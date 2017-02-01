– February 1, 2017

قانون الجذب

قانون الجذب هو احد قوانين العقل الباطن حيث ينص قانون الجذب على ان مانقوم بفعله في حياتنا اليومية ومانصل إليه هو نتاج أفكارنا في الماضي

وأن الأفكار التي تجول في خواطرنا هي مستقبلنا أو بالأحرى

يقول هذا القانون أن قوة أفكارنا لها قدرة جذب كبيرة فكلما فكرت بشيء أو موقف معين جذبته إليك وكلما تمنيت أو حلمت أو فكرت بأفكار إيجابية كنت على قدرة أكبر في تحقيقها من خلال جذبها عن طريق قانون الجذب

فما تركز عليه ينجح لذا علينا التركيز على الأحداث الجميلة في حياتنا فكل شيء في هذا الكون محكوم بقوانين طبيعيا

ونحن نمتلك القدرة على التحكم بمجريات حياتنا بفضل قدرة الجذب والتي منحنا إياها الله تعالى في حدود ماسمح لنا به فقط .

((كلما تخيلت شيئا إيجابيا، كلما حصلت على مستقبل إيجابي ))

تدور عملية تطبيق قانون الجذب حول ثلاث محاور

1- السؤال: والمعنى هنا هو تحديد وتمن أو تخيل الإنسان لمايريد أن يصبح عليه لاحقا أو مايريد إمتلاكه

2- الإيمان : الإيمان المطلق بأن هدفنا سيحقق حتما

3- التلقي: وهي مرحلة تحقيق الأمنية والهدف المنشود والذي لن يتم إلابعد تنفيذ الخطوتين الأولى وهي السؤال ،والثانية وهي الإيمان

((إن وقتك محدد لذلك لاتضيعه بأن تعيش حياة وحلم الآخرين لاتعش على نتائج تفكير الآخرين

ولاتجعل من ضوضاء آراء الآخرين تغرق صوتك وحدسك الداخلي

إن احد أهم الأشياء في الحياة هو أن يكون لديك الشجاعة لتتبع حدسك الداخلي))

ستيف جوبز….

قانون الجذب كإختصار أكثر هو يدور حول ((تفاءلوا بالخير تجدوه))

كما أنه لم يسبق إلى تطبيقه الحضارات القديمة فقط ،بل عمل به أشرف الخلق رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام

أذكر في ذلك يوم إقترح أحد الصحابه رضي الله عنهم أجمعين

سليمان الفارسي شق خندق حول المدينه حيث قلة من المسلمين كانوا في حالة إستنفار لأعداء الدين الذين كانوا أكثر عدة وعتاداً منهم ةصفوف المسلمين في وضع لايحسدوا عليه

محبطين خائفين وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم أنه ضرب بفأسه على صخرة فخرجت منها شرارة

رأي فيها أن المسلمون يومها هم الغالبون وأنهم سوف يغزون بلاد فارس لامحالة .

فكان بذلك عليه الصلاة والسلام بث الأمل في عروقهم ولكونهم مصدقين رسالته ونبوءته صدقوه

وفعلا كان النصر يومها للمسلمون.

إذن التفاؤل هو القاعدة الأساسية لقانون الجذب

((مايحدث في ذهنك اخطر بكثير ممايحدث في الواقع لأن ذهنك يعيد انتاح الواقع بطريقته الخاصة وهنا تكمن الخطوة))

أيمن قتلان …..

قم بكتابة أهدافك المستقبلية على ورقة

فقد أثبتت دراسات أن كتابة الأهداف على ورق تسرع من تحقيقها

أخرج نفسك من الرتابة والروتين لتجارب جديدة

أخرج من التخطيط إلى التأمل

من التفاصيل للوعي

من التفكيرللتامل

((في قانون النية إن لم تحدد نواياك فأنت تسمح للآخرين ليضعوك ضمن نواياهم))

د.صلاح الراشد

ساعد نفسك حفز نفسك لجذب الأمور الإيجابية

تعرف على قناعاتك عزز تقديرك لذاتك وثقتك بذاتك

أطلق سراح الماضي تحرر منه

كافئ نفسك عند القيام بأي انجاز مهما كانت بساطته

حفز نفسك وردد كما حققت حلم سابق سأحقق هذا أيضا

عالج اي أفكار سلبية أو اسلوب سلبي يطاردك بتجاهله ،عزز أفكارك الإيجابية

ردد دوما أنا أستطيع ….أنا قادر …إنني أستحق لتعزيز إمكانياتك

ليس سيء أن تخسر جولة المهم في ذلك باق المباراة .امتلاك شخص صفة إيجابية لاتمتلكها ليس عجيب

بإمكانك بلوغه انها مسألة وقت لا أكثر فربما هدفك المنشود يريد منك المحاولة بطريقة مغايرة للأولى لا أكثر.

الشيء يجذب نفس الشيء

إحقد=يحقد عليك

أكرم=تكرم

الشكر والعرفان بماتملك((وإن شكرتم لأزيدنكم))

نقمتك على وضعك ستجذب الخيبة،تفاءل تجذب النجاح

الفرح والسعادة توصلك لتفكير أفضل وحياة أنجح

الإبتسامة في الإسلام صدقة والتفاؤل هو قمة اليقين بقدر وعدل الله تعالى

قاوم الأفكار السلبية فلن تجدي نفعاً ستغضب عقلك وتحجب الرؤية السليمة عنه

لايوجد مايسمى الحظ على الإطلاق بل هناك إعتقاد وإيمان يدفعك للعمل بإخلاص نحو أهدافك سواء كانت أهدافك من صنع عقلك الحاضر أو الباطن لإتاحة فرص لتحقيقهة

يفيد قانون الجذب في

تحقيق أي هدف نتمناه

زيادة الأموال

برمجت نفسك .تفادي نزوات الحياة

من هذا المنطلق يتبين لنا اهمية قانون الجذب في تسيير حياتنا وضمان مستقبل كالمستقبل الذي نخطط له او بصورة أقرب

عروبة الحمد – سوريا