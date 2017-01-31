مجلس الأمن يناقش تجربة الصواريخ الإيرانية وموسكو تنسب الجلسة لأغراض سياسية

– January 31, 2017

طهران‭ – ‬نيويورك‭ – ‬الزمان‭ ‬

وجهت‭ ‬ايران‭ ‬تحذيرا‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وطالبتها‭ ‬بعدم‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬‮«‬ذريعة‮»‬‭ ‬لاثارة‭ ‬‮«‬توترات‭ ‬جديدة‮»‬‭ ‬بخصوص‭ ‬برنامج‭ ‬الصواريخ‭ ‬البالستية‭ ‬الايراني،‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬دعت‭ ‬واشنطن‭ ‬الى‭ ‬اجراء‭ ‬محادثات‭ ‬عاجلة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬الدولي‭ ‬لمناقشة‭ ‬المسالة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬اسرائيل‭ . ‬وتاتي‭ ‬هذه‭ ‬التطورات‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬العلاقات‭ ‬المتوترة‭ ‬اصلا‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬اصدر‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬الجديد‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬حظرا‭ ‬على‭ ‬دخول‭ ‬مواطني‭ ‬سبع‭ ‬دول‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬ايران‭ ‬الى‭ ‬بلاده‭.‬

وناشد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬طهران‭ ‬بالامتناع‭ ‬عن‭ ‬القيام‭ ‬باية‭ ‬نشاطات‭ ‬‮«‬تعمق‭ ‬الريبة‮»‬‭ ‬مثل‭ ‬اجراء‭ ‬التجارب‭ ‬الصاروخية‭.‬

الا‭ ‬ان‭ ‬الغرب‭ ‬واجه‭ ‬تحديا‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬التي‭ ‬اعتبرت‭ ‬وزارة‭ ‬خارجيتها‭ ‬ان‭ ‬اجراء‭ ‬ايران‭ ‬لتجربة‭ ‬اطلاق‭ ‬صاروخ‭ ‬بالستي‭ ‬لا‭ ‬ينتهك‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬حول‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭.‬

وقالت‭ ‬موسكو،‭ ‬التي‭ ‬تحارب‭ ‬قواتها‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬القوات‭ ‬الايرانية‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬ان‭ ‬الطلب‭ ‬بعقد‭ ‬جلسة‭ ‬طارئة‭ ‬لمجلس‭ ‬الامن‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬‮«‬تأجيج‭ ‬الوضع‭ ‬واستخدامها‭ ‬لتحقيق‭ ‬اغراض‭ ‬سياسية‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬تؤكد‭ ‬طهران‭ ‬او‭ ‬تنفي‭ ‬اطلاق‭ ‬اية‭ ‬صواريخ‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الاسبوع‭. ‬وانتقد‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬بشدة‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬مع‭ ‬ايران‭ ‬الذي‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬رفع‭ ‬العقوبات‭ ‬عن‭ ‬طهران‭ ‬التي‭ ‬اغتنمت‭ ‬فرصة‭ ‬زيارة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭ ‬مارك‭ ‬ايرولت‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬استيائها‭ ‬من‭ ‬واشنطن‭. ‬وصرح‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الايراني‭ ‬محمد‭ ‬جواد‭ ‬ظريف‭ ‬الثلاثاء‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الفرنسي‭ ‬‮«‬نأمل‭ ‬في‭ ‬الا‭ ‬تستخدم‭ ‬مسألة‭ ‬برنامج‭ ‬ايران‭ ‬الدفاعي‭ ‬ذريعة‮»‬‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الادارة‭ ‬الاميركية‭ ‬الجديدة‭ ‬‮«‬لاثارة‭ ‬توترات‭ ‬جديدة‮»‬‭. ‬وتقول‭ ‬ايران‭ ‬ان‭ ‬صواريخها‭ ‬لا‭ ‬تنتهك‭ ‬قرارات‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬لانها‭ ‬لاغراض‭ ‬دفاعية‭ ‬وغير‭ ‬مصممة‭ ‬لحمل‭ ‬رؤوس‭ ‬نووية‭ .‬

وقال‭ ‬ظريف‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬اعلنا‭ ‬دائما‭ ‬اننا‭ ‬لن‭ ‬نستخدم‭ ‬اسلحتنا‭ ‬مطلقا‭ ‬ضد‭ ‬اي‭ ‬جهة‭ ‬الا‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬انفسنا‮»‬‭.‬

وانتقد‭ ‬ما‭ ‬وصفه‭ ‬ب»العمل‭ ‬المخزي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬اتخذته‭ ‬الادارة‭ ‬الاميركية‭ ‬‮«‬بحرمان‭ ‬المواطنين‭ ‬الذين‭ ‬يحملون‭ ‬تاشيرات‭ ‬قانونية‭ ‬من‭ ‬الدخول‮»‬‭ ‬الى‭ ‬الاراضي‭ ‬الاميركية‭.‬

بدوره‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسي‭ ‬ان‭ ‬بلاده‭ ‬اوضحت‭ ‬انزعاجها‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬الصاروخية‭.‬

واكد‭ ‬آيرولت‭ ‬ان‭ ‬‮«‬فرنسا‭ ‬اعربت‭ ‬مرارا‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬ازاء‭ ‬استمرار‭ ‬التجارب‭ ‬البالستية‭ (‬التي‭) ‬تعيق‭ ‬عملية‭ ‬اعادة‭ ‬بناء‭ ‬الثقة‭ ‬التي‭ ‬ارساها‭ ‬اتفاق‭ ‬فيينا‮»‬‭ ‬حول‭ ‬برنامج‭ ‬ايران‭ ‬النووي‭.‬

واكد‭ ‬ان‭ ‬التجارب‭ ‬الصاروخية‭ ‬‮«‬تتعارض‭ ‬مع‭ ‬روح‮»‬‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬حول‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬اليه‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬النمسوية‭ ‬في‭ ‬2015‭.‬

دعت‭ ‬واشنطن‭ ‬الى‭ ‬اجتماع‭ ‬طارئ‭ ‬لمجلس‭ ‬الامن‭ ‬بطلب‭ ‬من‭ ‬اسرائيل‭ ‬التي‭ ‬قالت‭ ‬ان‭ ‬التجربة‭ ‬الصاروخية‭ ‬تنتهك‭ ‬قرارات‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬التي‭ ‬تحظر‭ ‬على‭ ‬ايران‭ ‬اطلاق‭ ‬اية‭ ‬صواريخ‭ ‬بالستية‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تحمل‭ ‬رؤوس‭ ‬نووية‭.‬

واكد‭ ‬سفير‭ ‬اسرائيل‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬داني‭ ‬دانون‭ ‬انه‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬ان‭ ‬لا‭ ‬يدفن‭ ‬رأسه‭ ‬في‭ ‬الرمال‭ ‬ازاء‭ ‬هذا‭ ‬العدوان‭ ‬الايراني‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬انه‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬على‭ ‬اعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬ان‭ ‬يتحركوا‭ ‬فورا‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الفعل‭ ‬الايراني‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يعرض‭ ‬للخطر‭ ‬اسرائيل‭ ‬فحسب‭ ‬بل‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬بأسره‮»‬‭.‬

الا‭ ‬ان‭ ‬روسيا‭ ‬المحت‭ ‬الى‭ ‬انها‭ ‬لا‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬اية‭ ‬خطوات‭ ‬لمعاقبة‭ ‬ايران‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬الدولي‭ ‬بشان‭ ‬التجربة‭ ‬الصاروخية‭.‬

وقال‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬سيرغي‭ ‬ريابكوف‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لوكالة‭ ‬انترفاكس‭ ‬للانباء‭ ‬ان‭ ‬‮«‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الافعال،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬حدثت،‭ ‬فإنها‭ ‬لا‭ ‬تنتهك‭ ‬القرار‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬القرار‭ ‬2231‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬الدولي‭ ‬لا‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬منع‭ ‬ايران‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بمثل‭ ‬هذه‭ ‬النشاطات‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬ريابكوف‭ ‬ان‭ ‬موسكو‭ ‬لم‭ ‬تتاكد‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬التجربة‭ ‬الصاروخية‭ ‬قد‭ ‬اجريت‭.‬

ويحظر‭ ‬القرار‭ ‬2231‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬بعد‭ ‬ايام‭ ‬من‭ ‬ابرام‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬ايران‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬صواريخ‭ ‬‮«‬مصممة‭ ‬لحمل‭ ‬رؤوس‭ ‬نووية‮»‬‭.‬

وتؤكد‭ ‬ايران‭ ‬ان‭ ‬صواريخها‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تحمل‭ ‬راسا‭ ‬نووية‭ ‬لانها‭ ‬لا‭ ‬تعتزم‭ ‬تطوير‭ ‬اسلحة‭ ‬ذرية‭.‬

وفي‭ ‬16‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2016‭ ‬رفع‭ ‬قسم‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬الدولية‭ ‬عن‭ ‬ايران‭ ‬مقابل‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭ ‬بموجب‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬وقعته‭ ‬طهران‭ ‬والقوى‭ ‬الكبرى‭ ‬قبل‭ ‬ستة‭ ‬اشهر‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬التاريخ‭.‬

لكن‭ ‬نوايا‭ ‬ترامب‭ ‬الذي‭ ‬وعد‭ ‬خلال‭ ‬الحملة‭ ‬الانتخابية‭ ‬‮«‬بتمزيق‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬تثير‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التساؤلات‭. ‬وخلال‭ ‬مكالمة‭ ‬هاتفية‭ ‬الاثنين،‭ ‬مع‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬‮«‬التطبيق‭ ‬الصارم‮»‬‭ ‬للاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الايراني‭.‬