مدرعات أمريكية لقوات سوريا الديموقراطية
مصدر عسكري كردي:المرحلة المقبلة من الهجوم على داعش تهدف لعزل الرقة
واشنطن – بيروت – الزمان
اكد مسؤول عسكري اميركي الثلاثاء ان الولايات المتحدة سلمت للمرة الاولى مدرعات من نوع «اس يو في» الى التشكيلات العربية في قوات سوريا الديموقراطية، تنفيذا لقرار اتخذته ادارة الرئيس السابق باراك اوباما.
وقال المتحدث الكولونيل جون دوريان ان تسليم المدرعات جاء «استنادا الى اذونات قائمة» وليس بناء على اذن جديد من ادارة الرئيس دونالد ترامب، بخلاف ما اعلنته قوات سوريا الديموقراطية.
فيما ذكرت وسائل إعلام أن الرئيس السوري بشار الأسد التقى الثلاثاء مع رجال صناعة من دمشق تضرروا من الحرب في أول اجتماع له ترد أنباء بشأنه منذ سريان شائعات عن اعتلال صحته.
واستقبل الأسد أصحاب الشركات من العاصمة وريفها لبحث التحديات التي يواجهونها خلال الصراع الذي يمر بعامه السادس حاليا. ونشرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) صورا للأسد في اجتماع ونقلت عنه إشادته بإسهامات رجال الصناعة في الاقتصاد السوري الذي دمرته الحرب. وسرت تكهنات في الأيام الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية بأن الأسد (51 عاما) في حالة حرجة مستشهدة بشائعات عن إصابته بجلطة أو حتى إصابته بالرصاص.
ونفت الحكومة السورية شائعات عن تردي الحالة الصحية للرئيس بشار الأسد وقالت إنه «يمارس مهامه بشكل طبيعي تماما».
وقال مكتب الأسد في بيان يوم الجمعة «إن رئاسة
الجمهورية إذ تنفي كل هذه الأخبار جملة وتفصيلا وتؤكد عدم صحتها على الإطلاق وبأن الرئيس الأسد بصحة ممتازة.»
وذكرت سانا أمس الاثنين أن الأسد تحدث هاتفيا مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو في أول تقرير لوسائل إعلام حكومية يعرض بالتفصيل لأنشطة الأسد منذ ظهور شائعات تردي حالته الصحية .
وفي العام السابع عشر له في الرئاسة باتت للأسد اليد العليا في الحرب السورية بمساعدة حليفيه روسيا وإيران اللتين حولتا مشاركتهما العسكرية دفة الصراع لصالحه.
وقال مصدر عسكري كردي اليوم الثلاثاء إن المرحلة القادمة من حملة تدعمها الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية بسوريا تهدف إلى عزل مدينة الرقة نهائيا وقطع الطريق بينها وبين مناطق يسيطر عليها التنظيم المتشدد في محافظة دير الزور جنوبا.
وأضاف طالبا عدم ذكر اسمه «المرحلة القادمة من الحملة ضد الدولة الإسلامية بسوريا تهدف إلى عزل الرقة نهائيا عن محيطها الجغرافي. ومن اجل تنفيذ ذلك يستوجب الوصول إلى طريق الرقة دير الزور. لكن هذه المهمة ستكون قاسية.»
من ناحية أخرى قال طلال سلو المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية «هناك تحضير لعمل جديد ستقوم به قوات سوريا الديمقراطية باتجاه تنظيم داعش الإرهابي خلال أيام معدودة.» ولم يقدم تفاصيل أخرى.