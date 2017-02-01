وزير خارجية الامارات:مرسوم ترامب حول الهجرة غير موجه ضد الاسلام

– February 1, 2017

اعفاء‭ ‬الاسرائيليين‭ ‬المولودين‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬السبع‭ ‬من‭ ‬حظر‭ ‬السفر‭ ‬الاميركي‭ ‬

ابوظبي‭- ‬بيروت‭ – ‬بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

اعتبر‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬دولة‭ ‬الامارات‭ ‬المتحدة‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬ال‭ ‬نهيان‭ ‬الاربعاء‭ ‬ان‭ ‬مرسوم‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬القاضي‭ ‬بحظر‭ ‬سفر‭ ‬مواطني‭ ‬دول‭ ‬ذات‭ ‬اغلبية‭ ‬مسلمة‭ ‬‮«‬سيادي‮»‬‭ ‬وغير‭ ‬موجه‭ ‬ضد‭ ‬الاسلام‭. ‬فيما‭ ‬اعتبر‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬فؤاد‭ ‬معصوم‭ ‬الاربعاء‭ ‬ان‭ ‬قرار‭ ‬نظيره‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬بعدم‭ ‬السماح‭ ‬بدخول‭ ‬رعايا‭ ‬سبع‭ ‬دول‭ ‬بينها‭ ‬العراق‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬شكل‭ ‬‮«‬صدمة‮»‬‭ ‬خصوصا‭ ‬وان‭ ‬العراق‭ ‬يقاتل‭ ‬الارهاب‭ ‬‮«‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬العالم‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬ترامب‭ ‬اصدر‭ ‬مرسوما‭ ‬يحظر‭ ‬دخول‭ ‬رعايا‭ ‬سبع‭ ‬دول‭ ‬بينها‭ ‬العراق‭ ‬الى‭ ‬الاراضي‭ ‬الاميركية‭ ‬لمدة‭ ‬90‭ ‬يوما‭ ‬على‭ ‬الاقل،‭ ‬ومواطني‭ ‬سوريا‭ ‬حتى‭ ‬اشعار‭ ‬آخر‭ ‬بهدف‭ ‬منع‭ ‬دخول‭ ‬‮«‬الارهابيين‭ ‬الاسلاميين‭ ‬المتطرفين‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الاربعاء‭ ‬ان‭ ‬ادراج‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬لأسم‭ ‬العراق‭ ‬ضمن‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬يمنع‭ ‬مواطنيها‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬شكل‭ ‬صدمة‭ ‬لنا‮»‬‭ ‬وقال‭ ‬الوزير‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬ابوظبي‭ ‬‮«‬لا‭ ‬شك‭ ‬ان‭ ‬الدول‭ ‬لها‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬تتخذ‭ ‬قراراتها‭ ‬السيادية،‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬اتخذت‭ ‬قرارا‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬هذه‭ ‬القرارات‭ ‬السيادية‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬محاولات‭ ‬لاعطاء‭ ‬انطباع‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬موجه‭ ‬ضد‭ ‬ديانة‭ ‬معينة‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الكلام‭ ‬غير‭ ‬صحيح‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬الوزير‭ ‬الاماراتي‭ ‬يتحدث‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬لافروف‭ ‬والامين‭ ‬العام‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬احمد‭ ‬ابو‭ ‬الغيط‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬اعمال‭ ‬منتدى‭ ‬التعاون‭ ‬العربي‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬ابوظبي‭. ‬

وقال‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الغالبية‭ ‬العظمى‭ ‬من‭ ‬المسلمين‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬المسلمة‭ ‬لم‭ ‬يشملها‭ ‬الحل‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الحل‭ ‬مؤقت‭ ‬وستتم‭ ‬مراجعته‭ (‬‭…) ‬ومن‭ ‬المهم‭ ‬ان‭ ‬نضع‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬هذه‭ ‬النقاط‮»‬‭. ‬ورأى‭ ‬ان‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬شملها‭ ‬القرار‭ ‬‮«‬تواجه‭ ‬تحديات‭ ‬هيكلية‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬ان‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬‮«‬ان‭ ‬تحاول‭ ‬ان‭ ‬تعالج‭ ‬هذه‭ ‬الاوضاع‭ ‬وهذه‭ ‬الظروف‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬السفارة‭ ‬الاميركية‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬ابيب‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ان‭ ‬الاسرائيليين‭ ‬اليهود‭ ‬المولودين‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬السبع‭ ‬التي‭ ‬يشملها‭ ‬حظر‭ ‬السفر‭ ‬الذي‭ ‬امر‭ ‬به‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬مستثنون‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الحظر‭.‬

والجمعة‭ ‬وقع‭ ‬ترامب‭ ‬امرا‭ ‬تنفيذيا‭ ‬يحظر‭ ‬على‭ ‬مواطني‭ ‬سبع‭ ‬دول‭ ‬غالبية‭ ‬سكانها‭ ‬من‭ ‬المسلمين‭ ‬من‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬وافريقيا‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬الاراضي‭ ‬الاميركية‭ ‬لمدة‭ ‬90‭ ‬يوما‭. ‬الا‭ ‬ان‭ ‬تفسير‭ ‬الامر‭ ‬اثار‭ ‬ارتباكا‭ ‬واسعا‭.‬

ويعيش‭ ‬في‭ ‬اسرائيل‭ ‬نحو‭ ‬140‭ ‬الف‭ ‬شخصا‭ ‬ولدوا‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬السبع‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬الامر‭ ‬بينهم‭ ‬نحو‭ ‬45‭ ‬الفا‭ ‬من‭ ‬ايران،‭ ‬و53‭ ‬الفا‭ ‬من‭ ‬العراق،‭ ‬بحسب‭ ‬الاحصاءات‭ ‬الرسمية‭.‬

وفر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬من‭ ‬بلدانهم‭ ‬بسبب‭ ‬الاضطهاد،‭ ‬وغالبيتهم‭ ‬تزيد‭ ‬اعمارهم‭ ‬على‭ ‬65‭ ‬عاما‭.‬

وتحدد‭ ‬جوازات‭ ‬سفرهم‭ ‬مكان‭ ‬الولادة،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬معظمهم‭ ‬لا‭ ‬يحملون‭ ‬جنسية‭ ‬البلد‭ ‬الاصلي‭.‬

وسعت‭ ‬الحكومة‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬توضيح‭ ‬حول‭ ‬شمول‭ ‬قرار‭ ‬حظر‭ ‬السفر‭ ‬لهؤلاء‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬للسفارة‭ ‬الاميركية‭ ‬‮«‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬لديك‭ ‬تاشيرة‭ ‬سفر‭ ‬سارية‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مطبوعة‭ ‬على‭ ‬جواز‭ ‬سفرك،‭ ‬وكنت‭ ‬مولودا‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬او‭ ‬ايران‭ ‬او‭ ‬ليبيا‭ ‬او‭ ‬الصومال‭ ‬او‭ ‬السودان‭ ‬او‭ ‬سوريا‭ ‬او‭ ‬اليمن،‭ ‬ولا‭ ‬تملك‭ ‬جواز‭ ‬سفر‭ ‬ساريا‭ ‬من‭ ‬احدى‭ ‬هذه‭ ‬الدول،‭ ‬فان‭ ‬تاشيرتك‭ ‬لم‭ ‬تلغ‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬سارية‮»‬‭.‬

واضافت‭ ‬السفارة‭ ‬‮«‬نواصل‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬طلبات‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬التاشيرات‭ ‬للمتقدمين‭ ‬المولودين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬ما‭ ‬دام‭ ‬ليس‭ ‬بحوزتهم‭ ‬جواز‭ ‬سفر‭ ‬سار‭ ‬من‭ ‬احدى‭ ‬هذه‭ ‬الدول‮»‬‭.‬

و‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬رأى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ان‭ ‬قرار‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الذي‭ ‬يحظر‭ ‬على‭ ‬العراقيين‭ ‬دخول‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬يشكل‭ ‬عقابا‭ ‬لمن‭ ‬‮«‬يقاتلون‭ ‬الارهاب‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬العبادي‭ ‬في‭ ‬اول‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬القرار‭ ‬متوجها‭ ‬بالكلام‭ ‬الى‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬أنت‭ ‬تأتي‭ ‬على‭ ‬الضحية‭ ‬لتحاسبه،‭ ‬على‭ ‬الناس‭ ‬الذين‭ ‬يضحون‭ ‬والذين‭ ‬يقاتلون‭ ‬الارهاب‭ ‬لتعاقبهم‮»‬‭.‬