حارس مانشستر يخطّط للرحيل الصيف المقبل

– February 1, 2017

أزمة ديارا تعيد قواعد الإنتقالات لدائرة الإهتمام

{ لندن – وكالات: عاد نظام انتقال اللاعبين إلى دائرة الاهتمام بسبب بند في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والذي قال عنه اتحاد اللاعبين إنه لن يكون مقبولا في أي مهنة أخرى وترى محكمة بلجيكية أنه يتعارض مع قانون العمل الأوربي. وبدأ العمل بنظام الانتقالات الحالي – والذي يضخ مئات الملايين من الدولارات سنويا في صفقات بيع اللاعبين – منذ 2001 بإشراف الفيفا. وأثيرت أحدث موجات الجدل بشأن بند في لوائح الفيفا والذي ينص على أنه في حالة انتهاك اللاعب بنود عقده – ما يتسبب في فسخ التعاقد – فإنه يكون ملزما مع ناديه الجديد بدفع تعويض لفريقه السابق. وفي وقت سابق من الشهر الجاري أيدت محكمة بلجيكية ادعاء الفرنسي – ذو الأصول المالية – لاسانا ديارا بأن قواعد الفيفا حالت دون انتقاله إلى ناد جديد لأن ناديه السابق فسخ عقده. وقال اتحاد اللاعبين المحترفين – الذي أقام دعوى قضائية ضد نظام الانتقالات أمام المفوضية الأوربية – إن الحكم الصادر في واقعة ديارا من محكمة في شارلوروا دعمت مطالبه حول ضرورة إصلاح القواعد. وذكرت المحكمة أن لوكوموتيف موسكو فسخ عقد ديارا – اللاعب السابق في تشيلسي وأرسنال وريال مدريد – في أغسطس/ آب 2014 لأسباب تأديبية بعد عام من توقيع عقد لمدة أربع سنوات وذلك دون الكشف عن السبب. وفي أبريل نيسان 2015 أمرت لجنة فض المنازعات بالفيفا ديارا بدفع عشرة ملايين يورو (10.79 مليون دولار) للنادي الروسي. وبالنظر لأن اللاعب الفرنسي كان غير مرتبط بفريق فقد ألزمت المحكمة أي ناد مستقبلي يضم ديارا بالمساهمة في دفع قيمة التعويض. وفي تلك الأثناء قال ديارا إنه تلقى عروضا من إنترناسيونالي وسيلتيك ووست هام يوناتد وشارلوروا ولكن هذه الأندية سحبت عروضها بسبب مخاطر دفع التعويض لناديه السابق. وفي نهاية المطاف انضم إلى أولمبيك مارسيليا في يونيو/ حزيران 2015 بعدما ضاع عليه الموسم بأكمله. وبعدما رفضت محكمة التحكيم الرياضية استئنافا من ديارا على قرار لجنة فض المنازعات قدم قضيته أمام محكمة مدنية قضت بتعويضه بمبلغ 60 ألف يورو وهو راتب ثلاثة أشهر لو كان شارلوروا ضمه في مارس/ آذار 2015 . وذكرت المحكمة البلجيكية لا شك في أن المفوضية الأوربية لم تكن لتجيز هذا النظام.. الذي يحرم عاملا أقاله رب عمله من إيجاد وظيفة أخرى. وقالت رابطة اللاعبين المحترفين إن مثل هذه القضايا توضح مدى الحاجة لإصلاح قواعد الانتقالات حتى لا يتم معاملة اللاعبين المحترفين من جديد كأصول تتحكم أندية كرة القدم في مصيرها. أما الفيفا فقال إنه اطّلع على قرار المحكمة وسوف يفكر في الخطوات القانونية المناسبة لكنه رفض الكشف عن أي تفاصيل.

من جهتها قالت تقارير صحفية بريطانية مساء اول امس الثلاثاء، إن الحارس الدولي الأرجنتيني لنادي مانشستر يونايتد الإنكليزي سرجيو روميرو، سيطلب الرحيل عن النادي الإنكليزي الصيف المقبل. وأكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن الحارس الأرجنتيني سوف يعقد بعض المحادثات مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، ويطلب منه الرحيل عن الفريق الصيف المقبل. وأشارت الصحيفة إلى أن روميرو يملك ثلاثة عروض، وأحد هذه العروض أن يعود لناديه الأم في الأرجنتين بوكا جونيورز. ووفقًا لما نقلته الصحيفة فإن ممثلي اللاعب سوف يطيرون إلى مدينة مانشستر خلال الأسبوعين المقبلين لتحديد مستقبل ومصير اللاعب مع مانشستر يونايتد.

وقال مصدر مطلع داخل مانشستر يونايتد :ممثلو روميرو يحلقون في المنطقة وسيتحدثون عن رحيل اللاعب في فصل الصيف القادم. واختتم :لديه عدة عروض مميزة ولديه فرصة العودة لنادي بوكا جونيورز، هو سعيد هنا لكن لديه إغراء للعودة للعب في بلاده مرة أخرى، إنه يملك وضعية صعبة عندما يكون إلى جانب حارس من بين الأفضل في العالم وهو ديفيد دي خيا.