أربعة أيام لأزياء الرجال تتصدر أسبوع الموضة في نيويورك
نيويورك – رويترز :صيحات جَسَدها اللون والملمس ولوحات رفعها عارضون انطلقت في اليوم الأول لأسبوع الموضة بنيويورك والذي بدأ بعرض لأزياء الرجال يوم الاثنين
ومزج روبرت جيمس بين الموضة والسياسة لعرض مجموعته الجديدة. وقال المصمم الذي يعيش في نيويورك إنه لانشغاله الشديد في إعداد مجموعته الجديدة فإنه لم يستطع المشاركة في أي من الاحتجاجات الأخيرة وقرر التعبير عن مخاوفه على ممر عرض الأزياء. وضمت المجموعة ثلاثة ألوان رئيسية هي الزيتوني والرمادي الداكن والأسود. واستخدم نسيج الخيزران ومواد أخرى قابلة للتحلل في بعض التصميمات. وعاد بيت الأزياء العالمي ديفيد نامان إلى أسبوع الموضة في نيويورك للرجال وذلك للمرة الثانية ليقدم تشكيلة مستوحاة من موضة السبعينات. وقال جون مكيني مدير تطوير العلامة التجارية العالمية «ليس نمط أشتون باورز للسبعينات لكنه شيء ممتع على نحو أكثر قليلا وبخاصة اليوم حيث الجميع في غاية الحذر وكل واحد يشعر بعدم اليقين. نريدها أن تكون أكثر متعة. لذا نحاول مزج الملمس بالشكل. نحاول تصميم أزياء سهرة رائعة.» وقال رافال سويادر الذي ولد في بولندا ونشأ في نيويورك إنه كان متشوقا للغاية لعرض علامته التجارية «آر.سويادر» في أسبوع الموضة في نيويورك وذلك للمرة الأولى. وقدمت آلتان موسيقيتان خلفية صوتية لعرض مجموعته من الأزياء.
كما عُرضت علامات تجارية أخرى خلال اليوم الأول شملت ماديين نوار وبرايفت بوليسي اللتان أسسهما اثنان من خريجي بارسونز سكول أوف ديزاين. وستستمر عروض الرجال خلال أسبوع الموضة في نيويورك لأربعة أيام حيث من المقرر أن تشهد أول عرض لأحدث مجموعات المصمم راف سيمونز .