الأئمة المفصولون بقرار داعش يعودون الى مساجد خاوية في الموصل

– January 31, 2017

الموصل‭ – ‬الزمان‭ ‬

باتت‭ ‬مساجد‭ ‬الموصل‭ ‬شبه‭ ‬مهجورة‭ ‬وربما‭ ‬كانت‭ ‬مهجورة‭ ‬بلا‭ ‬مصلين‭ ‬في‭ ‬اوقات‭ ‬الفجر‭ ‬والعشاء‭ ‬بعد‭ ‬ردة‭ ‬الفعل‭ ‬السلبية‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬على‭ ‬الشباب‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يساقون‭ ‬للصلاة‭ ‬بيد‭ ‬عناصر‭ ‬داعش‭ ‬تحت‭ ‬السياط‭ ‬وقبل‭ ‬ان‭ ‬يتفهموا‭ ‬معنى‭ ‬الالتزام‭ ‬والعبادة‭ ‬والدين‭ ‬،‭ ‬فقد‭ ‬دفعت‭ ‬الممارسات‭ ‬الاسلامية‭ ‬المتطرفة‭ ‬التي‭ ‬فرضهاتنظيم‭ ‬داعش‭ -‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬خلال‭ ‬سيطرته‭ ‬لاكثر‭ ‬من‭ ‬عامين‭ ‬على‭ ‬الاحياء‭ ‬الشرقية‭ ‬لمدينة‭ ‬الموصل،‭ ‬ببعض‭ ‬السكان‭ ‬بعد‭ ‬تحررهم‭ ‬من‭ ‬التنظيم‭ ‬الى‭ ‬التعامل‭ ‬بسلبية‭ ‬مع‭ ‬دعوات‭ ‬رجال‭ ‬الدين‭ ‬الى‭ ‬ممارسة‭ ‬الشعائر‭ ‬الدينية‭. ‬وفرض‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬بعد‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2014،‭ ‬قواعد‭ ‬صارمة‭ ‬مجبرا‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬اداء‭ ‬الصلاة‭ ‬وحظر‭ ‬التدخين‭ ‬ومنع‭ ‬المرأة‭ ‬من‭ ‬الخروج‭ ‬الا‭ ‬بارتداء‭ ‬النقاب،‭ ‬كما‭ ‬اعدم‭ ‬المثليين‭ ‬علنا‭ ‬وطبق‭ ‬قطع‭ ‬اليد‭ ‬على‭ ‬السارق‭. ‬واراد‭ ‬داعش‭ ‬بذلك‭ ‬جعل‭ ‬السكان‭ ‬اكثر‭ ‬تمسكا‭ ‬بالدين‭ ‬على‭ ‬وفق‭ ‬مذهب‭ ‬التشدد‭ ‬والتكفير‭ ‬الذي‭ ‬يعبأون‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬خلاله،‭ ‬لكن‭ ‬النتيجة‭ ‬كانت‭ ‬معاكسة‭ ‬تماما‭ ‬بالنسبة‭ ‬لبعضهم‭. ‬وقال‭ ‬امام‭ ‬جامع‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الايسر‭ ‬انه‭ ‬عاد‭ ‬للعمل‭ ‬الى‭ ‬مسجده‭ ‬الذي‭ ‬احتله‭ ‬الدواعش‭ ‬وطردوه‭ ‬منه‭ ‬بذريعة‭ ‬انه‭ ‬غير‭ ‬مبايع‭ ‬لهم‭ ‬وليس‭ ‬مؤهلا‭ ‬ليكوناماماً‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬قضى‭ ‬اربعة‭ ‬وعشرين‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬هذالعمل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تحتل‭ ‬داعش‭ ‬الموصل‭ . ‬ورغم‭ ‬الدعوة‭ ‬الى‭ ‬الصلاة‭ ‬التي‭ ‬تعالت‭ ‬من‭ ‬مكبرات‭ ‬صوت‭ ‬احد‭ ‬مساجد‭ ‬شرقي‭ ‬الموصل،‭ ‬فان‭ ‬احد‭ ‬القصابين‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬،واصل‭ ‬عمله‭ ‬منكبا‭ ‬على‭ ‬تقطيع‭ ‬اللحم،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مستحيلا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭. ‬وقال‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الموصل‭ ‬مدينة‭ ‬اسلامية‭ ‬وغالبية‭ ‬الشبان‭ ‬كانوا‭ ‬يؤدون‭ ‬الصلاة‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬دخول‭ ‬مسلحي‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬اليها،‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬يندد‭ ‬بالاكراه‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬ارغمنا‭ (…) ‬وبات‭ ‬علينا‭ ‬الذهاب‭ ‬الى‭ ‬المسجد‭ ‬رغم‭ ‬ارداتنا‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬المحال‭ ‬التجارية،‭ ‬قبل‭ ‬استعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الشرقي‭ ‬من‭ ‬الموصل،‭ ‬تغلق‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬يوميا‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬مواعيد‭ ‬الصلاة‭. ‬ويضيف‭ ‬القصاب‭ ‬متذكرا‭ ‬فترة‭ ‬سيطرة‭ ‬التنظيم‭ ‬‮«‬في‭ ‬احد‭ ‬الايام،‭ ‬تعرض‭ ‬الشاب‭ ‬الصغير‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬معي‭ ‬ل‭ ‬35‭ ‬جلدة‭ ‬لانه‭ ‬لم‭ ‬يلب‭ ‬الدعوة‭ ‬الى‭ ‬الصلاة‮»‬‭.‬‭ ‬واضاف‭ ‬‮«‬الان،‭ ‬لم‭ ‬نعد‭ ‬مجبرين‭ ‬على‭ ‬اغلاق‭ ‬محلاتنا‭ (…) ‬ان‭ ‬نصلي‭ ‬او‭ ‬لا‭ ‬نصلي،‭ ‬الامر‭ ‬يعود‭ ‬الينا‮»‬‭. ‬ومنع‭ ‬داعش‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬الغانم،‭ ‬امام‭ ‬احد‭ ‬المساجد‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬الموصل،‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬يؤم‭ ‬المصلين‭ ‬في‭ ‬مسجده‭ ‬لرفضه‭ ‬مبايعة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭. ‬وبعد‭ ‬خروج‭ ‬الجهاديين‭ ‬عاد‭ ‬الغانم‭ ‬الى‭ ‬مسجده‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬يرى‭ ‬سوى‭ ‬قلة‭ ‬من‭ ‬المصلين‭. ‬قال‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬‮«‬بعض‭ ‬الناس‭ ‬باتوا‭ ‬يكرهون‭ ‬اوقات‭ ‬الصلاة‭ ‬لان‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬كان‭ ‬يجبرهم‮»‬‭ ‬عليها‭. ‬وعن‭ ‬رفض‭ ‬البعض‭ ‬ممارسة‭ ‬الشعائر‭ ‬الدينية،‭ ‬قال‭ ‬الشيخ‭ ‬الغانم‭ ‬‮«‬انهم‭ ‬يرفضون‭ ‬هذه‭ ‬الامور‭ ‬لانها‭ ‬تذكرهم‭ ‬بتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬ان‭ ‬الضغط‭ ‬الكبير‭ ‬يولد‭ ‬الانفجار‮»‬‭. ‬واشار‭ ‬الغانم،‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬تثقيف‭ ‬الناس‭ ‬حول‭ ‬الممارسات‭ ‬الاسلامية‭ ‬وتصحيحها‭ ‬ان‭ ‬لزم‭ ‬الامر،‭ ‬كان‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬عمله‭ ‬قبل‭ ‬سيطرة‭ ‬الجهاديين‭ ‬على‭ ‬الموصل‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬الان‭ ‬نتجنب‭ ‬ان‭ ‬نفعل‭ ‬ذلك‮»‬‭ ‬لانه‭ ‬قد‭ ‬ياتي‭ ‬بنتيجة‭ ‬عكسية‭. ‬وفي‭ ‬حي‭ ‬اخر‭ ‬من‭ ‬شرقي‭ ‬الموصل،‭ ‬يقول‭ ‬احد‭ ‬ائمة‭ ‬المساجد،‭ ‬بانه‭ ‬غير‭ ‬بالكامل‭ ‬طريقة‭ ‬تعامله‭ ‬مع‭ ‬المؤمنين‭ ‬في‭ ‬حيه‭ . ‬وقال‭ ‬‮«‬بتنا‭ ‬نخشى‭ ‬تقديم‭ ‬النصح‭ ‬للناس‭ ‬لانهم‭ ‬لا‭ ‬يشعرون‭ ‬بالارتياح‭ ‬فور‭ ‬رؤيتهم‭ ‬رجال‭ ‬الدين‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬غيره‭ ‬من‭ ‬الائمة‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الشرقي‭ ‬من‭ ‬الموصل‭. ‬واعرب‭ ‬هذا‭ ‬الامام‭ ‬عن‭ ‬تفهمه‭ ‬لردود‭ ‬الفعل‭ ‬هذه‭ ‬لكنه‭ ‬بدا‭ ‬واثقا‭ ‬بان‭ ‬الاوضاع‭ ‬‮«‬ستعود‭ ‬الى‭ ‬طبيعتها‭ ‬تدريجيا‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬ان‭ ‬عدد‭ ‬المصلين‭ ‬يتزايد‭ ‬تدريجيا‭ ‬وسيعودون‭ ‬جميعا‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬وقت‭ ‬من‭ ‬الزمن‭. ‬

زوقال‭ ‬محمد‭ (‬25‭ ‬عاما‭) ‬احد‭ ‬سكان‭ ‬الجانب‭ ‬الشرقي‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬‮«‬سيعود‭ ‬الناس‭ ‬شيئا‭ ‬فشيئا‭ ‬لان‭ ‬لدى‭ ‬الامام‭ ‬ذهنية‭ ‬جيدة‭ ‬ويتحدث‭ ‬لنا‭ ‬بشكل‭ ‬حسن‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬انهم‭ ‬يعودون‭ ‬الى‭ ‬المساجد‭ ‬لانهم‭ ‬اختاروا‭ ‬ذلك‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ارغام‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ .‬