مدرعات أمريكية لقوات سوريا الديموقراطية

– January 31, 2017

مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬كردي‭:‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬داعش‭ ‬تهدف‭ ‬لعزل‭ ‬الرقة

واشنطن‭ – ‬بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

اكد‭ ‬مسؤول‭ ‬عسكري‭ ‬اميركي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ان‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬سلمت‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬مدرعات‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬‮«‬اس‭ ‬يو‭ ‬في‮»‬‭ ‬الى‭ ‬التشكيلات‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬تنفيذا‭ ‬لقرار‭ ‬اتخذته‭ ‬ادارة‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬باراك‭ ‬اوباما‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬الكولونيل‭ ‬جون‭ ‬دوريان‭ ‬ان‭ ‬تسليم‭ ‬المدرعات‭ ‬جاء‭ ‬‮«‬استنادا‭ ‬الى‭ ‬اذونات‭ ‬قائمة‮»‬‭ ‬وليس‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬اذن‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬ادارة‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬بخلاف‭ ‬ما‭ ‬اعلنته‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭.‬

فيما‭ ‬ذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬التقى‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مع‭ ‬رجال‭ ‬صناعة‭ ‬من‭ ‬دمشق‭ ‬تضرروا‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬اجتماع‭ ‬له‭ ‬ترد‭ ‬أنباء‭ ‬بشأنه‭ ‬منذ‭ ‬سريان‭ ‬شائعات‭ ‬عن‭ ‬اعتلال‭ ‬صحته‭.‬

واستقبل‭ ‬الأسد‭ ‬أصحاب‭ ‬الشركات‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭ ‬وريفها‭ ‬لبحث‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬يواجهونها‭ ‬خلال‭ ‬الصراع‭ ‬الذي‭ ‬يمر‭ ‬بعامه‭ ‬السادس‭ ‬حاليا‭. ‬ونشرت‭ ‬الوكالة‭ ‬العربية‭ ‬السورية‭ ‬للأنباء‭ (‬سانا‭) ‬صورا‭ ‬للأسد‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬ونقلت‭ ‬عنه‭ ‬إشادته‭ ‬بإسهامات‭ ‬رجال‭ ‬الصناعة‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬السوري‭ ‬الذي‭ ‬دمرته‭ ‬الحرب‭. ‬وسرت‭ ‬تكهنات‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وبعض‭ ‬المواقع‭ ‬الإخبارية‭ ‬بأن‭ ‬الأسد‭ (‬51‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حرجة‭ ‬مستشهدة‭ ‬بشائعات‭ ‬عن‭ ‬إصابته‭ ‬بجلطة‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬إصابته‭ ‬بالرصاص‭.‬

ونفت‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬شائعات‭ ‬عن‭ ‬تردي‭ ‬الحالة‭ ‬الصحية‭ ‬للرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬وقالت‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬يمارس‭ ‬مهامه‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭ ‬تماما‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مكتب‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬‮«‬إن‭ ‬رئاسة‭ ‬

الجمهورية‭ ‬إذ‭ ‬تنفي‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الأخبار‭ ‬جملة‭ ‬وتفصيلا‭ ‬وتؤكد‭ ‬عدم‭ ‬صحتها‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬وبأن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأسد‭ ‬بصحة‭ ‬ممتازة‭.‬‮»‬

وذكرت‭ ‬سانا‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬الأسد‭ ‬تحدث‭ ‬هاتفيا‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الفنزويلي‭ ‬نيكولاس‭ ‬مادورو‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬تقرير‭ ‬لوسائل‭ ‬إعلام‭ ‬حكومية‭ ‬يعرض‭ ‬بالتفصيل‭ ‬لأنشطة‭ ‬الأسد‭ ‬منذ‭ ‬ظهور‭ ‬شائعات‭ ‬تردي‭ ‬حالته‭ ‬الصحية‭ .‬

وفي‭ ‬العام‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الرئاسة‭ ‬باتت‭ ‬للأسد‭ ‬اليد‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬السورية‭ ‬بمساعدة‭ ‬حليفيه‭ ‬روسيا‭ ‬وإيران‭ ‬اللتين‭ ‬حولتا‭ ‬مشاركتهما‭ ‬العسكرية‭ ‬دفة‭ ‬الصراع‭ ‬لصالحه‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬كردي‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬حملة‭ ‬تدعمها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬بسوريا‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬عزل‭ ‬مدينة‭ ‬الرقة‭ ‬نهائيا‭ ‬وقطع‭ ‬الطريق‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬مناطق‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬التنظيم‭ ‬المتشدد‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬جنوبا‭.‬

وأضاف‭ ‬طالبا‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬‮«‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬الحملة‭ ‬ضد‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬بسوريا‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬عزل‭ ‬الرقة‭ ‬نهائيا‭ ‬عن‭ ‬محيطها‭ ‬الجغرافي‭. ‬ومن‭ ‬اجل‭ ‬تنفيذ‭ ‬ذلك‭ ‬يستوجب‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬طريق‭ ‬الرقة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭. ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬المهمة‭ ‬ستكون‭ ‬قاسية‭.‬‮»‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬قال‭ ‬طلال‭ ‬سلو‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬تحضير‭ ‬لعمل‭ ‬جديد‭ ‬ستقوم‭ ‬به‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬باتجاه‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الإرهابي‭ ‬خلال‭ ‬أيام‭ ‬معدودة‭.‬‮»‬‭ ‬ولم‭ ‬يقدم‭ ‬تفاصيل‭ ‬أخرى‭.‬