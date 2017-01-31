مارادونا يتضامن مع أبو تريكة..وفرغلي لـ (الزمان): على اللاعب التقدم بطعنين حتى لا يُعتقل

– January 31, 2017

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

اكد‭ ‬المستشار‭ ‬عدلى‭ ‬فرغلى‭ ‬رئيس‭ ‬الادارية‭ ‬العليا‭ ‬السابق‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬القاء‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬محمد‭ ‬ابو‭ ‬تريكه‭ ‬فور‭ ‬وصوله‭ ‬الى‭ ‬مصر‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬قطر‭ ‬امر‭ ‬وارد‭ ‬،وقد‭ ‬يحدث‭ ‬خلال‭ ‬ساعات‭ ‬او‭ ‬ايام‭.‬

‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬اللاعب‭ ‬عليه‭ ‬الا‭ ‬يواجه‭ ‬هذا‭ ‬الاحتمال‭ ‬وان‭ ‬يتقدم‭ ‬بطعنين‭ ‬الاول‭ ‬امام‭ ‬الجنايات‭ ‬خلال‭ ‬60‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬صدور‭ ‬الحكم‭ ‬والثانى‭ ‬امام‭ ‬مجلس‭ ‬الدولة‭ ‬يختصم‭ ‬فيه‭ ‬الجنايات‭ ‬بعد‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬ضده‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬حصر‭ ‬اموال‭ ‬الاخوان‭ . ‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬مصدر‭ ‬قضائي‭ ‬ان‭ ‬وضع‭ ‬اسم‭ ‬ابو‭ ‬تريكة‭ ‬على‭ ‬قوائم‭ ‬الترقب‭ ‬لا‭ ‬يعنى‭ ‬القاء‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬الا‭ ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬حكم‭ ‬ضبط‭ ‬واحضار،‭ ‬وهناك‭ ‬احتمال‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬مخاطبة‭ ‬الانتربول‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المقبله‭ . ‬فيما‭ ‬رجحت‭ ‬مصادر‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬اللاعب‭ ‬ان‭ ‬لا‭ ‬يعود‭ ‬الى‭ ‬مصر‭ ‬قريبا‭ ‬لحين‭ ‬قبول‭ ‬الطعن‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬المحكمة‭.‬

فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬وفى‭ ‬اطار‭ ‬موجة‭ ‬الغضب‭ ‬الشعبي‭ ‬تضامنا‭ ‬مع‭ ‬ابو‭ ‬تريكه‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬والعالم‭ ‬العربى‭ ‬بل‭ ‬والعالم‭ ‬كله‭ ‬قرر‭ ‬منتخب‭ ‬العالم‭ ‬والذى‭ ‬يضم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬العالميين‭ ‬وعلى‭ ‬راسهم‭ ‬مارادونا‭ ‬الغاء‭ ‬المباراة‭ ‬الودية‭ ‬المقرر‭ ‬اقامتها‭ ‬فى‭ ‬مدينة‭ ‬شرم‭ ‬الشيخ‭ ‬فى‭ ‬شهر‭ ‬مارس‭ ‬القادم‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬المباراه‭ ‬الخيرية‭ ‬للسلام‭ ‬تضامناً‭ ‬مع‭ ‬ابو‭ ‬تريكه،‭ ‬واتهم‭ ‬السفير‭ ‬معصوم‭ ‬مرزوق‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬فى‭ ‬التيار‭ ‬الشعبي‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭)‬السلطه‭ ‬الحاكمة‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬باصطناع‭ ‬الازمات‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ادارتها‭ ‬ودعا‭ ‬مرزوق‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬الى‭ ‬مراجعة‭ ‬سياستها‭ ‬التى‭ ‬تؤدي‭ ‬الى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الاحتقان‭ ‬وتشويه‭ ‬صورة‭ ‬مصر‭ ‬فى‭ ‬الداخل‭ ‬والخارج‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬امنى‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭) ‬ان‭ ‬سلطات‭ ‬الامن‭ ‬المصرية‭ ‬شددت‭ ‬حراستها‭ ‬على‭ ‬ضباط‭ ‬الامن‭ ‬المكلفين‭ ‬بمحاربة‭ ‬التنظيمات‭ ‬الارهابية‭ ‬فى‭ ‬سيناء‭ ‬بعد‭ ‬وصول‭ ‬معلومات‭ ‬لاجهزة‭ ‬المخابرات‭ ‬عن‭ ‬عمليات‭ ‬محتملة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬التنظيم‭ ‬لاستهداف‭ ‬هؤلاء‭ ‬الضباط‭ ‬فى‭ ‬اماكن‭ ‬اقامتهم‭ ‬بالقاهرة‭ ‬وان‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬العمليات‭ ‬المستهدفه‭ ‬لن‭ ‬تقتصر‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬هؤلاء‭ ‬الضباط‭ ‬بل‭ ‬ستمتد‭ ‬ايضا‭ ‬الى‭ ‬مديرى‭ ‬البنوك‭ ‬واصحاب‭ ‬الديانات‭ ‬الاخرى‭ ‬فى‭ ‬محاولة‭ ‬لضرب‭ ‬السياحة‭ ‬التى‭ ‬بدات‭ ‬تتنفس‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المانيا‭ ‬وروسيا‭ ‬استئناف‭ ‬رحلات‭ ‬السياحة‭ ‬الى‭ ‬مصر‭ ‬قريبا‭ .‬

فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬نفر‭ ‬شرحبيل‭ ‬ابو‭ ‬معاذ‭ ‬القيادي‭ ‬بحركة‭ ‬حماس‭ ‬ما‭ ‬سربته‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬تنسيق‭ ‬بين‭ ‬حماس‭ ‬وداعش‭ ‬لضرب‭ ‬اهداف‭ ‬فى‭ ‬سيناء‭ . ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬نشر‭ ‬تلك‭ ‬المعلومات‭ ‬احداث‭ ‬وقيعة‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬بعد‭ ‬بعد‭ ‬التقارب‭ ‬بينهما‭ . ‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬اخرى‭ ‬اكد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اهالى‭ ‬سيناء‭ ‬ان‭ ‬الطائرات‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬والمعروفة‭ ‬لدى‭ ‬اهالى‭ ‬سيناء‭ ‬بالطائرات‭ ‬الزنانه‭ ‬تشارك‭ ‬فى‭ ‬عمليات‭ ‬داخل‭ ‬سيناء‭ ‬لضرب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الارهابين‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬التى‭ ‬تفرض‭ ‬تعتيما‭ ‬اعلاميا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع