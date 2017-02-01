– February 1, 2017

نبض القلم

(…قرار أعمى) – طالب سعدون

أرض جاذبة .. وأرض طاردة … ربما هو التعليق المناسب الذي وجده مواطن عربي من رعايا إحدى الدول السبع التي منعها الرئيس الامريكي دونالد ترامب من دخول أراضيه ، ليصف الحال وهو يغني عن أبلغ مقال ..

ويقول هذا المواطن العربي الذي منع في أحد المطارات من صعود الطائرة المتجهة الى الولايات المتحدة بسبب هذا الحظر ..أن لترامب الحق بما يتخذه على أرضه ، وهو قرار يتعلق بسيادتها ، ولكن عليه أيضا أن يستذكر – قبل أن يوقع القرار – كم من الاراضي خرقت بلاده سيادتها ودمرتها وشردت أهلها ..؟.. اليست هذه ( الفوضى العالمية ) هي نتاج ( فوضى بلاده الخلاقة ) التي ( شرعتها ) .. ؟.. وهل من حق بلاده أن تدعي بعد اليوم انها حامية الحرية ، وراعية الديمقراطية ، والمدافعة عن حقوق الانسان في الارض بعد أن تغنت بها كثيرا ، أم أنها تنازلت عنها ، وودعتها الى غير رجعة ، وانغلقت على نفسها ، لتبدأ مرحلة التراجع والعد العكسي لهذه ( الامبراطورية ) وشعاراتها .؟..

وهل يعرف ترامب كم دفعت دول في المنطقة ، والمنطقة عموما من تضحيات وخسائر كبيرة بسبب الارهاب ، لكي يحظر على مواطنين منها ، إكتووا بناره من دخول الولايات المتحدة ، ولا تزال المعركة معه مستمرة ، ويفترض به أن يكافؤها بما يناسب هذه الخدمات الكبيرة للعالم ، والتضحيات الجسيمة في الحرب على الارهاب لا ( أن يعاقبها بمثل هذا القرار المجحف ) ؟..

وعاد هذا المواطن محبطا يائسا من حيث أتى ( ينعى حلمه ) بان يرى تلك الارض التي صورها له ، وتصورها بانها ( الحلم ! ) و( الملاذ ) و ( فردوس الارض ! ) لكن ترامب أغلقها بوجهه ….

ويتساءل هل يُفتح بوجهه ( الفردوس العربي ! ) ..؟..واين الرد العربي على مثل هذه ( الاجراءات العمياء ) على حد وصف الامين العام للامم المتحدة ( انطونيو جوتيريس ) الذي قال ( ان البلدان الساعية الى تعزيز اجراء مراقبة حدودها لا يمكنها اتخاذ تدابير تقوم على أي شكل من اشكال التمييز على اساس الديانة او الاثنية او الجنسية ) ..

وكيف أجاز ترامب لنفسه اصدار مثل هذا القرار الذي يعامل هذه الملايين من مختلف الدول ، وكأنهم ارهابيون ، وفيهم العلماء والادباء والمفكرون والباحثون ، وممن قدموا عطاء ثرا وخدمات جليلة للانسانية ، وبينهم أطفال أيضا ، أو كأن هذه العقيدة السمحاء ( مرجعية لهذا الارهاب الاسود ) وهي عقيدة المحبة والتسامح والسلام والحرية والتعايش والوئام بين البشر من مختلف الاديان والالوان والاقوام واللغات … ؟ …

كان هذا المواطن العربي يتصور أن يتعدى الرد العربي فتح الابواب أمامه بعد ان أغلقت الحدود بوجهه بالشمع الاحمر الى ما هو أبعد .. الى التعامل مع أمريكا بالمثل ، ومنع رعاياها من دخول الدول العربية والاسلامية أسوة بتعاملها معهم ..

ويتساءل غيره ..لماذا لم يرتق هذا الرد الى مستوى رد الفعل داخل الولايات المتحدة نفسها التي يطبق على أرضها هذا ( القرار الاعمى ) ، فقد تعدى التظاهرات الشعبية ليصل الى المستوى الرسمي في حراك داخل الخارجية والمحاكم والكونغرس بعد أن دان وزراء العدل ( المدعون العامون ) في 16 ولاية امريكية هذا القرار، وتعهدوا بالطعن به ( والتصدي له بكل الوسائل المتاحة ) ، فيما دعا مشرعون ديمقراطون في الكونغرس الى تصويت فوري لالغائه ، واقترح أحدهم ( تعطيل جلسات تأكيد اختيار الوزراء الذين اقترحهم دونالد ترامب كوسيلة للضغط عليه للتراجع عن القرار) ..

وبعد ان أصدرت تعميما تطلب فيه من المدعين العامين عدم تطبيق القرار وشككت بقانونية واخلاقية الامر التنفيذي الذي اصدره ترامب أقال ترامب سالي ييتس من منصب وزيرة العدل بالوكالة.

كما أعدت مجموعة من الدبلوماسيين الامريكيين مذكرة احتجاج على قرار ترامب بمنع رعايا هذه الدول من الدخول الى امريكا …

فاين الرد الذي يرتقي الى هذا المستوى ، أو يدانيه في الموقف ، أو التأثير ..؟

والخلاصة ..

بغض النظر عن الادانات والاحتجاجات على هذا القرار المجحف .. ولكن أليست حالة هذا المواطن العربي تدلل على حالة الاحباط واليأس ، لأن أرضه ( فشلت في أن تكون جاذبة للراغبين في الحياة ) على حد ما يرى أحد الكتاب معلقا على هذا القرار..؟..

الارض عزيزة .. ولا تهون على أهلها ، ولا يغرب أسمها عن بالهم ، مهما ابتعدوا عنها وتشردوا في ديار الغربة …

ولكن ( لا يدفع للمر إلا الاّمر منه ) …

بهذا المثل لخص ذلك المواطن العربي حالته التي تشبه حال أمثاله ، بعد أن أصبحت ارضه طاردة له..

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كلام مفيد :

قال الشاعر ابو العتاهية :

كل يدور على البقاء مؤملا

وعلى الفناء تديره الايام