– February 1, 2017

نظرية الصوج والذنب من حمورابي إلى خور عبد الله – احمد الحاج

ذات يوم في بيروت كنت اقرأ عن ” الدور والتسلسل ” في علم المنطق لافهم كيف يرتكب حزب الكتائب اللبناني الماروني احدى ابشع الجرائم في تأريخ البشرية ” مجزرة صبرا وشاتيلا “بمساعدة الكيان الصهيوني عام 1982 ما اسفر عن مقتل 3500 من النساء والشيوخ والشباب والاطفال العزل بدم بارد.

ثم ينتخب في نفس العام بل وبعد 6 ايام فقط من المجزرة الامين العام للكتائب امين الجميل، رئيسا للبنان بعد اغتيال زعيمه الاسبق وشقيقه الاكبر ،بشير الجميل ،الذي انتخب بدوره رئيسا للبنان قبيل اغتياله قبل 8ايام على وفق مبدأ المحاصصة العفن ، فجاءني الجواب ملحنا وبطريقة محببة من زميل صيداوي جعلني ابتسم ابتسامة بلهاء وانا اتناول الذرة المشوي مع الاناناس :

واللي رايح عا مكة ، يجيبلي معو كعكة ، والكعكة بالصندوق والصندوق بدو مفتاح والمفتاح عند الحداد والحداد بدو بيضة والبيضة عند الجاجة – الدجاجة – والجاجة بدها أمحه – قمحة – والأمحه بالطاحوني والطاحوني مسكرة

فيها ميه معكرة ، هوني مقص وهوني مقص وهوني عرايس بترقص رقص” قلت بس ،لنك جبتها ياريس وعندك بحرية ياريس !!

اليوم وانا اتابع ضجيج الساسة ووسائل الاعلام العراقية حول اتفاقية ” خور عبد الله ” التي ستؤدي إلى التفريط بمياه العراق وغلق الممر الملاحي الى أم قصر وخور الزبير ما يؤثر سلبا على تجارة العراق وملاحته وصيده وكأنهم نشطوا من عقال فجأة وكأنهم لم يكونوا على دراية بها وبكوراثها المستقبلية حيث بدأوا بشن هجوم كاسح على الحكومة الحالية التي وقعت على الاتفاقية اولا ، لتتحول اصابع الاتهام خلال ساعات بعد الاحراج الكبير الى الحكومة السابقة ، اذ ان المعاهدة كانت كاملة ومعدة منذ عام 2013 وما جرى قبل ايام هو التوقيع على بنودها فحسب – على حد وصفهم – وبعد الاحراج احيلت المعاهدة الى النظام السابق .

حتى ان بعضهم قال ان – صدام – هو المسؤول لانه امتنع عن المشاركة في اتفاقية ترسيم الحدود مع الكويت في عهده ومابيدنا حيلة سوى بتنفيذها اليوم لانها الزام دولي ولا يمكن التراجع عنها مع انها أبرمت مع العراق بموجب القرارات الدولية التي كان خلالها فاقدا لإرادته الحرة لوقوعه تحت الوصاية الأممية ،ولا استبعد ان اسمع خلال ايام من ينادي من عمان او لندن اوباريس ، بأن بريطانيا هي السبب اذ انها المحرك الرئيس لكل المشاكل الشائكة بين العراق والكويت ، بريطانيا بدورها ستحيل الملف الى العثمانيين كونهم من انهزم في معركة الشعيبة عام 1915وسلم البصرة ، العثمانيون سيحيلونها الى الصفويين ، الصفويون الى السلاجقة ،السلاجقة الى البويهيين .

ومن ثم التتار ، وصولا الى المغول وهولاكو حتى حمورابي وربما الى انسان الكهوف ايضا – في عراق الشماعات الجاهزة ونظرية الصوج والذنب المسلفنة لا مستحيل تحت الشمس – المهم ان الخور “باي باي بصرة ” ايا كان المسؤول فهذا الخور الواقع بين جزيرتي بوبيان و وربة الكويتية من جهة وبين شبه جزيرة الفاو العراقية و يمتد داخل الأراضي العراقية وصولا الى ميناء أم قصر ، يشكل اهمية كبرى للكويت كجزء من مشروع ميناء مبارك الكبير في الضفة الغربية للخور بعد اجهاض مشروع الفاو الكبير على الضفة العراقية برغم كل التهديدات التي لوح بها بعضهم في حال ايقافه !!

تظاهرات حاشدة هنا واخرى هناك ..هاشتاج في الفيس وآخر على تويتر ..تهديد بأقامة دولة البصرة وليس اقليم البصرة في حال اصرت الحكومة العراقية على استمرار الاتفاقية بسبب خسارتنا لاخر ممراتنا الملاحية مع احتمال خسارتنا لمنصاتنا النفطية العائمة في خور الخفقة وحقل العوامات الرحوية فضلا عن انزال العلم العراقي عن سفننا بعد مرورها بالخور ..î

تبادل اتهامات بالمسؤولية عن ضياع الخور – صوجك انت ..??? ..ذنبك انت..تذكر الكم مليون التي قبضتها بالدولار لتمرير الاتفاقية ؟؟ ..وهل نسيت انت الكم مليون دوووونار كويتي – عفوا عراقي – التي قبضتها لغض الطرف عن الاتفاقية !!وهكذا الى مالا نهاية ..واغرب شيئ ان العنتريات العسكرية او الفتاوى الفقهية لم نسمع لها صوتا قط ..حتى الان !!

وأسأل هل ضياع الخور هو الوحيد الذي يستدعي التظاهر والشجب والاستنكار والهاشتاج ..

سرقة النفط العراقي عيني عينك منذ 14 عاما بغياب العدادات الا يعد انتهاكا للسيادة؟ ..ضياع 1000مليار دولار من واردات العراق الا يعد انتهاكا للسيادة؟ …تهريب آثار العراق ودخول ا?ف مؤلفة من البشر من دون تأشيرات دخول عبر المنافذ الحدودية مع دول الجوار الا يعد انتهاكا للسيادة ؟ ..سرقة الابار النفطية المائلة من قبل دول الجوار الا يعد إنتهاكا للسيادة …تحويل مجاري ا?نهار التي تصب في العراق من قبل الدول المتشاطئة معه الا يعد انتهاكا للسيادة ؟

رمي مخلفات المصافي النفطية والمصانع البتروكيماوية في مياه العراق الا يعد انتهاكا للسيادة ..؟ ادخال المخدرات وزراعتها ، تهريب قطعان الماشية ، تهريب السلاح من والى العراق الا

يعد انتهاكا للسيادة ؟؟ وآآآآه يا أم حمادة ..

الحقيني بقهوة سادة . فهانحن نواصل فقدان السيادة …

نقل انه و بغير مشروع عراقي ، حقيقي ، وطني ، شامل وصادق ? خلاص؟! . اغاتي

# أعيدوا_خور _عبد الله

#نظرية _الصوج_والذنب

#خور_عبدالله_عراقي