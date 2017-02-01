– February 1, 2017

خوش صيد سمك – ظافر قاسم آل نوفة

قررنا إقامة وليمة سمك مشوي وبدأت حملة جمع المبالغ بيننا وقد اتفقنا إن نشتري سمكة كبيرة ونعدها في بيت احدنا ، حتى ألان الشغلة (توب التوب) ولكن عارضه اقتراح من احدنا لماذا لا نصطاد نحن السمك وإقامة الوليمة ، يمعوين خلي نشتري السمجة ونخلص من (البهذلة) ماكو فايدة

استسلم الجميع لهذا المقترح وقررنا الذهاب لدكان الحاج (أبو نعيم ) لشراء مستلزمات الصيد (نتالة) وخيوط نايلون مخصصة للصيد اشتريناه بـ (دينار وربع) ثم تجهيز الرحلة إلى شريعة (المنتريس) لأنها مكان صيد الكثير من أبناء المدينة .

وبما انه كان يوما صيفيا لاهثاً اشترينا (رقية) كبيرة من العم (أبو ريه) وبعض النساتل وقناني البيبسي كولا باعتبارنا ذاهبين لرحلة طويلة وهي الشريعة أصلا (شمره عصا) وصلنا الشريعة وشاهدنا بعض الأشخاص يصطادون قبلنا مما زاد في حماسنا إننا شاهدنا بعضا مما صادوه من سمك

جهزنا طعم السمك ورمينا (النتالة) بعيدا وننتظر بين لحظة وأخرى اصطياد (شبوط) أو (فرخ بز) أو بالأحرى هذا ما كنا نحلم به سحبنا الخيط (كلشي ماكو ) وأنظارنا على الذين بجانبنا وصيدهم الوفير ، نقنع أنفسنا بأنه رزق (وكلمن ) يأخذ رزقه

مرة وأخرى بل وعشرات المرات وكلشي ماكو ، أخرجنا (الرقية) المدفونة في الشريعة وتناولنها ونفذ كيس النساتل والمشروبات والله كفيلكم ولا (حرشة) عطفت علينا وتعلقت بصنارة احدنا اللهم إلا احدنا اصطاد بصنارته (حذاء) قديم يمكن يفطن على (العصمليين) ، بدا الملل والضجر يتلبس بنا وأولهم إنا مما اضطرنا لملمة النتالة ورميها في وسط نهر ديالى وأخذت ركنا أدخن (جكارة) بعد أخرى إلا إن استسلم الجميع كما استسلمت له سابقا ، ولم يبق إلا صاحب الفكرة مصرا على الصيد لكي يحمي نفسه من الملامة ويردد (هو رزق شبيكم مستعجلين) اقترب وقت الغروب واضطررنا حمل صاحبنا ورميه في نهر ديالى وقلنا له (اشبع أنت ورزقك)

وعدنا خائبين لا صيد ولا وليمة ، يا عمي من الأول لو مشترين (سمكة) وشاويها مو أحسن

وما ادري شوكت حظي (يكعد) بالصيد

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