– February 1, 2017

لاتسيو يصعق إنتر ميلان وأرسنال يسقط على يد واتفورد

الوصافة لتوتنهام والتعادل يفرض كلمته على موقعة ليفربول وتشيلسي

{ مدن – وكالات: تأهل فريق لاتسيو للدور قبل النهائي من كأس ايطاليا لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه انتر ميلان بهدفين مقابل هدف، مساء اول امس الثلاثاء، على ملعب جوزيبي مياتزا في لقاء دور الثمانية من البطولة. سجل البرازيلي فيليبي اندرسون هدف التقدم للضيوف في الدقيقة (20) من رأسية رائعة، وأضاف الارجنتيني لوكاس بيليا الهدف الثاني للاتسيو من ضربة جزاء (56)، بينما سجل الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش هدف إنتر الوحيد من رأسية رائعة في الدقيقة (84). وشهدت المباراة طرد البرازيلي جواو ميراندا، مدافع انتر، في الدقيقة (55)، بعد ان تسبب في ضربة جزاء، كما تعرض الروماني ستيفان رادو، مدافع لاتسيو، للطرد في الدقيقة (76). ولحق نسور لاتسيو بفريقي نابولي ويوفنتوس، اللذين حسما تأهلهما للمربع الذهبي بالفوز على فيورنتينا وميلان، على التوالي، الأسبوع الماضي، في المقابل تعرض انتر لخسارة مفاجئة بعد 7 انتصارات متتالية في الدوري، وقبل لقاء يوفنتوس، الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري. لعب الايطالي ستيفانو بيولي، مدرب انتر ميلان، بطريقة (4-2-3-1)، في المقابل، لعب الايطالي سيموني إنزاجي، مدرب النسور، بطريقة (4-3-3).

التعادل يفرض كلمته

وفرض التعادل كلمته على الموقعة الكروية المثيرة بين ليفربول ضد ضيفه تشيلسي بهدف لكل فريق، مساء اول امس، الثلاثاء، على ملعب أنفيلد في الجولة الـ23 للدوري الإنكليزي لكرة القدم. تقدم البرازيلي دافيد لويز في الدقيقة 25 لتشيلسي، وتعادل جيورجينيو فاينالدوم في الدقيقة 57 لليفربول، وأضاع البلوز الفوز بعدما أهدر دييجو كوستا ضربة جزاء في الدقيقة 76 . ورفع تشيلسي رصيده إلى 56 نقطة في صدارة الترتيب، فيما ارتفع رصيد ليفربول إلى 46 نقطة في المركز الرابع. وأهدر تشيلسي فرصة الابتعاد بصدارته للبريمييرليج عندما تعادل مع مضيفه ليفربول 1-1 مساء اول امس الثلاثاء على ملعب أولد ترافورد في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. المباراة كانت مثيرة بأحداثها خاصة في الشوط الثاني الذي شهد إهدار كلا الفريقين لمجموعة من الفرص المثيرة، واستخلصت صحيفة ميرور البريطانية خمس مشاهد من هذه المواجهة، نوجزها لكم على النحو التالي:

مكان مينيوليه في خطر

صحيح أن حارس ليفربول سيمون مينيوليه أنقذ فريقه من ركلة جزاء في الشوط الثاني، لكن أداءه العام لا يزال متذبذبا، خاصة أنه يتحمل مسؤولية الهدف الذي دخل مرماه. ويُعرف أن المدرب يورجن كلوب صبور، لكن هذا الصبر بدأ ينفد بالنسبة لموقفه من مينيوليه، وربما يعود لإشراك مواطنه الألماني لوريس كاريوس في المباريات المقبلة. ومع اقتراب مدة الانتقالات الشتوية من لحظاتها الأخيرة، يبدو أن ليفربول لن يشتري حارسا جديدا، ومن المرجح أن يستمر الصراع المثير للشفقة على المركز الأساسي بين مينيوليه وكاريوس.

لا أعذار

ثار جدل كبير حول الهدف الذي أحرزه مدافع تشيلسي ديفيد لويز من ركلة حرة، حيث بدا وكأن الحائط البشري غير مكتمل، كما أن مينيوليه لم يكن في موقف يخوله بإنقاذ مرماه من التسديدة المركزة. الإعادات التليفزيونية أثبتت أن الحكم مارك كلاتنبرج أطلق صافرته إيذانا بتنفيذ الركلة، ما يعني أن مينيوليه يتحمل مسؤولية دخول الهدف مرماه، خاصة أن الركلة لم تكن قوية، ما يعني أنه كان بامكانه صدها لو أنهى استعداده لها في الوقت المناسب.

الأداء الجماعي

أبرز ما يميز تشيلسي هذا الموسم تحت قيادة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي، هو الأداء الجماعي دفاعا وهجوما، فبالرغم من ازدحام صفوف الفريق بأسماء لامعة، تمكن كونتي من غرس ثقافة اللعب الجماعي بين صفوف لاعبيه، وهو الأمر الذي غاب بشكل تام عن الفريق اللندني ببداية الموسم الماضي تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو. المهارات والقدرات الاستثنائية تصب في قالب الفريق بشكل عام وتساعد كونتي على تطبيق فلسفته خاصة من الناحية الهجومية، وفي النهاية فإن الأفكار الخلاقة للاعبين أمثال كوستا وإيدن هازارد تشكل الإضافة المميزة التي تمنح الفريق شيئا من المثالية.

سقوط أرسنال

وتلقى أرسنال خسارة مباغتة أمام مضيفه واتفورد على ملعب الإمارات، اول امس، الثلاثاء، بنتيجة 1-2، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنكليزي الممتاز. أحرز ثنائية واتفورد يونس كابول، وتروي دييني في الدقيقتين العاشرة و13، فيما سجل هدف أرسنال أليكس أيوبي في الدقيقة 58 . وبهذه الخسارة يحتل أرسنال المركز الثالث برصيد 47 نقطة، متساويا مع توتنهام هوتسبير، صاحب المركز الثاني، الذي تعادل في نفس التوقيت مع سندرلاند، بينما قفز واتفورد للمركز الثالث عشر برصيد 27 نقطة. خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت توتنهام بمضيفه سندرلاند، مساء اول امس الثلاثاء، على ملعب أوف لايت، ليحصل كل منهما على نقطة. ورفع توتنهام رصيده إلى 47 نقطة، وقفز للمركز الثاني، بفارق الأهداف أمام أرسنال، فيما رفع سندرلاند رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير. وتعادل ميدلسبره مع ويست بروميتش 1 / 1، وتقدم جيمس موريسون بهدف لويست بروميتش في الدقيقة السادس قبل أن يتعادل ألفارو نيجريدو لميدلسبره في الدقيقة 17 من ركلة جزاء. ورفع ميدلسبره رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس عشر، كما رفع ويست بروميتش رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثامن. وسجل سكوت دان وكريستيان بنتيكي هدفين في الدقيقتين 46، والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة ليقودا فريقهما كريستال بالاس لفوز صعب على مضيفه بورنموث 2 / صفر. ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن عشر، فيما توقف رصيد بورنموث عند 26 نقطة في المركز الرابع عشر. وفاز بيرنلي على ضيفه ليستر سيتي، حامل اللقب، 1 / صفر. ويدين بيرنلي بالفضل في هذا الفوز للاعبه سام فوكس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87 . ورفع بيرنلي رصيده إلى 29 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد ليستر سيتي عند21 نقطة في المركز السادس عشر. وفاز سوانزي سيتي على ساوثهامبتون 2 / 1، وسجل هدفي سوانزي ألفي ماوسون وجيلفي سيجوردسون في الدقيقتين 38 و70، فيما سجل هدف ساوثهامبتون شين لونج في الدقيقة 57 . ورفع سوانزي سيتي رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع عشر، وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند 27 نقطة في المركز الثاني عشر.