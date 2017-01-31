قائمة بالعراقيين المتعاونين مع القوات الأمريكية لاستثنائهم من حظر السفر

– January 31, 2017

ترامب‭ ‬يقيل‭ ‬وزيرة‭ ‬العدل‭ ‬لرفضها‭ ‬تطبيق‭ ‬قراره‭ ‬

واشنطن‭ – ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬

قال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكية‭ (‬البنتاجون‭) ‬امس‭ ‬إن‭ ‬البنتاجون‭ ‬يعد‭ ‬قائمة‭ ‬بأسماء‭ ‬العراقيين‭ ‬الذين‭ ‬يعملون‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ليتم‭ ‬نقلها‭ ‬إلى‭ ‬الوكالات‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تطبيق‭ ‬الأمر‭ ‬التنفيذي‭ ‬الذي‭ ‬أصدره‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬ويحد‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬مواطني‭ ‬العراق‭ ‬وست‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬ذات‭ ‬أغلبية‭ ‬مسلمة‭ ‬الولاياتالمتحدة‭. ‬

وقال‭ ‬الكابتن‭ ‬جيف‭ ‬ديفيز‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬البنتاجون‭ ‬إن‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬‮«‬أعطانا‭ ‬الفرصة‮»‬‭ ‬لتقديم‭ ‬الأسماء‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬الذين‭ ‬يعملون‭ ‬معنا‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬شراكة‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬القتال‭ ‬إلى‭ ‬جانبنا‭ ‬أو‭ ‬العمل‭ ‬كمترجمين‭ ‬وهم‭ ‬يفعلون‭ ‬ذلك‭ ‬معرضين‭ ‬أنفسهم‭ ‬لخطر‭ ‬كبير‭. ‬

‮«‬نعمل‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أسماء‭ ‬الذين‭ ‬أظهروا‭ ‬التزامهم‭ ‬بشكل‭ ‬ملموس‭ ‬بالقتال‭ ‬إلى‭ ‬جانبنا‭ ‬وبدعمنا‭ ‬معروفة‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬عملية‭ ‬تمضي‭ ‬قدما‭.‬‮»‬‭ ‬ولم‭ ‬يتضح‭ ‬متى‭ ‬سيتم‭ ‬استكمال‭ ‬القائمة‭ ‬وعدد‭ ‬الأسماء‭ ‬التي‭ ‬ستضمها‭. ‬وأثار‭ ‬أمر‭ ‬تعليق‭ ‬السفر‭ ‬الذي‭ ‬وقعه‭ ‬ترامب‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬غاضبة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬حيث‭ ‬ينتشر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬جندي‭ ‬أمريكي‭ ‬لمساعدة‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬والكردية‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭. ‬

وطلب‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الاثنين‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬حظر‭ ‬السفر‭ ‬الذي‭ ‬فُرض‭ ‬على‭ ‬مواطنيه‭ ‬متخذا‭ ‬خطا‭ ‬دبلوماسيا‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬الذي‭ ‬طالب‭ ‬الحكومة‭ ‬بالرد‭ ‬بالمثل‭. ‬فيما‭ ‬أقال‭ ‬ترامب‭ ‬الاثنين‭ ‬سالي‭ ‬ييتس‭ ‬من‭ ‬منصب‭ ‬وزيرة‭ ‬العدل‭ ‬بالوكالة‭ ‬بعدما‭ ‬اصدرت‭ ‬تعميما‭ ‬تطلب‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬المدعين‭ ‬العام‭ ‬عدم‭ ‬تطبيق‭ ‬قراره‭ ‬المثير‭ ‬للجدل‭ ‬بشأن‭ ‬منع‭ ‬رعايا‭ ‬سبع‭ ‬دول‭ ‬اسلامية‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ .‬

وقال‭ ‬البيت‭ ‬الابيض‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ ‬‮«‬وزيرة‭ ‬العدل‭ ‬بالوكالة‭ ‬سالي‭ ‬ييتس‭ ‬خانت‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬برفضها‭ ‬تطبيق‭ ‬قرار‭ ‬قانوني‭ ‬يرمي‭ ‬لحماية‭ ‬مواطني‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الرئيس‭ ‬ترامب‭ ‬اعفى‭ ‬ييتس‭ ‬من‭ ‬مهامها‭ ‬وعين‭ ‬بالتالي‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬لمقاطعة‭ ‬شرق‭ ‬فيرجينيا‭ ‬دانا‭ ‬بوينتي‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬بالوكالة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬يثبتمجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬السناتور‭ ‬جيف‭ ‬سيشنز‮»‬‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭.‬

وفي‭ ‬بيانه‭ ‬وصف‭ ‬البيت‭ ‬الابيض‭ ‬ييتس‭ ‬بانها‭ ‬‮«‬ضعيفة‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالحدود‭ ‬وضعيفة‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالهجرة‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬ييتس‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬باراك‭ ‬اوباما‭ ‬تتولى‭ ‬منصب‭ ‬نائبة‭ ‬وزير‭ ‬العدل،‭ ‬وقد‭ ‬آل‭ ‬اليها‭ ‬منصب‭ ‬الوزيرة‭ ‬بالوكالة‭ ‬فور‭ ‬انتهاء‭ ‬ولاية‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭.‬

وأقال‭ ‬ترامب‭ ‬ييتس‭ ‬بعيد‭ ‬اصدارها‭ ‬تعميما‭ ‬تأمر‭ ‬فيه‭ ‬المدعين‭ ‬العامين‭ ‬بعدم‭ ‬تطبيق‭ ‬الامر‭ ‬التنفيذي‭ ‬الذي‭ ‬اصدره‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬ومنع‭ ‬بموجه‭ ‬رعايا‭ ‬سبع‭ ‬دول‭ ‬اسلامية‭ ‬هي‭ ‬العراق‭ ‬وايران‭ ‬وسوريا‭ ‬والسودان‭ ‬والصومال‭ ‬وليبيا‭ ‬واليمن‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬اشهر،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تجميده‭ ‬برنامج‭ ‬الهجرة‭ ‬لمدة‭ ‬اربعةاشهر‭ ‬وفرضه‭ ‬حظرالأجل‭ ‬غير‭ ‬مسمى‭ ‬على‭ ‬دخول‭ ‬اللاجئين‭ ‬السوريين‭.‬

وفي‭ ‬تعميمها‭ ‬شككت‭ ‬ييتس‭ ‬بقانونية‭ ‬واخلاقية‭ ‬الامر‭ ‬التنفيذي‭ ‬الذي‭ ‬اصدره‭ ‬ترامب‭. ‬وقالت‭ ‬‮«‬مسؤوليتي‭ ‬لا‭ ‬تكمن‭ ‬فحسب‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬موقف‭ ‬الوزارة‭ ‬قابلا‭ ‬للدفاع‭ ‬عنه‭ ‬قانونيا‭ ‬بل‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬مرتكزه‭ ‬هو‭ ‬افضل‭ ‬تفسير‭ ‬لدينا‭ ‬لما‭ ‬هو‭ ‬عليه‭ ‬القانون،‭ ‬بعدما‭ ‬نأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬كل‭ ‬الوقائع‮»‬‭.‬

واضافت‭ ‬‮«‬بناء‭ ‬عليه،‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬تولي‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬بالوكالة،‭ ‬فان‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬لن‭ ‬تقدم‭ ‬حججا‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬الامر‭ ‬التنفيذي‭ ‬الا‭ ‬اذا‭ ‬اقتنعت‭ ‬بانه‭ ‬من‭ ‬المناسب‭ ‬فعل‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬