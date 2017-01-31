مارادونا يتضامن مع أبو تريكة..وفرغلي لـ (الزمان): على اللاعب التقدم بطعنين حتى لا يُعتقل
القاهرة – مصطفى عمارة
اكد المستشار عدلى فرغلى رئيس الادارية العليا السابق فى تصريحات خاصة للزمان ان القاء القبض على اللاعب محمد ابو تريكه فور وصوله الى مصر قادما من قطر امر وارد ،وقد يحدث خلال ساعات او ايام.
واضاف ان اللاعب عليه الا يواجه هذا الاحتمال وان يتقدم بطعنين الاول امام الجنايات خلال 60 يوما من صدور الحكم والثانى امام مجلس الدولة يختصم فيه الجنايات بعد الحكم الصادر ضده من لجنة حصر اموال الاخوان . فيما اكد مصدر قضائي ان وضع اسم ابو تريكة على قوائم الترقب لا يعنى القاء القبض عليه الا بعد صدور حكم ضبط واحضار، وهناك احتمال ان يتم مخاطبة الانتربول من خلال النيابة العامة خلال الفترة المقبله . فيما رجحت مصادر مقربة من اللاعب ان لا يعود الى مصر قريبا لحين قبول الطعن على حكم المحكمة.
فى السياق ذاته وفى اطار موجة الغضب الشعبي تضامنا مع ابو تريكه فى مصر والعالم العربى بل والعالم كله قرر منتخب العالم والذى يضم عدداً من النجوم العالميين وعلى راسهم مارادونا الغاء المباراة الودية المقرر اقامتها فى مدينة شرم الشيخ فى شهر مارس القادم تحت شعار المباراه الخيرية للسلام تضامناً مع ابو تريكه، واتهم السفير معصوم مرزوق رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى التيار الشعبي فى تصريحات خاصة ل (الزمان)السلطه الحاكمة فى مصر باصطناع الازمات بدلا من ادارتها ودعا مرزوق السلطات المصرية الى مراجعة سياستها التى تؤدي الى مزيد من الاحتقان وتشويه صورة مصر فى الداخل والخارج من جهة اخرى كشف مصدر امنى رفيع المستوى ل (الزمان) ان سلطات الامن المصرية شددت حراستها على ضباط الامن المكلفين بمحاربة التنظيمات الارهابية فى سيناء بعد وصول معلومات لاجهزة المخابرات عن عمليات محتملة من جانب التنظيم لاستهداف هؤلاء الضباط فى اماكن اقامتهم بالقاهرة وان المصدر ان العمليات المستهدفه لن تقتصر فقط على هؤلاء الضباط بل ستمتد ايضا الى مديرى البنوك واصحاب الديانات الاخرى فى محاولة لضرب السياحة التى بدات تتنفس بعد قرار كل من المانيا وروسيا استئناف رحلات السياحة الى مصر قريبا .
فى السياق ذاته نفر شرحبيل ابو معاذ القيادي بحركة حماس ما سربته وسائل الاعلام الاسرائيلية عن وجود تنسيق بين حماس وداعش لضرب اهداف فى سيناء . واضاف ان الهدف من نشر تلك المعلومات احداث وقيعة بين مصر وحركة حماس بعد بعد التقارب بينهما .
من ناحية اخرى اكد عدد من اهالى سيناء ان الطائرات الاسرائيلية والمعروفة لدى اهالى سيناء بالطائرات الزنانه تشارك فى عمليات داخل سيناء لضرب عدد من الارهابين بالتنسيق مع السلطات المصرية التى تفرض تعتيما اعلاميا على هذا الموضوع