– February 1, 2017

السليمانية تعطّل الدوام الرسمي اليوم بسبب الثلوج

السليمانية – الزمان

قررت محافظة السليمانية تعطيل الدوام الرسمي اليوم الخميس بسبب موجة الثلوج التي سقطت على المنطقة الشمالية ومن بينها مدينة السليمانية .

وقال بيان امس أن (المحافظة قررت تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر الحكومية بإستثناء الدوائر الخدمية من بينها الصحة والمرور وغيرها )، واضاف ان (قرار التعطيل ياتي بسبب موجة البرد مع تساقط الثلوج على المدينة وان الدوائر الخدمية تواصل عملها بهدف ابقاء الطرق الرئيسة مفتوحة امام سير المركبات وانتقال المواطنين).

وكانت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كردستان قد حذرت المواطنين من التوجه للمناطق الجبلية، عازية السبب الى احتمال قطع الطرق ومحاصرتهم بعد انحدار الكتل الثلجية بسبب استمرار سقوط الثلوج.وقالت المديرية في بيان امس ان (على المواطنين أن لايفكروا بالخروج الى المناطق العالية والجبلية بأي شكل من الأشكال)، موضحا أن (المناطق الجبلية تشهد موجة ثلجية مستمرة منذ أمس الاول)، واضاف ان (المديرية حذرت المواطنين من كثافة سقوط الثلوج في تلك المناطق والتي قد تسبب محاصرتهم وقطع الطرق وإنحدار الكتل الثلجية).