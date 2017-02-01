تونس:التحقيق مع 12 من كبار الموظفين بشبهة الفساد

– February 1, 2017

تونس‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬التونسية‭ ‬الأربعاء‭ ‬فتح‭ ‬تحقيقات‭ ‬قضائية‭ ‬ضد‭ ‬12‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬موظفي‭ ‬الدولة‭ ‬يشتبه‭ ‬بضلوعهم‭ ‬في‭ ‬‮«‬جرائم‭ ‬فساد‭ ‬مالي‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬سفيان‭ ‬السليطي‭ ‬الناطق‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬ان‭ ‬المتهمين‭ ‬موظفون‭ ‬كبار‭ ‬في‭ ‬‮«‬بعض‭ ‬الوزارات‮»‬‭ ‬وبينهم‭ ‬‮«‬المكلف‭ ‬العام‭ ‬بنزاعات‭ ‬الدولة‮»‬،‭ ‬محامي‭ ‬الدولة،‭ ‬الذي‭ ‬شغل‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬بين‭ ‬2011‭ ‬و2012‭.‬وتراجع‭ ‬ترتيب‭ ‬تونس‭ ‬في‭ ‬لائحة‭ ‬الفساد‭ ‬لمنظمة‭ ‬الشفافية‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬المرتبة‭ ‬59‭ ‬في2010‭ ‬الى‭ ‬المرتبة‭ ‬75‭ ‬في‭ ‬2016‭. ‬

والمكلف‭ ‬العام‭ ‬بنزاعات‭ ‬الدولة‭ ‬قاض‭ ‬يتبع‭ ‬إداريا‭ ‬وزارة‭ ‬أملاك‭ ‬الدولة‭ ‬والشؤون‭ ‬العقارية‭ ‬ومهمته‭ ‬الرئيسية‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬مصالح‭ ‬الدولة‭ ‬امام‭ ‬القضاء،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬افاد‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬مسؤول‭ ‬بهذه‭ ‬الوزارة‭.‬

وأضاف‭ ‬سفيان‭ ‬السليطي‭ ‬ان‭ ‬فتح‭ ‬التحقيق‭ ‬القضائي‭ ‬جاء‭ ‬إثر‭ ‬تلقي‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬ملفات‭ ‬‮«‬جرائم‭ ‬فساد‭ ‬مالي‮»‬‭ ‬متعلقة‭ ‬بالموظفين‭ ‬الـ12‭ ‬من‭ ‬‮«‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‮»‬‭ (‬دستورية‭).‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬أملاك‭ ‬الدولة‭ ‬والشؤون‭ ‬العقارية‭ ‬الاربعاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬انها‭ ‬اقامت‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭ ‬2016‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬‮«‬ضد‭ ‬عدل‭ ‬تنفيذ‭ (‬حاجب‭ ‬محكمة‭) ‬ومكلف‭ ‬عام‭ ‬أسبق‭ ‬شغل‭ ‬الخطة‭ ‬بين‭ ‬سنتي‭ ‬2011‭ ‬و2012‮»‬‭ ‬بتهمة‭ ‬اختلاس‭ ‬أموال‭ ‬عامة‭ .‬

ونسبت‭ ‬الوزارة‭ ‬الى‭ ‬المتهمين‭ ‬‮«‬جملة‭ ‬من‭ ‬الإخلالات‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬قضائية‭ ‬وسندات‭ ‬إدارية‭ ‬صادرة‭ ‬لفائدة‭ ‬الدولة‭ ‬ومنشآت‭ (‬مؤسسات‭) ‬عمومية،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدم‭ ‬ايداع‭ ‬المبالغ‭ ‬المالية‭ ‬الهامة‭ (‬اختلاس‭) ‬بخزينة‭ ‬الدّولة‮»‬‭ ‬وفق‭ ‬البيان‭.‬

وبعد‭ ‬الثورة‭ ‬التي‭ ‬اطاحت‭ ‬مطلع‭ ‬2011‭ ‬بنظام‭ ‬الدكتاتور‭ ‬زين‭ ‬العابدين‭ ‬بن‭ ‬علي،‭ ‬‮«‬تفاقم‮»‬‭ ‬الفساد‭ ‬في‭ ‬تونس،‭ ‬وفق‭ ‬البنك‭ ‬الدولي،‭ ‬رغم‭ ‬انه‭ ‬كان‭ ‬أحد‭ ‬الاسباب‭ ‬الرئيسية‭ ‬للثورة‭.‬

ولم‭ ‬يبت‭ ‬القضاء‭ ‬التونسي‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الف‭ ‬ملف‭ ‬فساد‭ ‬‮«‬شائك‮»‬‭ ‬أحيلت‭ ‬اليه‭ ‬بعد‭ ‬2011،‭ ‬حسبما‭ ‬اعلنت‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬انا‭ ‬يقظ‮»‬‭ ‬الفرع‭ ‬التونسي‭ ‬لمنظمة‭ ‬الشفافية‭ ‬الدولية‭.‬

وفي‭ ‬26‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2016‭ ‬دعا‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬يوسف‭ ‬الشاهد‭ ‬أمام‭ ‬البرلمان‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬نيل‭ ‬حكومته‭ ‬الثقة،‭ ‬السلطات‭ ‬القضائية‭ ‬الى‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الفساد‭ ‬المعروضة‭ ‬عليها‭.‬

وفي‭ ‬الثلاثين‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬نفسه‭ ‬أعلن‭ ‬شوقي‭ ‬الطبيب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ركود‮»‬‭ ‬ملفات‭ ‬فساد‭ ‬في‭ ‬محاكم‭ ‬تونسية‭ ‬يعود‭ ‬الى‭ ‬فساد‭ ‬‮«‬بعض‭ ‬القضاة‮»‬‭ ‬الذين‭ ‬‮«‬تواطؤوا‭ ‬للتغطية‭ ‬على‭ ‬بارونات‭ ‬فساد‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الطبيب‭ ‬يومئذ‭ ‬ان‭ ‬‮«‬بارونات‭ ‬الفساد‭ ‬اخترقوا‭ (‬بأموالهم‭) ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ووزارة‭ ‬المالية‭ ‬والجمارك‭ ‬والقضاء‭ ‬ووسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬ومجلس‭ ‬النواب‭ ‬والاحزاب‭ ‬السياسية‭ (..) ‬للاحتماء‭ ‬بها‮»‬‭ ‬والافلات‭ ‬من‭ ‬المحاسبة‭ ‬القضائية‭.‬