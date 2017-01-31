رسائل من عراقيين حول قرار ترامب
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فاتح عبد السلام
كنت أقرأ رسالة من مواطن من الأنبار رابطاً بين قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب في حظر سفر العراقيين الى بلاده وما عاناه هذا المواطن العراقي في معبر بزيبز مع عائلته وكيف لم يستطع أن يعبر ذلك الحاجز ، في عدة محاولات ،حيث لم يكن لديه كفيل يضمنه أمنياً في بغداد عاصمة بلاده التي اراد الالتجاء اليها في ايام شدة حرب داعش . وقبل ان انهي الرسالة وصلتني أخرى من عراقي مغترب ، لا استطيع تلخيصها ، وأريد اشراككم معي في قراءتها ، حيث نص الرسالة كما وردني ومن دون تصحيح لغوي مني :
ابلغ درس نتعلمه اليوم
هو ان حظر السفر على العراقيين الى امريكا !!! ؟؟؟
أنه لم يفرق بين الروافض و النواصب ولا حتى الاكراد من العراقيين .
هكذا نحن في نظر العالم ،،
مواطني دولة فاشلة ومجرمين وارهابيين محتملين ،،
لأننا ببساطة ،،، نقتل بعضنا ،، هكذا يرانا العالم ،،،
سواء كنا صدريين ، أو دعوجية ، أو دواعش ، أو برزانيين ، أو طلبانيين ، أو محبين لايران ، أو عشاق للسعودية ، أو عملاء لتركيا ،،،
خلافاتنا التافهة المثيرة للشفقة ،،،
والتي اودت بحياة خيرة شبابنا ، وضيعت ثرواتنا ، واذلت كرامتنا ،
وحولتنا الى غجر مشردين في وطننا وخارجه ،
لا تساوي بصقة بنظر العالم
العالم اليوم يحترمك اذا كان وطنك غنيا» وقويا» ومتماسكا» وأمنا» ،،،
أما غير هذا فسيدوسك بأقدم حذاء ،
حتى لو كنت من سلالة الملوك ،
أو من ثوار المنصات ، أو من عشيرة الفحول ، أو عضو في حزب او مليشيا ،،،
وستبقى نكرة تافه حتى لو نزلت مليون صورة تجلس فيها على مكتب تافه
وتضع ورائك علم العراق او علم الحزب او علم المليشيا ،،
والتي يمكن ان تبيدها اي قوة للمارينز خلال ساعات قلائل وتحولها الى جثث ممزقة عفنة.
الحل :-
هو ان نصحوا من نوبة الجنون والهلوسة التي طالت اكثر مما يجب ،،،
أن نسالم بعضنا