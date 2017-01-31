العثور على كوكايين في أنف طائرة ركاب أمريكية

– January 31, 2017

واشنطن‭ – ‬نيروبي‭ -(‬رويترز‭) – ‬قالت‭ ‬الشرطة‭ ‬يوم‭ ‬امس‭ ‬إن‭ ‬عامل‭ ‬صيانة‭ ‬طائرات‭ ‬في‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬عثر‭ ‬على‭ ‬14‭ ‬كيلوجراما‭ ‬من‭ ‬الكوكايين‭ ‬في‭ ‬أنف‭ ‬طائرة‭ ‬تابعة‭ ‬لخطوط‭ ‬أمريكان‭ ‬إيرلاينز‭ ‬بعد‭ ‬وصولها‭ ‬من‭ ‬كولومبيا‭.‬

وذكر‭ ‬مكتب‭ ‬قائد‭ ‬شرطة‭ ‬مقاطعة‭ ‬تولسا‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬إنه‭ ‬عثر‭ ‬على‭ ‬سبع‭ ‬لفافات‭ ‬من‭ ‬المخدر‭ ‬قيمتها‭ ‬السوقية‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬ليل‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬صيانة‭ ‬تابعة‭ ‬للشركة‭ ‬في‭ ‬تولسا‭.‬

وأضاف‭ ‬المكتب‭ ‬أن‭ ‬‮«‬فنيا‭ ‬ذهب‭ ‬لفحص‭ ‬غرفة‭ ‬الالكترونيات‭ … ‬وبدت‭ ‬بعض‭ ‬العوازل‭ ‬جديدة‭. ‬وحركها‭ ‬ورأى‭ ‬إحدى‭ ‬اللفافات‭.‬‮»‬

وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬إن‭ ‬الطائرة‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬بوينج‭ ‬757‭ ‬كانت‭ ‬قادمة‭ ‬من‭ ‬بوجوتا‭ ‬وهبطت‭ ‬في‭ ‬ميامي‭. ‬وقد‭ ‬أرسلت‭ ‬إلى‭ ‬تولسا‭ ‬لإخضاعها‭ ‬لفحوص‭ ‬صيانة‭ ‬لأن‭ ‬القاعدة‭ ‬في‭ ‬ميامي‭ ‬كانت‭ ‬مكتظة‭ ‬للغاية‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬هيئة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬الأمريكية‭ ‬تحقق‭ ‬في‭ ‬الواقعة‭.‬

ولم‭ ‬يتسن‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تعليق‭ ‬من‭ ‬أمريكان‭ ‬إيرلاينز‭.‬

فيما‭ ‬قال‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬ومحقق‭ ‬لرويترز‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬كينيا‭ ‬سلمت‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أربعة‭ ‬رجال‭ ‬متهمين‭ ‬بإدارة‭ ‬عصابة‭ ‬كبيرة‭ ‬لتهريب‭ ‬الهروين‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬وصفه‭ ‬مسؤولون‭ ‬بأنه‭ ‬ضربة‭ ‬قوية‭ ‬للعصابات‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أفريقيا‭.‬

وألقي‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬شقيقين‭ ‬قبل‭ ‬عامين‭ ‬في‭ ‬كينيا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬رجلين‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬بقيادة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ .‬

واستغرقت‭ ‬وكالة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬الأمريكية‭ ‬سنوات‭ ‬لاختراق‭ ‬العصابة‭ ‬التي‭ ‬تقول‭ ‬إنها‭ ‬تهرب‭ ‬الخشخاش‭ ‬من‭ ‬حقول‭ ‬أفغانستان‭ ‬إلى‭ ‬مدن‭ ‬أوروبية‭ ‬وأمريكية‭.‬

وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬والمحقق‭ ‬اللذان‭ ‬طلبا‭ ‬عدم‭ ‬نشر‭ ‬أسميهما‭ ‬إن‭ ‬الرجال‭ ‬الأربعة‭ ‬نقلوا‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬جوا‭. ‬ورفضا‭ ‬الإدلاء‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬عن‭ ‬القضية‭ ‬لأنها‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬التحقيقات