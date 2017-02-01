– February 1, 2017

(الزمان) في ضيافة الليث الأبيض: في أسبانيا أشجّع برشلونة وفي إنكلترا أشجّع مانشستر

بغداد – الزمان

هو واحد من ابرز ما أنجبته الكرة العراقية من موهبة كروية فذة أذ يعتبر داينمو خط الوسط وشكل مع زميله حبيب جعفر وسعد قيس ثلاثي رهيب في منتخب العراق تخشاهم كل الفرق . يجيد التسديد بالقدم اليمنى واليسرى ومستواه ثابت في كل المباريات . تألق في الزوراء وأبدع في الرشيد واحترف في الوكرة القطري وتغزلت به الصحافة اللبنانية عندما لعب في نادي الانصار .. صاحب هدف الفوز على منتخب البحرين في بطولة الخليج وبه أحرزنا كأس البطولة وصاحب اجمل هدف في مرمى عمر احمد في مباراة الزوراء والجوية . اعتزل في قمة مستواه ومازلنا نبحث عن خليفته في الملاعب فلم نجده .. ضيفنا النجم الخلوق ليث حسين

{ سؤالي الاول للكابتن ليث ! هل انصفتك إدارة الزوراء

– اقولها بكل مرارة وحزن لم تنصف الادارة كل نجوم الزوراء الذين خدموا النادي ورفعوا اسمه عاليا واحرزوا البطولات والكؤوس حيث أبعدتنا بقصد وتعمد وكانت تعمل بازدواجية . فهل من المعقول ان يبعد ” هشام محمد . عماد محمد . حسام فوزي ، ليث حسين . ولاعبين اخرين دافعوا بكل حرص على ألوان الفريق وتاتي بآشخاص هم بعدين كل البعد عن تاريخ الزوراء وانجازاته

{ هذا الظلم الذي تعرضت له يقودني الى سؤال هل ترشح للانتخابات القادمة لنادي الزوراء ؟

– بالتاكيد ادخل الانتخابات وأرشح نفسي لرئاسة النادي في حالة عدم ترشح النجم والأخ العزيز الكابتن احمد راضي واذا رشح احمد راضي فاني ارشح على كرسي نائب الرئيس احتراما وحبا لأبو فيصل وهو يعلم بذلك

{ اكثر النجوم يتجهون للتدريب بعد الاعتزال لماذا فضلت العمل الاداري على التدريب ؟

– بعد الاعتزال دربت نادي البريد حيث كان يلعب في الدرجة الاولى وكانت نتائج الفريق جيدة لكني ابتعدت عن التدريب بسبب مرضي وايضا سبب الابتعاد أنه في حالة خسارة الفريق يصبح المدرب كبش الفداء وفِي الفوز هناك اكثر من شخص يدعي انه صاحب الفضل فلهذا فضلت العمل الاداري حيث وجدت نفسي فيه والآن اعمل المدير الاداري لمنتخب الشباب

{ أكيد شاهدت مستوى منتخبنا الوطني في تصفيات كاس العالم فَلَو كان الامر بيدك هل تتعاقد مع مدرب اجنبي أم تبقى على الكادر الوطني ؟

– أفضل ان يكون المدرب اجنبيا لكن وفق مواصفات خاصة وان يكون معروفا عالميا ولديه سجل مميز في النتائج مع الفرق التي دربها وأعطي له الوقت الكافي لكي تظهر بصمته على الفريق وايضا له الحرية في اختيار اللاعبين وعدم التدخل في عمله مطلقا على ان يكون معه كادر مساعد عراقي

{ ماهو الفرق بين جيلكم والجيل الحالي من اللاعبين ؟

– الفرق كبير جدا حيث اللاعب في الوقت الحاضر يلعب لأجل المادة فقط ولمن يدفع له اكثر في حين جيلنا جيل مواهب كان يلعب ويبدع ويتألق لأجل النادي وفانيلة الفريق التي تعتبر مقدسة بالنسبة له بالاضافة الى حبنا للكرة وأتذكر كنّا ناتي للتدريب قبل ساعة وحتى بعد انتهاء التدريب نبقى في الملعب نتدرب لكي نكتسب لياقة بدنية اعلى

{ لو نريد ان نفتح دفتر الذكريات ونسأل هل تتذكر مبارتك الاولى على ملعب الشعب

– وهل تنسى هذه المباراة مع نادي الطيران سنةً 85 وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق وبعدها أصبحت مرعب لحراس مرمى الجوية بعد ان تم تغير أسمه بدل الطيران

{ جوابك السابق يقودني الى سؤال ماهو سر تالقك الدائم ضد الجوية وتسجيلك الأهداف الرائعة في مرماهم وأتذكر هدفك على الحارس عمر احمد من بعد أربعين مترا تقريبا ؟

– دائما مباراة الزوراء والجوية لها طعم خاص ومميز وتستقطب جماهير كبيرة ويتابعها الاعلام والتلفزيون بشغف فيجب على اللاعب ان يترك بصمة مميزة في مثل هكذا مباراة جماهيرية وانت تعرف شدة التنافس بين جمهور الفريقين حيث يمتلئ ملعب الشعب قبل المباراة بساعتين وكل جمهور يهتف بأسماء اللاعبين وهذا يكون حافز قوي لتقديم الأفضل في المباراة والحمد الله والشكر في كل مباراتنا مع الجوية أتالق وأسجل اجمل الاهداف في شباكهم

{ احترفت في نادي الوكرة القطري مع زميلك احمد راضي وبعدها احترفت في نادي الانصار اللبناني حدثنا عن احترافك الخارجي ؟

– تجربة الاحتراف في قطر ولبنان كانت ناجحة بامتياز حيث تألقت وكتبت عني الصحف كثيرا وأحرزت لقب افضل لاعب اجنبي في الدوري القطري اكثر من مرة وكذلك مع الانصار اللبناني احرزت معهم لقب بطولة الدوري والكاس وأحرزت جائزة وأحسن لاعب لعدة مواسم

{ ما قصة هدف احمد راضي في الدوري القطري واحرازه هداف الدوري؟

– في موسم 94 كان النجم احمد راضي يحتاج الى هدف واحد ليصبح هداف الدوري وفِي مباراتنا الاخيرة مع السد القطري أستلمت الكرة من منتصف الملعب وراوغت اكثر من لاعب وانفردت بحارس المرمى وكان بمقدوري ان أسجل هدف لكني فضلت ان أعطي الكرة لاحمد راضي حتى يسجل هو ويصبح هداف الدوري وهذا ما حدث فعلا

{ هناك مانشيت عريض كتبته احدى الصحف اللبنانية بعد أول موسم لك مع الانصار اللبناني هل تتذكر عنوانه ؟

– نعم أتذكر عنوانه حيث ساهمت في فوز فريق الانصار بكأس لبنان وسجلت هدف وتألقت كثيرا وكتبت احدى الصحف اللبنانية عنوانا ” أول دخلوا كأس على طولوا ” ويعني اني في اول موسم مع الانصار احرزت لهم بطولة الكأس وأتذكر ان جمهور النادي كان ينتظر خروجي من البيت ليرافقني الى الملعب وهو يهتف باسمي ويشجعني بكل قوة وحماس سوى في تدريب الفريق أو في الدوري

{ هل جاءت لك فرصة الاحتراف أوربيًا ؟

– نعم في نادي هامبورغ مع اللاعب الإيراني الشهير ” علي دائي ” لكن الاتحاد العراقي في وقتها رفض وبعدها ذهب علي دائي الى ألمانيا وتعاقد مع نادي بايرن ميونخ

{ وما قصة احترافك مع نادي الشعب الإماراتي ؟

– بعد المستوى الجيد والرائع مع الانصار اللبناني كانت عيون نادي الشعب الإماراتي تراقبني واتصل بي النجم الإماراتي عدنان الطلياني عارضا علية الاحتراف في ناديه الشعب بمبلغ 400 الف دولار في حين كان عقد احترافي في نادي الأنصار 150 الف دولار وعندما وصل الامر في وقتها لعدي رئيس الاتحاد رفض ذلك وأصر ان العب مع نادي الانصار اللبناني

{ كانت لك تجربة إعلامية ناجحة حدثنا عنها قد لا يتذكرها الجمهور الرياضية؟

– التجربة الاولى كانت مع قناة النهرين في برنامج رياضي أسمه 100 على 100 وقد نجح بشكل رائع وأصبح له متابعون . والبرنامج الثاني مع القناة العراقية اسمه ” اسرار النجوم ” حيث كنت أستضيف نجوم الكرة ونتحدث عن ابرز ذكرياتهم الرياضية والمواقف الحرجة والطريفة التي صادفتهم في حياتهم . كان برنامج ناجحا جدا لكن للأسف تمت محاربتي من البعض خشية من نجوميتي وتركت القناة وابتعدت عن تقديم اَي برنامج بعدها بالرغم من اشادة الجميع بما قدمته من نجاح وتألق وابداع

{ مارأيك بهولاء النجوم ؟

حسين سعيد

نجم كروي وهداف من طراز نادر لكنه مع الأسف خدم نفسه في العمل الاداري اكثر من ان يخدم الكرة العراقية

أحمد راضي

نجم النجوم ولاعب لايتكرر وقد ظلم في الآونة الاخيرة كثيرا

عدنان درجال

أسطورة الدفاع

حبيب جعفر

توأم روحي

عمو بابا

تاريخ الكرة العراقية

{ الكثير من المدربين أشرفوا على تدريبك من هو صاحب الفضل الاول في مسيرتك الكروية ؟

– المدرب حجي رشيد والمدرب حازم جسام

{ لاعبين ظلموا من قبل المدربين ؟

– كثير من اللاعبين ظلموا من قبل المدربين لكن ابرز المظلومين اللاعب ابراهيم عبد نادر واللاعب محمد جاسم

.{ لو طلبت منك اختيار تشكيلة مثالية لمنتخب العراق فمن تختار ؟

حراسة المرمى عماد هاشم

خط الدفاع . غانم عريبي . عدنان درجال . ناظم شاكر . كريم علاوي

خط الوسط .

سعد قيس. هادي احمد. ليث حسين . حبيب جعفر

خط الهجوم . حسين سعيد احمد راضي

{ افضل منتخب واجهته ومن هو افضل لاعب عربي

– افضل منتخب هُو منتخب تونس أما افضل لاعب فهو النجم المصري طاهر ابو زيد

{ أغنية المطرب المصري محمد فؤاد ” فاكرك يا ناسيني ” لمن تهديها

– لجمهور نادي الزوراء

{ مادمنا في الغناء فمن هو مطـــربك المفضل

– القيصر كاظم الساهر وإسماعيل فروجي

{ فريقك المفضل أوربيًا

– في اسبانيا اشجع برشلونة وفِي إنكلترا اشجع مانشستر يونايتد

انتهى لقائي معك هل لديك ماتقوله

أشكرك جدا على هذا اللقاء وأشكر جريدة الزمان والعاملين فيها وأتمنى لك كل التوفيق في عملك الصحفي

انتهى لقائي بالليث الأبيض الذي صال وجال في الملاعب وهز شباك الخصوم من كل الاتجاهات حتى أصبحت كل الفرق تخشى تسديداته وتتمنى لو يصاب ولا يلعب ضدها أي مباراة