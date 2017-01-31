بعثة يابانية تكتشف مقبرة تعود لعصر الرعامسة في الأقصر

– January 31, 2017

القاهرة‭ -(‬رويترز‭) – ‬كشفت‭ ‬بعثة‭ ‬أثرية‭ ‬يابانية‭ ‬عاملة‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬عن‭ ‬مقبرة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخوجة‭ ‬بالبر‭ ‬الغربي‭ ‬في‭ ‬الأقصر‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أنها‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬عصر‭ ‬الرعامسة‭ ‬لشخص‭ ‬يدعى‭ (‬خونسو‭) ‬كان‭ ‬يشغل‭ ‬منصب‭ ‬الكاتب‭ ‬الملكي‭. ‬وعصر‭ ‬الرعامسة‭ ‬هي‭ ‬تسمية‭ ‬لفترة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مصر‭ ‬القديمة‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬الدولة‭ ‬الحديثة‭ ‬تضم‭ ‬الحقبة‭ ‬الزمنية‭ ‬للأسرتين‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬والعشرين‭ ‬وتسمي‭ ‬ملوكها‭ ‬باسم‭ ‬رمسيس‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الآثار‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬اكتشاف‭ ‬المقبرة‭ ‬أثناء‭ ‬أعمال‭ ‬المسح‭ ‬والتنظيف‭ ‬الأثري‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬البعثة‭ ‬إلى‭ ‬الشرق‭ ‬من‭ ‬الفناء‭ ‬الأمامي‭ ‬لمقبرة‭ (‬أوسرحات‭) ‬أحد‭ ‬كبار‭ ‬رجال‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬الملك‭ ‬أمنحتب‭ ‬الثالث‭. ‬ونقل‭ ‬البيان‭ ‬عن‭ ‬مدير‭ ‬البعثة‭ ‬جيرو‭ ‬كوندو‭ ‬قوله‭ ‬‮«‬أثناء‭ ‬القيام‭ ‬بتنظيف‭ ‬الجزء‭ ‬الشرقي‭ ‬من‭ ‬الفناء‭ ‬الأمامي‭ ‬لمقبرة‭ ‬‘أوسرحات‘‭ ‬تبين‭ ‬وجود‭ ‬فتحة‭ ‬كبيرة‭ ‬منحوتة‭ ‬في‭ ‬الجدار‭ ‬الشمالي‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬دفع‭ ‬أعضاء‭ ‬البعثة‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفتحة‭ ‬حيث‭ ‬اتضح‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬أنها‭ ‬تصل‭ ‬للجدار‭ ‬الجنوبي‭ ‬من‭ ‬الصالة‭ ‬المستعرضة‭ ‬للمقبرة‭ ‬الجديدةالتي‭ ‬تخص‭ ‬‘خونسو‘‭.‬‮»‬‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الكشف‭ ‬‮«‬ينبئ‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬هناك‭ ‬مقابر‭ ‬أخرى‭ ‬بالموقع‭ ‬تخص‭ ‬كبار‭ ‬رجال‭ ‬الدولة‭ ‬الحديثة‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الكشف‭ ‬عنها‭ ‬بعد‭.‬‮»‬‭ ‬وتحتوي‭ ‬المقبرة‭ ‬المكتشفة‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المناظر‭ ‬والنقوش‭ ‬الهامة‭ ‬منها‭ ‬منظر‭ ‬موجود‭ ‬على‭ ‬الجدار‭ ‬الشمالي‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬المدخل‭ ‬يصور‭ ‬مركب‭ ‬الشمس‭ ‬للمعبود‭ (‬آتوم‭ ‬رع‭) ‬ويتعبد‭ ‬له‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬قردة‭ ‬البابون‭ ‬وأمامه‭ ‬يوجد‭ ‬عمود‭ ‬رأسي‭ ‬من‭ ‬الكتابة‭ ‬الهيروغليفية‭. ‬وأشار‭ ‬كوندو‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المناظر‭ ‬في‭ ‬الحجرة‭ ‬الداخلية‭ ‬للمقبرة‭ ‬والمغطاة‭ ‬الآن‭ ‬بكتل‭ ‬حجرية‭ ‬كبيرة‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الآثار‭ ‬إنها‭ ‬تعتزم‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬إجراء‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬البحث‭ ‬والدراسة‭ ‬حول‭ ‬المقبرة‭ ‬المكتشفة‭ ‬وأهمية‭ ‬صاحبها‭.‬