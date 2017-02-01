– February 1, 2017

عراقيات

شعاع من الفرح في سماء مكفهرة – ماجد الكعبي

رغم ما تلبد من الحزن والألم في صدور العراقيين ومنهم سكنة العاصمة بغداد بسبب ضياع خور الزبير وليس خور عبد الله .

نعم خور الزبير وليس خور عبد الله الذي ألصق أسمه إلصاقاً بالخور لمسح الهوية العراقية لهذا الممر المائي الوحيد للعراقيين والذي يحاول الإعلام الرسمي التمويه على هذه القضية عبر تصريحات هنا وهناك لا تقدم ولا تؤخر..!! لأن الحاكم أو الرئيس أو البرلماني لا يحق له أن يبيع أو يهب أرض شعبه فالحاكم والرئيس والبرلماني زائل , والشعب باقٍ وحقوق الشعب تسترد مهما تهاون الحكام أو الرؤساء ومهما تخاذل بعض النواب .. !!.

في هذا الجو المكفهر بالأسى والوجع العراقي كان ثمة شعاع من فرح تنشره فرقة مسرحية على مسرح كهرمانة في بغداد وذلك عبر مسرحيتها الضاحكة ( كنتاكي ) التي لعب ممثلوها البارعون من نجوم الضحك العراقي وعلى رأسهم الممثل القدير النجم ( ماجد ياسين ) ذو الضحكة الساخرة يشاركه ممثلون آخرون كعلي عبد الخالق الخالدي وقاسم السيد .

لقد جاءت المسرحية الساخرة – كنتاكي – التي حضرت عرضها الأول بمثابة المسح على جراح الحزن والألم والأسف الشديد لضياع أرض عراقية ومياه عراقية لم يصنعها مجلس النواب العراقي ورئيسه , ولا الوزير وحاشيته , ولا الحاكم العراقي وبطانته , التي فرطت بالمال العام وبثروات الوطن دون أدنى شعور بتأنيب الضمير ووخز المشاعر .

أقول :- رغم الألم العراقي في صدور المشاهدين فقد جاءت مسرحية ( كنتاكي ) لتمسح جراح الألم عبر سخريتها الضاحكة كما أنها تعالج مسالة الجمع اللامبالي تجاه الصوت الجاد المخلص . هذه المعالجات الذكية تبناها الإعلامي والممثل الشاب علي عبد الخالق من خلال الدور الذي لعبه على مسرح كهرمانة .

من الجميل جداً أن نبتسم أو على الأقل أن نتصنع الابتسام بوجه السواد الذي يرسمه الحمقى على جدران حياتنا التي شحب رواؤها وجف غصنها وذابت خضرتها ..!!

وتحية من القلب لمخرج وكادر مسرحية ( كنتاكي ) بجميع أفراده الذين أشاعوا البسمة في نفوسٍ مهمومة ومغمومة ومتعبة ولكنها صابرة لاينقصها تفاؤل ولا يعيبها خذلان ..!!

بغداد