الأئمة المفصولون بقرار داعش يعودون الى مساجد خاوية في الموصل
الموصل – الزمان
باتت مساجد الموصل شبه مهجورة وربما كانت مهجورة بلا مصلين في اوقات الفجر والعشاء بعد ردة الفعل السلبية التي وقعت على الشباب الذين كانوا يساقون للصلاة بيد عناصر داعش تحت السياط وقبل ان يتفهموا معنى الالتزام والعبادة والدين ، فقد دفعت الممارسات الاسلامية المتطرفة التي فرضهاتنظيم داعش -الدولة الاسلامية خلال سيطرته لاكثر من عامين على الاحياء الشرقية لمدينة الموصل، ببعض السكان بعد تحررهم من التنظيم الى التعامل بسلبية مع دعوات رجال الدين الى ممارسة الشعائر الدينية. وفرض تنظيم داعش بعد سيطرته على الموصل في حزيران/يونيو 2014، قواعد صارمة مجبرا الجميع على اداء الصلاة وحظر التدخين ومنع المرأة من الخروج الا بارتداء النقاب، كما اعدم المثليين علنا وطبق قطع اليد على السارق. واراد داعش بذلك جعل السكان اكثر تمسكا بالدين على وفق مذهب التشدد والتكفير الذي يعبأون الشباب من خلاله، لكن النتيجة كانت معاكسة تماما بالنسبة لبعضهم. وقال امام جامع في الجانب الايسر انه عاد للعمل الى مسجده الذي احتله الدواعش وطردوه منه بذريعة انه غير مبايع لهم وليس مؤهلا ليكوناماماً وهو الذي قضى اربعة وعشرين عاما في هذالعمل من قبل ان تحتل داعش الموصل . ورغم الدعوة الى الصلاة التي تعالت من مكبرات صوت احد مساجد شرقي الموصل، فان احد القصابين بحسب وكالة الصحافة الفرنسية ،واصل عمله منكبا على تقطيع اللحم، الامر الذي كان مستحيلا في ظل تنظيم الدولة الاسلامية. وقال ان «الموصل مدينة اسلامية وغالبية الشبان كانوا يؤدون الصلاة» قبل دخول مسلحي تنظيم داعش اليها، الا انه يندد بالاكراه قائلا «ارغمنا (…) وبات علينا الذهاب الى المسجد رغم ارداتنا». وكانت المحال التجارية، قبل استعادة السيطرة على الجانب الشرقي من الموصل، تغلق خمس مرات يوميا تزامنا مع مواعيد الصلاة. ويضيف القصاب متذكرا فترة سيطرة التنظيم «في احد الايام، تعرض الشاب الصغير الذي كان يعمل معي ل 35 جلدة لانه لم يلب الدعوة الى الصلاة». واضاف «الان، لم نعد مجبرين على اغلاق محلاتنا (…) ان نصلي او لا نصلي، الامر يعود الينا». ومنع داعش الشيخ محمد الغانم، امام احد المساجد في شرق الموصل، من ان يؤم المصلين في مسجده لرفضه مبايعة تنظيم داعش. وبعد خروج الجهاديين عاد الغانم الى مسجده الا انه لم يعد يرى سوى قلة من المصلين. قال في هذا الصدد «بعض الناس باتوا يكرهون اوقات الصلاة لان تنظيم الدولة الاسلامية كان يجبرهم» عليها. وعن رفض البعض ممارسة الشعائر الدينية، قال الشيخ الغانم «انهم يرفضون هذه الامور لانها تذكرهم بتنظيم الدولة الاسلامية»، مضيفا «ان الضغط الكبير يولد الانفجار». واشار الغانم، الى ان تثقيف الناس حول الممارسات الاسلامية وتصحيحها ان لزم الامر، كان جزءا من عمله قبل سيطرة الجهاديين على الموصل.
وتابع «الان نتجنب ان نفعل ذلك» لانه قد ياتي بنتيجة عكسية. وفي حي اخر من شرقي الموصل، يقول احد ائمة المساجد، بانه غير بالكامل طريقة تعامله مع المؤمنين في حيه . وقال «بتنا نخشى تقديم النصح للناس لانهم لا يشعرون بالارتياح فور رؤيتهم رجال الدين»، مشيرا الى ان هذا الامر ينطبق على غيره من الائمة في الجانب الشرقي من الموصل. واعرب هذا الامام عن تفهمه لردود الفعل هذه لكنه بدا واثقا بان الاوضاع «ستعود الى طبيعتها تدريجيا». وتابع «ان عدد المصلين يتزايد تدريجيا وسيعودون جميعا» بعد وقت من الزمن.
زوقال محمد (25 عاما) احد سكان الجانب الشرقي من المدينة «سيعود الناس شيئا فشيئا لان لدى الامام ذهنية جيدة ويتحدث لنا بشكل حسن». وتابع «انهم يعودون الى المساجد لانهم اختاروا ذلك» من دون ارغام من تنظيم داعش .