭ ‬مرة‭ ‬اخرى‮»‬‭.‬

لكنه‭ ‬ختم‭ ‬بالقول‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬ليس‭ ‬مطروحا‭ ‬حاليا‮»‬‭. ‬واعرب‭ ‬لافروف‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية‭ ‬عن‭ ‬تحفظه‭ ‬ازاء‭ ‬فكرة‭ ‬اقامة‭ ‬مناطق‭ ‬آمنة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬تحدث‭ ‬عنها‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬خلال‭ ‬محادثة‭ ‬مع‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يزال‭ ‬على‭ ‬ادارة‭ ‬ترامب‭ ‬ان‭ ‬تحدد‭ ‬نهجها‭. ‬تم‭ ‬طرح‭ ‬فكرة‭ ‬المناطق‭ ‬الامنة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الازمة‭ ‬السورية‭ ‬وكان‭ ‬المطروح‭ ‬حينها‭ ‬اعادة‭ ‬تكرار‭ ‬التجربة‭ ‬الليبية‭ ‬التعيسة‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬وصفت‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬للمفاوضات،‭ ‬الممثلة‭ ‬لاطياف‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية،‭ ‬الاربعاء‭ ‬تصريح‭ ‬مبعوث‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬الى‭ ‬سوريا‭ ‬ستافان‭ ‬دي‭ ‬ميستورا‭ ‬حول‭ ‬امكانية‭ ‬تشكيله‭ ‬وفدا‭ ‬يمثل‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬جنيف‭ ‬المرتقبة‭ ‬بانه‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مقبول‮»‬‭ ‬مؤكدة‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬من‭ ‬اختصاصه‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬المنسق‭ ‬العام‭ ‬للهيئة‭ ‬العليا‭ ‬للمفاوضات‭ ‬رياض‭ ‬حجاب‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬ان‭ ‬‮«‬تحديد‭ ‬وفد‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬اختصاص‭ ‬دي‭ ‬ميستورا‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬اهم‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬ينشغل‭ ‬به‭ ‬الموفد‭ ‬الأممي‭ ‬هو‭ ‬تحديد‭ ‬اجندة‭ ‬للمفاوضات‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬جنيف‮»‬‭.‬

وعقب‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬الدولي،‭ ‬حذر‭ ‬دي‭ ‬ميستورا‭ ‬ان‭ ‬‮«‬في‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬المعارضة‭ ‬جاهزة‭ ‬للمشاركة‭ ‬بموقف‭ ‬موحد‭ ‬بحلول‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬شباط‭/‬فبراير،‭ ‬فسأقوم‭ (…) ‬بتحديد‭ ‬الوفد‭ ‬لجعله‭ ‬شاملا‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬اعتبر‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬للمفاوضات‭ ‬سالم‭ ‬المسلط‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ ‬تصريح‭ ‬دي‭ ‬ميستورا‭ ‬‮«‬اعتزامه‭ ‬تشكيل‭ ‬وفد‭ ‬المعارضة‭ ‬بنفسه‭ ‬امر‭ ‬غير‭ ‬مقبول‮»‬‭.‬

وتساءل‭ ‬المسلط‭ ‬‮«‬هل‭ ‬يستطيع‭ ‬السيد‭ ‬دي‭ ‬ميستورا‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬وفد‭ ‬النظام؟‮»‬‭.‬