الفن التشكيلي يرعى الأطفال المرضى بالسرطان في بيروت

– January 31, 2017

بيروت‭ – (‬رويترز‭) – ‬في‭ ‬تجسيد‭ ‬لدور‭ ‬الفن‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬نظم‭ ‬مركز‭ ‬سرطان‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬معرض‭ ‬لوحات‭ ‬لثلاث‭ ‬فنانات‭ ‬تشكيليات‭ ‬ليوم‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ ‬بهدف‭ ‬جمع‭ ‬تبرعات‭ ‬لمرضاه‭ ‬الصغار‭.‬

جاءت‭ ‬فكرة‭ ‬المعرض‭ ‬بمبادرة‭ ‬من‭ ‬الفنانات‭ ‬اللبنانيات‭ ‬مي‭ ‬طه‭ ‬ومريم‭ ‬حلاق‭ ‬وخلود‭ ‬سنو‭ ‬هبري‭ ‬اللواتي‭ ‬أردن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬جمع‭ ‬تبرعات‭ ‬للمركز‭ ‬على‭ ‬طريقتهن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬لوحاتهن‭ ‬المتعددة‭ ‬الأساليب‭ ‬والمواضيع‭. ‬بدأ‭ ‬المعرض‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الاونيسكو‭ ‬عند‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬ظهر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ويستمر‭ ‬حتى‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساء‭. ‬وقالت‭ ‬منسقة‭ ‬جمع‭ ‬التبرعات‭ ‬بالمركز‭ ‬لمي‭ ‬ضناوي‭ ‬لرويترز‭ ‬‮«‬لم‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬تمديد‭ ‬فترة‭ ‬المعرض‭ ‬نظرا‭ ‬للضغط‭ ‬الشديد‭ ‬الذي‭ ‬يشهده‭ ‬القصر‭ ‬حاليا‭ ‬واستقباله‭ ‬لمختلف‭ ‬النشاطات‭ ‬المتنوعة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬فيه‭ ‬خلال‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء‭.‬‮»‬‭ ‬في‭ ‬لوحاتها‭ ‬الزاهية‭ ‬والباعثة‭ ‬على‭ ‬الفرح‭ ‬اختارت‭ ‬خلود‭ ‬سنو‭ ‬هبري‭ ‬الفن‭ ‬الياباني‭ ‬‮«‬كورومي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬تقسيم‭ ‬الصورة‭ ‬أو‭ ‬اللوحة‭ ‬إلى‭ ‬أجزاء‭ ‬عدة‭ ‬يغطى‭ ‬كل‭ ‬جزء‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬حدة‭ ‬يدويا‭ ‬بورق‭ ‬‮«‬الواشي‮»‬‭. ‬والواشي‭ ‬هو‭ ‬ورق‭ ‬ياباني‭ ‬مصنوع‭ ‬يدويا‭ ‬من‭ ‬ألياف‭ ‬الأشجار‭ ‬وهو‭ ‬مثالي‭ ‬للطي‭ ‬والأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬ويتميز‭ ‬بالمرونة‭ ‬والنقاوة‭ ‬والمتانة‭ ‬ومقاومة‭ ‬الرطوبة‭. ‬وقالت‭ ‬خلود‭ ‬لرويترز‭ ‬‮«‬أردت‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬بكل‭ ‬بساطة‭ ‬لأن‭ ‬ابني‭ ‬تعالج‭ ‬ماضيا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬لدى‭ ‬إصابته‭ ‬بمرض‭ ‬السرطان‭ ‬وتفاعلت‭ ‬كثيرا‭ ‬مع‭ ‬تعاون‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬ومعاملتهم‭ ‬الجميلة‭ ‬والرائعة‭ ‬لي‭ ‬ولابني‭..‬‮»‬

وأضافت‭ ‬قائلة‭ ‬‮«‬أردت‭ ‬أن‭ ‬أتبرع‭ ‬على‭ ‬طريقتي‭ ‬بهذه‭ ‬اللوحات‭ ‬السعيدة‭ ‬ليتمكن‭ ‬الأولاد‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ثمن‭ ‬العلاج‭.‬‮»‬‭ ‬أما‭ ‬الفنانة‭ ‬مريم‭ ‬حلاق‭ ‬فقالت‭ ‬إنها‭ ‬بدأت‭ ‬رحلتها‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬سرطان‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬منذ‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬العشر‭ ‬سنوات‭ ‬عندما‭ ‬تطوعت‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬وداومت‭ ‬على‭ ‬زيارة‭ ‬الأطفال‭ ‬ومشاركتهم‭ ‬أنشطة‭ ‬رواية‭ ‬القصص‭ ‬والتلوين‭ ‬واللعب‭ ‬والضحك‭.‬

وبدورها‭ ‬قالت‭ ‬الفنانة‭ ‬مي‭ ‬طه‭ ‬إنها‭ ‬بدأت‭ ‬رحلتها‭ ‬الفنية‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ ‬ورافقتها‭ ‬هذه‭ ‬الهواية‭ ‬التي‭ ‬تحولت‭ ‬شغفا‭ ‬ونمط‭ ‬حياة‭ ‬إلى‭ ‬الجامعة‭ . ‬

وعززت‭ ‬موهبتها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الصفوف‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وبلدان‭ ‬عدة‭ ‬منها‭ ‬سويسرا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وتأسس‭ ‬مركز‭ ‬سرطان‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬نيسان‭ ‬2002‭ ‬ويعتمد‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬على‭ ‬جمع‭ ‬التبرعات‭ ‬في‭ ‬تغطية‭ ‬نفقاته‭ ‬السنوية‭. ‬