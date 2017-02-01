– February 1, 2017

الفريق يكرم وفادة ضيفه الهندي مرتين

قراءة حمد تقود الوحدات لتجاوز أول عقبة في حلمه الآسيوي

عمان – الزمان

أنجز المدرب العراقي عدنان حمد مع نادي الوحدات الاردني، أول خطوة، في جهده لتحقيق حلمه الآسيوي، عندما حقق فوزًا ثمينًا على ضيفه بنجالورو الهندي (2-1)، بالدوري التمهيدي الثاني المؤهل لدوري أبطال آسيا لكرة القدم. وضرب الوحدات، موعدًا مرتقبًا مع الوحدة في الإمارات بالدور التمهيدي الأول، في 7 فبراير/شباط الجاري، وفي حال فوزه فإنه سيكون أول فريق أردني يبلغ دوري أبطال آسيا. وفي حال خسر الفريق أمام الوحدة، فإنه سينتقل تلقائيًا للمشاركة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، وسيكون طموح الفريق الحصول على اللقب. ويتأهب الوحدات لمواجهة الوحدة الإماراتي، عبر لقاء قوي ومصيري يجمعه مع الحسين إربد بعد غدٍ الجمعة في ختام الدور الأول لبطولة كأس الأردن. وقدم الوحدات، أداء جيدًا أمام ضيفه بنجالورو الهندي في مواجهة حظيت بحضور جماهيري كبير، رغم الأجواء الباردة. الا ان هنالك اسباب قادت الوحدات لتحقيق الفوز :

الحضور الجماهيري الكبير

كان للحضور الجماهيري الكبير، دور مهم في تحفيز الفريق على تحقيق الفوز، وأظهر اللاعبون رغبة جامحة لإنجاز المهمة وإسعاد الجماهير الحاضرة، حيث كان بإمكان الوحدات، حسم الفوز من الشوط الأول، لو تحلى لاعبوه بالتركيز في التعامل مع الفرص المتاحة.

الإمكانات الفنية والبدنية

ظهر واضحًا أن لاعبي الوحدات في قمة إمكاناتهم الفنية والبدنية، رغم أن الفريق خاض المباراة من بعد توقف للمسابقات المحلية، في حين التحق لاعبوه الدوليون بالفريق قبل موعد المباراة بـ4 أيام فقط، ومع ذلك كان الانضباط التكتيكي داخل الملعب حاضراً، كما أن مؤشر اللياقة البدنية لدى اللاعبين كان مرتفعًا طوال المباراة.

القراءة الفنية لعدنان حمد

تعامل حمد بحكمة نابعة من خبرته التدريبية الطويلة، فلم يُغامر هجوميًا على حساب الدفاع، رغم أنه كان مطالبًا بالفوز، بل تعامل بتوازن على اعتبار أن أوراق بنجالورو الهندي تبدو غامضة، فلابد من توخي الحذر، وتجنب مفاجآت البداية. انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني الذي يطلق عليه شوط المدربين، عرف حمد كيف يتعامل مع قدرات خصمه بعدما أدركها خلال أحداث الشوط الأول. وأعطى حمد مع بداية الشوط الثاني، حرية أكبر للفلسطيني أحمد ماهر للتحرك باتجاه مناطق الخطورة ليشكل بذلك عنصر المباغتة للفريق الخصم، ويحرز هدف السبق، بل وكاد أن يحرزالهدف الثاني سريعاً لولا تألق حارس مرمى بنجالورو. ولم يهدأ الوحدات، بل إن حمد طالب لاعبوه بمواصلة الضغط الهجومي على مرمى الفريق الهندي، لينجح الوحدات في تسجيل هدفه الثاني بعد مضي (20) دقيقة من بداية الشوط الثاني. وعمل حمد بعد ذلك على اختزال مجهود لاعبيه ليجنبهم الإرهاق، فالفريق مقبل على لقاءات مهمة، فتراجع الأداء نسبياً وقام بإجراء عدة تبديلات هدفت لإراحة بعض العناصر المهمة للفريق استعدادًا لمواجهة الحسين اربد. كما أنه عمل بذات الوقت على امتصاص ردة فعل الفريق الضيف الذي لم يكن بالفريق السهل حيث ظهر بأنه قادر على تشكيل الخطورة على مرمى الوحدات، لينجز الوحدات المهمة الأولى بنجاح وبأقل مجهود ممكن.