وزير خارجية الامارات:مرسوم ترامب حول الهجرة غير موجه ضد الاسلام
اعفاء الاسرائيليين المولودين في الدول السبع من حظر السفر الاميركي
ابوظبي- بيروت – بغداد – الزمان
اعتبر وزير خارجية دولة الامارات المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان الاربعاء ان مرسوم الرئيس الاميركي دونالد ترامب القاضي بحظر سفر مواطني دول ذات اغلبية مسلمة «سيادي» وغير موجه ضد الاسلام. فيما اعتبر الرئيس العراقي فؤاد معصوم الاربعاء ان قرار نظيره الاميركي دونالد ترامب بعدم السماح بدخول رعايا سبع دول بينها العراق الى الولايات المتحدة شكل «صدمة» خصوصا وان العراق يقاتل الارهاب «نيابة عن كل العالم». وكان ترامب اصدر مرسوما يحظر دخول رعايا سبع دول بينها العراق الى الاراضي الاميركية لمدة 90 يوما على الاقل، ومواطني سوريا حتى اشعار آخر بهدف منع دخول «الارهابيين الاسلاميين المتطرفين».
وقال الرئيس العراقي في بيان الاربعاء ان ادراج ترامب «لأسم العراق ضمن الدول التي يمنع مواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة شكل صدمة لنا» وقال الوزير في مؤتمر صحافي في ابوظبي «لا شك ان الدول لها الحق في ان تتخذ قراراتها السيادية، والولايات المتحدة اتخذت قرارا من ضمن هذه القرارات السيادية». واضاف «هناك محاولات لاعطاء انطباع ان هذا القرار موجه ضد ديانة معينة»، معتبرا ان «هذا الكلام غير صحيح». وكان الوزير الاماراتي يتحدث في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف والامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط في ختام اعمال منتدى التعاون العربي الروسي في ابوظبي.
وقال الشيخ عبدالله ان «الغالبية العظمى من المسلمين في الدول المسلمة لم يشملها الحل»، مشيرا الى ان «هذا الحل مؤقت وستتم مراجعته (…) ومن المهم ان نضع في الاعتبار هذه النقاط». ورأى ان بعض الدول التي شملها القرار «تواجه تحديات هيكلية»، معتبرا ان على هذه الدول «ان تحاول ان تعالج هذه الاوضاع وهذه الظروف».
وقالت السفارة الاميركية في تل ابيب الثلاثاء ان الاسرائيليين اليهود المولودين في الدول السبع التي يشملها حظر السفر الذي امر به الرئيس الاميركي دونالد ترامب، مستثنون من هذا الحظر.
والجمعة وقع ترامب امرا تنفيذيا يحظر على مواطني سبع دول غالبية سكانها من المسلمين من الشرق الاوسط وافريقيا من دخول الاراضي الاميركية لمدة 90 يوما. الا ان تفسير الامر اثار ارتباكا واسعا.
ويعيش في اسرائيل نحو 140 الف شخصا ولدوا في الدول السبع الواردة في الامر بينهم نحو 45 الفا من ايران، و53 الفا من العراق، بحسب الاحصاءات الرسمية.
وفر العديد من هؤلاء من بلدانهم بسبب الاضطهاد، وغالبيتهم تزيد اعمارهم على 65 عاما.
وتحدد جوازات سفرهم مكان الولادة، الا ان معظمهم لا يحملون جنسية البلد الاصلي.
وسعت الحكومة الاسرائيلية للحصول على توضيح حول شمول قرار حظر السفر لهؤلاء.
وجاء في بيان للسفارة الاميركية «اذا كانت لديك تاشيرة سفر سارية الى الولايات المتحدة مطبوعة على جواز سفرك، وكنت مولودا في العراق او ايران او ليبيا او الصومال او السودان او سوريا او اليمن، ولا تملك جواز سفر ساريا من احدى هذه الدول، فان تاشيرتك لم تلغ ولا تزال سارية».
واضافت السفارة «نواصل النظر في طلبات الحصول على التاشيرات للمتقدمين المولودين في هذه الدول ما دام ليس بحوزتهم جواز سفر سار من احدى هذه الدول».
و كان قد رأى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الثلاثاء ان قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي يحظر على العراقيين دخول الولايات المتحدة يشكل عقابا لمن «يقاتلون الارهاب».
وقال العبادي في اول رد فعل له على القرار متوجها بالكلام الى ترامب «أنت تأتي على الضحية لتحاسبه، على الناس الذين يضحون والذين يقاتلون الارهاب لتعاقبهم».