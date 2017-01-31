أربعة أيام لأزياء الرجال تتصدر أسبوع الموضة في نيويورك

– January 31, 2017

نيويورك‭ – ‬رويترز‭ ‬‭:‬صيحات‭ ‬جَسَدها‭ ‬اللون‭ ‬والملمس‭ ‬ولوحات‭ ‬رفعها‭ ‬عارضون‭ ‬انطلقت‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬لأسبوع‭ ‬الموضة‭ ‬بنيويورك‭ ‬والذي‭ ‬بدأ‭ ‬بعرض‭ ‬لأزياء‭ ‬الرجال‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬

ومزج‭ ‬روبرت‭ ‬جيمس‭ ‬بين‭ ‬الموضة‭ ‬والسياسة‭ ‬لعرض‭ ‬مجموعته‭ ‬الجديدة‭. ‬وقال‭ ‬المصمم‭ ‬الذي‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬إنه‭ ‬لانشغاله‭ ‬الشديد‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬مجموعته‭ ‬الجديدة‭ ‬فإنه‭ ‬لم‭ ‬يستطع‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬الأخيرة‭ ‬وقرر‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬مخاوفه‭ ‬على‭ ‬ممر‭ ‬عرض‭ ‬الأزياء‭. ‬وضمت‭ ‬المجموعة‭ ‬ثلاثة‭ ‬ألوان‭ ‬رئيسية‭ ‬هي‭ ‬الزيتوني‭ ‬والرمادي‭ ‬الداكن‭ ‬والأسود‭. ‬واستخدم‭ ‬نسيج‭ ‬الخيزران‭ ‬ومواد‭ ‬أخرى‭ ‬قابلة‭ ‬للتحلل‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬التصميمات‭. ‬وعاد‭ ‬بيت‭ ‬الأزياء‭ ‬العالمي‭ ‬ديفيد‭ ‬نامان‭ ‬إلى‭ ‬أسبوع‭ ‬الموضة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬للرجال‭ ‬وذلك‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬ليقدم‭ ‬تشكيلة‭ ‬مستوحاة‭ ‬من‭ ‬موضة‭ ‬السبعينات‭. ‬وقال‭ ‬جون‭ ‬مكيني‭ ‬مدير‭ ‬تطوير‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬العالمية‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬نمط‭ ‬أشتون‭ ‬باورز‭ ‬للسبعينات‭ ‬لكنه‭ ‬شيء‭ ‬ممتع‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬أكثر‭ ‬قليلا‭ ‬وبخاصة‭ ‬اليوم‭ ‬حيث‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الحذر‭ ‬وكل‭ ‬واحد‭ ‬يشعر‭ ‬بعدم‭ ‬اليقين‭. ‬نريدها‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أكثر‭ ‬متعة‭. ‬لذا‭ ‬نحاول‭ ‬مزج‭ ‬الملمس‭ ‬بالشكل‭. ‬نحاول‭ ‬تصميم‭ ‬أزياء‭ ‬سهرة‭ ‬رائعة‭.‬‮»‬‭ ‬وقال‭ ‬رافال‭ ‬سويادر‭ ‬الذي‭ ‬ولد‭ ‬في‭ ‬بولندا‭ ‬ونشأ‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬إنه‭ ‬كان‭ ‬متشوقا‭ ‬للغاية‭ ‬لعرض‭ ‬علامته‭ ‬التجارية‭ ‬‮«‬آر‭.‬سويادر‮»‬‭ ‬في‭ ‬أسبوع‭ ‬الموضة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬وذلك‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭. ‬وقدمت‭ ‬آلتان‭ ‬موسيقيتان‭ ‬خلفية‭ ‬صوتية‭ ‬لعرض‭ ‬مجموعته‭ ‬من‭ ‬الأزياء‭. ‬

كما‭ ‬عُرضت‭ ‬علامات‭ ‬تجارية‭ ‬أخرى‭ ‬خلال‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬شملت‭ ‬ماديين‭ ‬نوار‭ ‬وبرايفت‭ ‬بوليسي‭ ‬اللتان‭ ‬أسسهما‭ ‬اثنان‭ ‬من‭ ‬خريجي‭ ‬بارسونز‭ ‬سكول‭ ‬أوف‭ ‬ديزاين‭. ‬وستستمر‭ ‬عروض‭ ‬الرجال‭ ‬خلال‭ ‬أسبوع‭ ‬الموضة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬لأربعة‭ ‬أيام‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬أول‭ ‬عرض‭ ‬لأحدث‭ ‬مجموعات‭ ‬المصمم‭ ‬راف‭ ‬سيمونز‭ .‬