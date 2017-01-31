المخرج الإسباني ألمودوفار رئيساً للجنة تحكيم مهرجان كان
باريس -(رويترز) – قال القائمون على مهرجان كان السينمائي الدولي امس إن المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار سيكون رئيسا للجنة تحكيم المهرجان الشهير هذا العام. وعرضت في منافسات مهرجان كان خمسة من أفلام المخرج الحائز على جائزة أوسكار. ومن بين أعماله (جولييتا) و(باد ايديوكيشن) و(أول أباوت ماي ماذر).وقال ألمودوفار (67 عاما) إنه يشعر «بالامتنان والشرف والتأثر بعض الشيء». وستعلن في أبريل نيسان أسماء باقي أعضاء لجنة التحكيم في الدورة السبعين للمهرجان والتي ستقام في الفترة بين 17 و28 مايو أيار.وقال القائمون على المهرجان في بيان «يسعد مهرجان كان الترحيب بفنان فريد يحظى بشعبية كبيرة. لقد تركت أعماله بالفعل أثرا خالدا في تاريخ السينما.