السيسي يوكل ملف تطوير الخطاب الديني الى مستشاره بدلاً من الأزهر

– February 1, 2017

الخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭):‬نحن‭ ‬مطمئنون‭ ‬بعدم‭ ‬شمولنا‭ ‬بالحظر‭ ‬الامريكي

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسى‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسى‭ ‬قرر‭ ‬الاعتماد‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬مستشاره‭ ‬الديني‭ ‬اسامة‭ ‬الازهري‭ ‬فى‭ ‬عملية‭ ‬تطوير‭ ‬الخطاب‭ ‬الدينى‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬وصل‭ ‬الى‭ ‬قناعه‭ ‬ان‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬لن‭ ‬ينفذ‭ ‬تطوير‭ ‬الخطاب‭ ‬الدينى‭ ‬الذى‭ ‬دعا‭ ‬اليه‭ ‬بالشكل‭ ‬المطلوب‭ ‬واكد‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬الازهرى‭ ‬انه‭ ‬سوف‭ ‬يستعين‭ ‬فى‭ ‬عملية‭ ‬تطوير‭ ‬الخطاب‭ ‬الدينى‭ ‬بعلماء‭ ‬النفس‭ ‬والاجتماع‭ ‬ولن‭ ‬يقتصر‭ ‬الامر‭ ‬على‭ ‬علماء‭ ‬الدين‭ .‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬قالت‭ ‬النائبه‭ ‬د‭/ ‬امنه‭ ‬نصير‭ ‬عميدة‭ ‬كلية‭ ‬الدراسات‭ ‬الاسلامية‭ ‬ان‭ ‬القيادات‭ ‬الحالية‭ ‬فى‭ ‬الازهر‭ ‬لايريدون‭ ‬تجديد‭ ‬الخطاب‭ ‬الدينى‭ ‬او‭ ‬معالجة‭ ‬الاخطاء‭ ‬وقال‭ ‬عبد‭ ‬الغنى‭ ‬هندى‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الاعلى‭ ‬للشئون‭ ‬الاسلامية‭ ‬ان‭ ‬الازهر‭ ‬يريد‭ ‬الحضور‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الاعلامية‭ ‬بالقوة‭ ‬وليس‭ ‬بالعلم‭ ‬لذلك‭ ‬ينفقون‭ ‬المال‭ ‬بند‭ ‬فى‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬اعلامى‭ ‬بلا‭ ‬نجاحات‭.‬

وقال‭ ‬حسين‭ ‬القاضى‭ ‬الباحث‭ ‬الازهري‭ ‬فى‭ ‬الشئون‭ ‬الدينية‭ ‬ان‭ ‬فشل‭ ‬الازهر‭ ‬فى‭ ‬رسالته‭ ‬امر‭ ‬طبيعى‭ ‬بعد‭ ‬سيطرة‭ ‬وتحكم‭ ‬مدير‭ ‬الشئون‭ ‬القانونيه‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬فى‭ ‬مقاليد‭ ‬الامور‭ ‬به‭ ‬،واضاف‭ ‬انه‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬ثورة‭ ‬داخل‭ ‬المشيخة‭ ‬لانه‭ ‬لايمكن‭ ‬تجديد‭ ‬الخطاب‭ ‬الدينى‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬القيادات‭ ‬الحالية

فيما‭ ‬اكد‭ ‬مصدر‭ ‬بالخارجيه‭ ‬المصرية‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬قرار‭ ‬الولايات‭ ‬المتحده‭ ‬بمنع‭ ‬اللاجئين‭ ‬العرب‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬الاراضى‭ ‬الامريكية‭ ‬لن‭ ‬يشمل‭ ‬مصر‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬توجهات‭ ‬الادارة‭ ‬الامريكية‭ ‬الجديدة‭ ‬بدعم‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬والاعتماد‭ ‬عليها‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬كدوله‭ ‬محوريه‭ ‬فى‭ ‬المنطقه‭ ‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬احمد‭ ‬ابراهيم‭ ‬الخبير‭ ‬والمحلل‭ ‬السياسى‭ ‬السعودى‭ ‬والمتخصص‭ ‬فى‭ ‬الشئون‭ ‬الامريكية‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬القرار‭ ‬الامريكى‭ ‬له‭ ‬مايبرره‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬سعى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحده‭ ‬لمكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬الا‭ ‬انني‭ ‬لا‭ ‬اتوقع‭ ‬ان‭ ‬يشمل‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬مواطني‭ ‬مصر‭ ‬والسعودية‭ ‬نظرا‭ ‬لاهمية‭ ‬تلك‭ ‬الدولتين‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ .‬

فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اعرب‭ ‬سعيد‭ ‬اللاوندى‭ ‬الخبير‭ ‬بمركز‭ ‬الاهرام‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬استغرابه‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬التى‭ ‬اختارها‭ ‬ترامب‭ ‬لعدم‭ ‬دخول‭ ‬مواطنيها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحده‭ ‬لان‭ ‬تلك‭ ‬الدول‭ ‬تشكل‭ ‬منابع‭ ‬الارهاب‭ ‬فى‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬رقابه‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬يسافر‭ ‬منها‭ ‬وتوقع‭ ‬اللاوندى‭ ‬ان‭ ‬تشعل‭ ‬ايران‭ ‬الفتن‭ ‬فى‭ ‬المنطقه‭ ‬بعد‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬اكدت‭ ‬د‭/ ‬نهى‭ ‬بكر‭ ‬استاذة‭ ‬العلوم‭ ‬السياسيه‭ ‬بالجامعة‭ ‬الامريكية‭ ‬ان‭ ‬قرار‭ ‬ترامب‭ ‬سوف‭ ‬يوسع‭ ‬الفجوه‭ ‬بين‭ ‬العرب‭ ‬والولايات‭ ‬المتحده‭ ‬وسيعزز‭ ‬الاتهامات‭ ‬الموجهه‭ ‬اليها‭ ‬باضطهاد‭ ‬العرب‭ ‬والمسلمين‭ ‬واوضحت‭ ‬ان‭ ‬القرار‭ ‬الامريكى‭ ‬قد‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬علاقات‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ببعض‭ ‬الدول‭ ‬التى‭ ‬لها‭ ‬مصالح‭ ‬معها‭ ‬كسوريا‭ ‬والعراق‭ ‬نظرا‭ ‬لتحالفهما‭ ‬معها‭ ‬فى‭ ‬الحرب‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ .‬