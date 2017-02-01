السيسي يوكل ملف تطوير الخطاب الديني الى مستشاره بدلاً من الأزهر
الخارجية المصرية لـ (الزمان):نحن مطمئنون بعدم شمولنا بالحظر الامريكي
القاهرة – مصطفى عمارة
كشف مصدر دبلوماسى رفيع المستوى للزمان ان الرئيس عبد الفتاح السيسى قرر الاعتماد بشكل كبير على مستشاره الديني اسامة الازهري فى عملية تطوير الخطاب الدينى بعد ان وصل الى قناعه ان شيخ الازهر لن ينفذ تطوير الخطاب الدينى الذى دعا اليه بالشكل المطلوب واكد مصدر مقرب من الازهرى انه سوف يستعين فى عملية تطوير الخطاب الدينى بعلماء النفس والاجتماع ولن يقتصر الامر على علماء الدين .
من جهتها قالت النائبه د/ امنه نصير عميدة كلية الدراسات الاسلامية ان القيادات الحالية فى الازهر لايريدون تجديد الخطاب الدينى او معالجة الاخطاء وقال عبد الغنى هندى عضو المجلس الاعلى للشئون الاسلامية ان الازهر يريد الحضور على الساحة الاعلامية بالقوة وليس بالعلم لذلك ينفقون المال بند فى على مركز اعلامى بلا نجاحات.
وقال حسين القاضى الباحث الازهري فى الشئون الدينية ان فشل الازهر فى رسالته امر طبيعى بعد سيطرة وتحكم مدير الشئون القانونيه محمد عبد السلام فى مقاليد الامور به ،واضاف انه لابد من ثورة داخل المشيخة لانه لايمكن تجديد الخطاب الدينى فى ظل القيادات الحالية
فيما اكد مصدر بالخارجيه المصرية للزمان ان قرار الولايات المتحده بمنع اللاجئين العرب من دخول الاراضى الامريكية لن يشمل مصر فى ظل توجهات الادارة الامريكية الجديدة بدعم العلاقات مع مصر والاعتماد عليها بشكل كبير كدوله محوريه فى المنطقه فيما اكد احمد ابراهيم الخبير والمحلل السياسى السعودى والمتخصص فى الشئون الامريكية فى تصريحات خاصة ان القرار الامريكى له مايبرره فى ظل سعى الولايات المتحده لمكافحة الارهاب الا انني لا اتوقع ان يشمل هذا القرار مواطني مصر والسعودية نظرا لاهمية تلك الدولتين للولايات المتحدة .
فى السياق ذاته اعرب سعيد اللاوندى الخبير بمركز الاهرام عن عدم استغرابه من الدول التى اختارها ترامب لعدم دخول مواطنيها الولايات المتحده لان تلك الدول تشكل منابع الارهاب فى جميع الدول ولا يوجد رقابه فيها على من يسافر منها وتوقع اللاوندى ان تشعل ايران الفتن فى المنطقه بعد هذا القرار.
من جانبها اكدت د/ نهى بكر استاذة العلوم السياسيه بالجامعة الامريكية ان قرار ترامب سوف يوسع الفجوه بين العرب والولايات المتحده وسيعزز الاتهامات الموجهه اليها باضطهاد العرب والمسلمين واوضحت ان القرار الامريكى قد يؤثر على علاقات الولايات المتحدة ببعض الدول التى لها مصالح معها كسوريا والعراق نظرا لتحالفهما معها فى الحرب ضد تنظيم داعش .