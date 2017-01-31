رسائل من عراقيين حول قرار ترامب

– January 31, 2017

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فاتح عبد السلام

كنت‭ ‬أقرأ‭ ‬رسالة‭ ‬من‭ ‬مواطن‭ ‬من‭ ‬الأنبار‭ ‬رابطاً‭ ‬بين‭ ‬قرار‭ ‬الرئيس‭ ‬الامريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬حظر‭ ‬سفر‭ ‬العراقيين‭ ‬الى‭ ‬بلاده‭ ‬وما‭ ‬عاناه‭ ‬هذا‭ ‬المواطن‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬معبر‭ ‬بزيبز‭ ‬مع‭ ‬عائلته‭ ‬وكيف‭ ‬لم‭ ‬يستطع‭ ‬أن‭ ‬يعبر‭ ‬ذلك‭ ‬الحاجز‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬محاولات‭ ‬،حيث‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لديه‭ ‬كفيل‭ ‬يضمنه‭ ‬أمنياً‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬عاصمة‭ ‬بلاده‭ ‬التي‭ ‬اراد‭ ‬الالتجاء‭ ‬اليها‭ ‬في‭ ‬ايام‭ ‬شدة‭ ‬حرب‭ ‬داعش‭ . ‬وقبل‭ ‬ان‭ ‬انهي‭ ‬الرسالة‭ ‬وصلتني‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬عراقي‭ ‬مغترب‭ ‬،‭ ‬لا‭ ‬استطيع‭ ‬تلخيصها‭ ‬،‭ ‬وأريد‭ ‬اشراككم‭ ‬معي‭ ‬في‭ ‬قراءتها‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬نص‭ ‬الرسالة‭ ‬كما‭ ‬وردني‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬تصحيح‭ ‬لغوي‭ ‬مني‭ :‬

ابلغ‭ ‬درس‭ ‬نتعلمه‭ ‬اليوم‭ ‬

هو‭ ‬ان‭ ‬حظر‭ ‬السفر‭ ‬على‭ ‬العراقيين‭ ‬الى‭ ‬امريكا‭ !!! ‬؟؟؟

أنه‭ ‬لم‭ ‬يفرق‭ ‬بين‭ ‬الروافض‭ ‬و‭ ‬النواصب‭ ‬ولا‭ ‬حتى‭ ‬الاكراد‭ ‬من‭ ‬العراقيين‭ .‬

هكذا‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬نظر‭ ‬العالم‭ ‬،،

مواطني‭ ‬دولة‭ ‬فاشلة‭ ‬ومجرمين‭ ‬وارهابيين‭ ‬محتملين‭ ‬،،

لأننا‭ ‬ببساطة‭ ‬،،،‭ ‬نقتل‭ ‬بعضنا‭ ‬،،‭ ‬هكذا‭ ‬يرانا‭ ‬العالم‭ ‬،،،

سواء‭ ‬كنا‭ ‬صدريين‭ ‬،‭ ‬أو‭ ‬دعوجية‭ ‬،‭ ‬أو‭ ‬دواعش‭ ‬،‭ ‬أو‭ ‬برزانيين‭ ‬،‭ ‬أو‭ ‬طلبانيين‭ ‬،‭ ‬أو‭ ‬محبين‭ ‬لايران‭ ‬،‭ ‬أو‭ ‬عشاق‭ ‬للسعودية‭ ‬،‭ ‬أو‭ ‬عملاء‭ ‬لتركيا‭ ‬،،،

خلافاتنا‭ ‬التافهة‭ ‬المثيرة‭ ‬للشفقة‭ ‬،،،‭ ‬

والتي‭ ‬اودت‭ ‬بحياة‭ ‬خيرة‭ ‬شبابنا‭ ‬،‭ ‬وضيعت‭ ‬ثرواتنا‭ ‬،‭ ‬واذلت‭ ‬كرامتنا‭ ‬،‭ ‬

وحولتنا‭ ‬الى‭ ‬غجر‭ ‬مشردين‭ ‬في‭ ‬وطننا‭ ‬وخارجه‭ ‬،‭ ‬

لا‭ ‬تساوي‭ ‬بصقة‭ ‬بنظر‭ ‬العالم‭ ‬

العالم‭ ‬اليوم‭ ‬يحترمك‭ ‬اذا‭ ‬كان‭ ‬وطنك‭ ‬غنيا‮»‬‭ ‬وقويا‮»‬‭ ‬ومتماسكا‮»‬‭ ‬وأمنا‮»‬‭ ‬،،،‭ ‬

أما‭ ‬غير‭ ‬هذا‭ ‬فسيدوسك‭ ‬بأقدم‭ ‬حذاء‭ ‬،

حتى‭ ‬لو‭ ‬كنت‭ ‬من‭ ‬سلالة‭ ‬الملوك‭ ‬،‭ ‬

أو‭ ‬من‭ ‬ثوار‭ ‬المنصات‭ ‬،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬عشيرة‭ ‬الفحول‭ ‬،‭ ‬أو‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬او‭ ‬مليشيا‭ ‬،،،‭ ‬

وستبقى‭ ‬نكرة‭ ‬تافه‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬نزلت‭ ‬مليون‭ ‬صورة‭ ‬تجلس‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬مكتب‭ ‬تافه

وتضع‭ ‬ورائك‭ ‬علم‭ ‬العراق‭ ‬او‭ ‬علم‭ ‬الحزب‭ ‬او‭ ‬علم‭ ‬المليشيا‭ ‬،،‭ ‬

والتي‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تبيدها‭ ‬اي‭ ‬قوة‭ ‬للمارينز‭ ‬خلال‭ ‬ساعات‭ ‬قلائل‭ ‬وتحولها‭ ‬الى‭ ‬جثث‭ ‬ممزقة‭ ‬عفنة‭. ‬

الحل‭ :- ‬

هو‭ ‬ان‭ ‬نصحوا‭ ‬من‭ ‬نوبة‭ ‬الجنون‭ ‬والهلوسة‭ ‬التي‭ ‬طالت‭ ‬اكثر‭ ‬مما‭ ‬يجب‭ ‬،،،‭ ‬

أن‭ ‬نسالم‭ ‬بعضنا