العثور على كوكايين في أنف طائرة ركاب أمريكية
واشنطن – نيروبي -(رويترز) – قالت الشرطة يوم امس إن عامل صيانة طائرات في أوكلاهوما عثر على 14 كيلوجراما من الكوكايين في أنف طائرة تابعة لخطوط أمريكان إيرلاينز بعد وصولها من كولومبيا.
وذكر مكتب قائد شرطة مقاطعة تولسا في منشور على فيسبوك إنه عثر على سبع لفافات من المخدر قيمتها السوقية 200 ألف دولار على الأقل ليل يوم الأحد في قاعدة صيانة تابعة للشركة في تولسا.
وأضاف المكتب أن «فنيا ذهب لفحص غرفة الالكترونيات … وبدت بعض العوازل جديدة. وحركها ورأى إحدى اللفافات.»
وقالت الشرطة إن الطائرة وهي من طراز بوينج 757 كانت قادمة من بوجوتا وهبطت في ميامي. وقد أرسلت إلى تولسا لإخضاعها لفحوص صيانة لأن القاعدة في ميامي كانت مكتظة للغاية.
وأضافت أن هيئة مكافحة المخدرات الأمريكية تحقق في الواقعة.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من أمريكان إيرلاينز.
فيما قال مسؤول في إنفاذ القانون ومحقق لرويترز الثلاثاء إن كينيا سلمت إلى الولايات المتحدة أربعة رجال متهمين بإدارة عصابة كبيرة لتهريب الهروين وهو ما وصفه مسؤولون بأنه ضربة قوية للعصابات في شرق أفريقيا.
وألقي القبض على شقيقين قبل عامين في كينيا إلى جانب رجلين آخرين في عملية بقيادة الولايات المتحدة .
واستغرقت وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية سنوات لاختراق العصابة التي تقول إنها تهرب الخشخاش من حقول أفغانستان إلى مدن أوروبية وأمريكية.
وقال المسؤول والمحقق اللذان طلبا عدم نشر أسميهما إن الرجال الأربعة نقلوا إلى الولايات المتحدة جوا. ورفضا الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن القضية لأنها لا تزال في طور التحقيقات