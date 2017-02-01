– February 1, 2017

فنان عراقي يحقّق حلمه وينال التكريم والتقدير الأردني

جداريات تطرّز مداخل فيلادلفيا

فائز جواد

واستقطبت تلك المعارض واللوحات المهتمين بالفن التشكيلي وخاصة العراقي وعشاق الفن التشكيلي ومتذوقيه من الجاليات العراقية والعربية والاجنبية فحققت لوحاتهم وبفضل عراقيتها عندما نقلت وصورت البيئة العراقي بكل مفرداتها وعوالمها الى عالم الفن التشكيلي والجمال والتصوير بتخطيطات تشكيلية استقطبت بل اشاد بها كبار الفنانين ومن مختلف الجنسيات ، ومن الفنان المغتربين الذي اختار الاردن مقرا له الفنان الموهوب التشكيلي علي الدواود الذي تمكن من خلال وجوده هناك من اقامة معارض تشكيلية عدة منها شخصية واخرى مشتركة مع فنانين تشكيليين عراقيين مبدعين لتحقق معارضهم نجاحا باهرا بل لتؤكد ان التشكيل العراقي كان ومايزال وسيبقى متصدر الفنون التشكيلية في المنطقة ، الفنان علي الداود الذي كان يسعى الى تحقيق حلمه ان يكمل دراسته الاكاديمية في احدى الجامعات الاردنية المتطورة نال مؤخرا عضوية نقابة الفنانيين العراقيين كما تم قبوله في كلية الصيدلة في عمان جامعة فيلادلفيا ويقول الداود لـ (الزمان) انني (انتميت للمرسم الجامعي في جامعة فيلادليفيا وعملت خلال السنة الاولى من دراستي في الجامعة على اقامة ثلاث جداريات واحدة في مبنى رئاسة الجامعة والاخرى في مكان حيوي من الجامعة والاخرى مقابل مسرح العلوم الادراية وايضا انتاج اكثر من 15 عملاً فنياً ناضجاً واشتركت بهما بمعرضيين فنيين مثلت فيهم العراق وكان المعرض الاول في الفصل الدراسي الثاني عام 2015/2016 واشتركت بنصف المعرض بمواضيع كانت من شمال العراق حتى جنوبه في محاولة مني لاضهار اجمل الاماكن في العراق داخل البيئة الجامعية التي تضم طلبة ودارسين من كافة الجنسيات العربية ) ويضيف (وايضا كان المعرض الاخير في مطلع العام الحالي وفي العاشر من كانون ثاني من هذا العام افتتحه رئيس الجامعة الدكتور معتز الشيخ سالم شاركت في المعرض بـ 7 اعمال عنوانهم الابرز (الانطباعية العراقية) رسمت جنوب العراق وما يحيوه من طبيعة جميلة وخصوصا بعد ادراج الاهوار ضمن التراث العالمي لنعرف العالم على جمال البيئة العراقية ، والاهم انني حصلت على تكريم من قبل عمادة شؤون الطلبة على ما قدمته في سنتي الاولى في الجامعة وما انجزته لم ينجزه حتى طلاب الفنون خلال اكثر من هذه المدة داخل المرسم الجامعي وكل معارضي وسعادتي لاتوصف عندما كان العلم العراقي حاضراً على كتفي حتى نثبت اننا شعب حاضر وينافس في كل وقت ….ومن خلال (الزمان ) التي تتابع كل اعمالي ونشاطاتي احب ومن خلالكم ان اشكر كل من دعمني واشكر الدكتورة ايمان البطاينة المشرفة على المرسم لدعمها وتقديرهاعــلــي مهند دوحتي كانت عن البئية العراقية لان في هكذا تجمع ثقافي عربي كبير يجب ان يكون العراق حاضراً بقوة رغم كل الظروف التي تمر نحن نشارك بدعم ذاتي لاثبات وجودنا ووجود العراق بقوة في تجمعات ثقافية فنية عربية لان العراق اول من علم الكتابة والحروف واول من علم الفن وهو صاحب اقدم الحضارات لذلك يجب ان تكون البيئة العراقية حاضرة وكذلك اود ان اشكر قناتنا ( الشرقية ) التي تتابع وتهتم بنشاطاتي ونشاطات واخبار العراقيين من الفنانين والمبدعين في عمان والدول العربية كافة )

علي الداود

ولادة بغداد 1996

عراقي موهوب ينحدر من عائلة فنية اشاد به كل من شاهده من المثقفين والفنانين والنخبة

حائز على لقب اصغر فنان عراقي مبدع عام 2009

اشاد به الفنان ابراهيم العبدلي والفنانة وداد الاورفلي

احترف الرسم في سن مبكر وله مساهمات عديدة

عضو في الجمعية العربية الثقافية في فلندا

اطلالته على اكثر من محطة فضائية وصحف ومجلات عالمية

شارك في معرض الفنانيين التشكيلين العرب الاول في الاردن عام 2014 ومثل العراق من بين 40 فناناً عربياً

المشاركة في مهرجان المركز العالمي للفنون التشيكلية وبالتعاون مع دائرة العلاقات العامة لدعم النازحين

شارك في معرض يوم اللاجئ العالمي عام 2006 و 2008 وعام 2009

حائز على المدالية الذهبية في معرض الفنانيين التشكيليين العرب

تكريمه من قبل وزارة التربية والتعليم الأردنية واعطاءه شهادة تقدير

شارك في مشروع (تمكين الشباب) لتمكين الشباب وتشجيعهم على المشاركة في مجتمعهم المحلي وحصل على شهادة تقدير

لي الشرف بالمشاركة في اجمل ملتقى شعبي ثقافي للاعمال الفنية والتراثية واليدوية (سوق جارا)

مشاركات عديدة لرسوم الاطفال (مؤسسة نهر الاردن) (مؤسسة نور الحسين ) ( الامم المتحدة (UN

الاشادة الكبيرة والكثيرة على مستوى الصحف العراقية والعربية والعالمية

شارك في معرض مشترك لمؤسسة ضحايا التعذيب

حلمي ان اكمل دراستي الجامعية في بغداد وادخل مجال الاعلام وان شاء الله سأعمل على هذا الحلم واقيم اول معرض لي من ارض بغداد السلام