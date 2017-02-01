– February 1, 2017

الجماهير تحفّز الأتلتيكو بمشاهد نارية

{ مدريد – وكالات: استقبلت جماهير نادي أتلتيكو مدريد حافلة فريقها، بشكل مثير للغاية، اول امس الثلاثاء، أثناء توجه بعثة الفريق المدريدي للفندق استعدادًا لمواجهة برشلونة في كأس ملك إسبانيا واستقبل أتلتيكو مدريد يوم امس الأربعاء خصمه برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، في معقله وبين جماهيره على ملعب فسينتي كالديرون. وأظهرت الجماهير حماسًا كبيرًا بعد وصول حافلة الفريق، واصطفت لاستقبالها، وقامت بإشعال الألعاب النارية، والهتاف باسم اللاعبين وتحفيزهم قبل مواجهة برشلونة. وبعد وصول اللاعبين إلى الفندق، وقفت بعثة الفريق العاصمي أتلتيكو مدريد أمام باب الفندق وقامت بتحية الجماهير الغفيرة التي اصطفت لتحيتهم.