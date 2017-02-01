مكالمة بين وزيري الدفاع الاميركي والسعودي حول النفوذ الايراني
دهقان:من حقنا اجراء تجارب صاروخية
واشنطن – بيروت – الزمان
اكد وزير الدفاع الاميركي جيمس ماتيس وولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في مكالمة هاتفية معارضتهما «تدخلات النظام الايراني» في شؤون المنطقة، بحسب الاعلام السعودي الرسمي. واعرب ماتيس ونظيره السعودي عن «رفضهما الكامل للنشاطات المشبوهة وتدخلات النظام الإيراني ووكلائه في شؤون دول المنطقة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار فيها»، بحسب ما اوردت وكالة الانباء السعودية.
وجرت المكالمة الهاتفية يوم الثلاثاء. وتتهم السعودية التي يدين معظم سكانها بالاسلام السني، ايران الشيعية بالتدخل في شؤون المنطقة، فيما تبنى بعض مرشحي الرئيس الاميركي دونالد ترامب لتولي مناصب في ادارته موقفا معاديا لايران.
ووصف ماتيس، الجنرال المتقاعد، ايران بانها «اكبر قوة مزعزعة للاستقرار في الشرق الاوسط». وقالت الوكالة ان ولي ولي العهد، الذي يعد من اكثر الشخصيات نفوذا في السعودية اشاد ب»خبرة» ماتيس في المنطقة. وكان ماتيس (66 عاما) قاد كتيبة المارينز خلال حرب الخليج الاولى، كما قاد فرقة ابان غزو العراق في 2003. وفي 2010 اصبح رئيسا للقيادة الاميركية المركزية التي تشمل الشرق الاوسط وافغانستان. وبحسب الوكالة فقد شدد الرجلان على «تطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين إلى مجالات أوسع». من جهته ، أكد وزير الدفاع الايراني العميد حسين دهقان أن بلاده أجرت «تجربة» صاروخية، معتبرا أنها لا تنتهك الاتفاق النووي الموقع بين الجمهورية الاسلامية والدول الست الكبرى في 2015، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء «إيسنا» الطلابية. وكانت واشنطن كشفت ان طهران أجرت الاحد تجربة لصاروخ بالستي متوسط المدى، معتبرة ان هذا الامر «مرفوض تماما».
وقال دهقان إن التجربة «لا تتعارض مع الاتفاق النووي ولا مع القرار 2231» الصادر عن الامم المتحدة والذي حظر على ايران تطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، موضحا أن «هذه التجربة هي في خط البرنامج الدفاعي» الايراني.
ويدعو القرار 2231 ايران الى الا تقوم بأي نشاط على صلة بالصواريخ البالستية المصممة لحمل رؤوس نووية. وتؤكد ايران إجمالا ان صواريخها ليست مصممة لحمل اسلحة نووية.
واضاف دهقان «لدينا برنامج لانتاج معدات دفاعية في اطار مصالحنا الوطنية ولا يستطيع احد ان يؤثر على قرارنا».
وعقد مجلس الامن الدولي جلسة مغلقة الثلاثاء بحث خلاله في التجربة الايرانية.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي بعد الجلسة ان الايرانيين «يعلمون بانه لا يسمح لهم اجراء اختبارات لصواريخ بالستية يمكن ان تحمل شحنات نووية».