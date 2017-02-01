– February 1, 2017

العبادي يبحث مع وزيرة الدفاع الإيطالية مكافحة الإرهاب

الحديثي لـ (الزمان) : الحكومة وضعت ستراتيجية لحفظ الأمن ما بعد داعش

بغداد – محمد الصالحي

كشف مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي عن وضع خطط ستراتيجية طويلة الامد ما بعد تحرير الموصل لاعادة هيكلة القوات المسلحة بالتعاون مع التحالف الدولي والدول الاخرى، مشيرا الى ان زيارة وزيرة الدفاع الايطالية روبيرتا بينوتي تندرج ضمن التعاون الدولي ضد الارهاب . وقال المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي لـ (الزمان) امس ان (الحكومة تخطط لستراتيجية طويلة الامد لحفظ الامن والاستقرار ومنع الهجمات الارهابية في مرحلة ما بعد داعش )، واضاف ان ( الخطة ستشمل اعادة هيكلة القوات المسلحة وانتشارها وتأهيلها وفق نظام متطور قادر على الاستجابة الفورية للهجمات ومنع الخروقات الارهابية ). وتابع الحديثي ان (ملف تدريب الشرطة المحلية من اهم الاساسيات في المرحلة المقبلة لغرض نشرها في المناطق المحررة بالاعتماد على اساليب حديثة ومتطورة في التدريب وحقوق الانسان )، مبينا ان (الانجاز الكبير الذي حققه العراق في حربه ضد داعش في ظل الهجمات الارهابية وتهديده الدول الاوربية اجبر الجميع على مساندة العراق وتقديم العون لانهاء تلك العصابات ).وبشأن زيارة وزيرة الدفاع الايطالية الى بغداد اكد الحديثي ان ( الزيارة تندرج ضمن التعاون الدولي ضد الارهاب ولاسناد القوات العراقية وتعزيز قدراتها التدريبية )، واضاف ان (ايطاليا دولة مهمة في التحالف الدولي ضد الارهاب وهي تمتلك خبرة عسكرية وقدرات واسعة في مجال التدريب من الممكن استثمارها بشكل مناسب في اطار التحالف او خارج التحالف في المراحل المقبلة). وكان العبادي قد بحث مع بينوتي تعزيز العلاقات في المجال الأمني والعسكري والتدريب والحرب على الإرهاب وأفكاره . وقال بيان امس ان (الجانبين بحثا تعزيز العلاقات في المجال الأمني والعسكري والتدريب والحرب على الإرهاب وأفكاره)، وقالت بينوتي أن (بلادها تدرك الدور المستقبلي الكبير للعراق في منطقة الشرق الأوسط)، مشيرة الى ان (روما تتفق مع رؤية بغداد بأهمية محاربة الفكر الإرهابي)، وهنأت بينوتي (العبادي والشعب العراقي بـالانتصارات المتحققة في الموصل)، مؤكدة (استمرار بلادها بدعم العراق في الجوانب العسكرية والتدريب والجوانب الأخرى)، ووصلت بينوتي الى بغداد امس الاربعاء في زيارة تشمل ايضا اقليم كردستان ومن المقرر ان تتفقد ألقوات الايطالية في سد الموصل. فيما اكدت وزارة الدفاع ان وزيرها عرفان الحيالي باشر بمهام عمله في الوزارة. وقال بيان للوزارة تلقته ( الزمان) امس ان (الحيالي باشر مهام عمله في الوزارة والتقى بهيئات ركن الوزارة). الى ذلك بحث وزير الداخلية قاسم الاعرجي مع قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت استكمال تحرير الموصل. وقال بيان امس ان (الاعرجي التقى جودت وقادة الفرق بمناسبة تسنمه منصبه وناقش معهم تحضيرات الاتحادية لمعركة تحرير الجانب الايمن من المدينة).