مكالمة بين وزيري الدفاع الاميركي والسعودي حول النفوذ الايراني

– February 1, 2017

‭ ‬دهقان‭:‬من‭ ‬حقنا‭ ‬اجراء‭ ‬تجارب‭ ‬صاروخية

واشنطن‭ – ‬بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

اكد‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الاميركي‭ ‬جيمس‭ ‬ماتيس‭ ‬وولي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الامير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬في‭ ‬مكالمة‭ ‬هاتفية‭ ‬معارضتهما‭ ‬‮«‬تدخلات‭ ‬النظام‭ ‬الايراني‮»‬‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬المنطقة،‭ ‬بحسب‭ ‬الاعلام‭ ‬السعودي‭ ‬الرسمي‭. ‬واعرب‭ ‬ماتيس‭ ‬ونظيره‭ ‬السعودي‭ ‬عن‭ ‬‮«‬رفضهما‭ ‬الكامل‭ ‬للنشاطات‭ ‬المشبوهة‭ ‬وتدخلات‭ ‬النظام‭ ‬الإيراني‭ ‬ووكلائه‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬بهدف‭ ‬زعزعة‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬فيها‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬اوردت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬السعودية‭.‬

وجرت‭ ‬المكالمة‭ ‬الهاتفية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وتتهم‭ ‬السعودية‭ ‬التي‭ ‬يدين‭ ‬معظم‭ ‬سكانها‭ ‬بالاسلام‭ ‬السني،‭ ‬ايران‭ ‬الشيعية‭ ‬بالتدخل‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬المنطقة،‭ ‬فيما‭ ‬تبنى‭ ‬بعض‭ ‬مرشحي‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬لتولي‭ ‬مناصب‭ ‬في‭ ‬ادارته‭ ‬موقفا‭ ‬معاديا‭ ‬لايران‭.‬

ووصف‭ ‬ماتيس،‭ ‬الجنرال‭ ‬المتقاعد،‭ ‬ايران‭ ‬بانها‭ ‬‮«‬اكبر‭ ‬قوة‭ ‬مزعزعة‭ ‬للاستقرار‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬ان‭ ‬ولي‭ ‬ولي‭ ‬العهد،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬اكثر‭ ‬الشخصيات‭ ‬نفوذا‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬اشاد‭ ‬ب»خبرة‮»‬‭ ‬ماتيس‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وكان‭ ‬ماتيس‭ (‬66‭ ‬عاما‭) ‬قاد‭ ‬كتيبة‭ ‬المارينز‭ ‬خلال‭ ‬حرب‭ ‬الخليج‭ ‬الاولى،‭ ‬كما‭ ‬قاد‭ ‬فرقة‭ ‬ابان‭ ‬غزو‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬2003‭. ‬وفي‭ ‬2010‭ ‬اصبح‭ ‬رئيسا‭ ‬للقيادة‭ ‬الاميركية‭ ‬المركزية‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬وافغانستان‭. ‬وبحسب‭ ‬الوكالة‭ ‬فقد‭ ‬شدد‭ ‬الرجلان‭ ‬على‭ ‬‮«‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬إلى‭ ‬مجالات‭ ‬أوسع‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهته‭ ‬،‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الايراني‭ ‬العميد‭ ‬حسين‭ ‬دهقان‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬أجرت‭ ‬‮«‬تجربة‮»‬‭ ‬صاروخية،‭ ‬معتبرا‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تنتهك‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الموقع‭ ‬بين‭ ‬الجمهورية‭ ‬الاسلامية‭ ‬والدول‭ ‬الست‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬2015،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬‮«‬إيسنا‮»‬‭ ‬الطلابية‭. ‬وكانت‭ ‬واشنطن‭ ‬كشفت‭ ‬ان‭ ‬طهران‭ ‬أجرت‭ ‬الاحد‭ ‬تجربة‭ ‬لصاروخ‭ ‬بالستي‭ ‬متوسط‭ ‬المدى،‭ ‬معتبرة‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬‮«‬مرفوض‭ ‬تماما‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬دهقان‭ ‬إن‭ ‬التجربة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تتعارض‭ ‬مع‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬ولا‭ ‬مع‭ ‬القرار‭ ‬2231‮»‬‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬والذي‭ ‬حظر‭ ‬على‭ ‬ايران‭ ‬تطوير‭ ‬صواريخ‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬حمل‭ ‬رؤوس‭ ‬نووية،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬البرنامج‭ ‬الدفاعي‮»‬‭ ‬الايراني‭.‬

ويدعو‭ ‬القرار‭ ‬2231‭ ‬ايران‭ ‬الى‭ ‬الا‭ ‬تقوم‭ ‬بأي‭ ‬نشاط‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بالصواريخ‭ ‬البالستية‭ ‬المصممة‭ ‬لحمل‭ ‬رؤوس‭ ‬نووية‭. ‬وتؤكد‭ ‬ايران‭ ‬إجمالا‭ ‬ان‭ ‬صواريخها‭ ‬ليست‭ ‬مصممة‭ ‬لحمل‭ ‬اسلحة‭ ‬نووية‭.‬

واضاف‭ ‬دهقان‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬برنامج‭ ‬لانتاج‭ ‬معدات‭ ‬دفاعية‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬مصالحنا‭ ‬الوطنية‭ ‬ولا‭ ‬يستطيع‭ ‬احد‭ ‬ان‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬قرارنا‮»‬‭.‬

وعقد‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬الدولي‭ ‬جلسة‭ ‬مغلقة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بحث‭ ‬خلاله‭ ‬في‭ ‬التجربة‭ ‬الايرانية‭.‬

وقالت‭ ‬السفيرة‭ ‬الأميركية‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬نيكي‭ ‬هايلي‭ ‬بعد‭ ‬الجلسة‭ ‬ان‭ ‬الايرانيين‭ ‬‮«‬يعلمون‭ ‬بانه‭ ‬لا‭ ‬يسمح‭ ‬لهم‭ ‬اجراء‭ ‬اختبارات‭ ‬لصواريخ‭ ‬بالستية‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تحمل‭ ‬شحنات‭ ‬نووية‮»‬‭.‬