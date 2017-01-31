المخرج الإسباني ألمودوفار رئيساً للجنة تحكيم مهرجان كان

– January 31, 2017

باريس‭ -(‬رويترز‭) – ‬قال‭ ‬القائمون‭ ‬على‭ ‬مهرجان‭ ‬كان‭ ‬السينمائي‭ ‬الدولي‭ ‬امس‭ ‬إن‭ ‬المخرج‭ ‬الإسباني‭ ‬بيدرو‭ ‬ألمودوفار‭ ‬سيكون‭ ‬رئيسا‭ ‬للجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬المهرجان‭ ‬الشهير‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬وعرضت‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬مهرجان‭ ‬كان‭ ‬خمسة‭ ‬من‭ ‬أفلام‭ ‬المخرج‭ ‬الحائز‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أوسكار‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬أعماله‭ (‬جولييتا‭) ‬و‭(‬باد‭ ‬ايديوكيشن‭) ‬و‭(‬أول‭ ‬أباوت‭ ‬ماي‭ ‬ماذر‭).‬وقال‭ ‬ألمودوفار‭ (‬67‭ ‬عاما‭) ‬إنه‭ ‬يشعر‭ ‬‮«‬بالامتنان‭ ‬والشرف‭ ‬والتأثر‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‮»‬‭. ‬وستعلن‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬نيسان‭ ‬أسماء‭ ‬باقي‭ ‬أعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬السبعين‭ ‬للمهرجان‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬17‭ ‬و28‭ ‬مايو‭ ‬أيار‭.‬وقال‭ ‬القائمون‭ ‬على‭ ‬المهرجان‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬يسعد‭ ‬مهرجان‭ ‬كان‭ ‬الترحيب‭ ‬بفنان‭ ‬فريد‭ ‬يحظى‭ ‬بشعبية‭ ‬كبيرة‭. ‬لقد‭ ‬تركت‭ ‬أعماله‭ ‬بالفعل‭ ‬أثرا‭ ‬خالدا‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬السينما‭.‬