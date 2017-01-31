– January 31, 2017

العبادي‮ ‬يعد حظر السفر الأمريكي‮ ‬غفلة ويدعو إلى تصحيحه

مجلس الوزراء‮ ‬يوجّه ببناء‮ ‬130‮ ‬مدرسة في‮ ‬الأهوار وتأهيل الحديد والصلب

بغداد‮ – ‬قصي‮ ‬منذر‮ ‬

وجه مجلس الوزراء بجلسته امس‮ ‬المباشرة ببناء‮ ‬130 ‮ ‬مدرسة في‮ ‬مناطق الاهوار وكذلك انشاء شركة الغاز الوطنية واعادة تأهيل معمل الحديد والصلب في‮ ‬البصرة لهيكلة الاقتصاد العراقي‮ ‬وجعله اقتصاد موارد‮. ‬وقال المتحدث باسم المكتب الاعلامي‮ ‬لرئيس الوزراء سعد الحديثي‮ ‬لـ(الزمان‮) ‬امس ان‮ (‬المجلس عقد جلسته برئاسة العبادي‮ ‬حيث وجه بانشاء‮ ‬130 ‮ ‬مدرسة في‮ ‬الاهوار والمباشرة بالمشروع وانشاء اكثر عدد ممكن من المدارس قريبا‮)‬، واضاف ان‮ (‬المجلس وافق‮ ‬على منح وزارة الهجرة والمهجرين تسهيلات بتوفير الاحتياجات الضرورية لمخيمات النازحين‮)‬،‮ ‬واوضح الحديثي‮ ‬ان‮ (‬المجلس ناقش انشاء شركة الغاز الوطنية لتتم عملية الاستفادة من الغاز المصاحب واستثماره ضمن اطار الصناعة النفطية‮)‬،‮ ‬لافتا الى ان‮ (‬المجلس ناقش ايضا تسهيل اجراءات استكمال وتأهيل معمل الحديد والصلب التابع للشركة العامة للحديد والصلب في‮ ‬البصرة الذي‮ ‬سوف‮ ‬ينعكس ايجابيا على مستوى تحويل تلك الشركة الى منتجة وايجاد فرص عمل لكثير من الطاقات العاملة وايضا لتنويع مصادر الدخل واعادة هيكلة الاقتصاد العراقي‮ ‬وجعله اقتصاد موارد‮).‬واكد العبادي‮ ‬ان العراق اقوى واكثر توحدا وعلى الرئيس الامريكي‮ ‬دونالد ترامب اعادة النظر الى عراق اليوم وليس الماضي‮. ‬وقال العبادي‮ ‬خلال مؤتمر صحفي‮ ‬عقب جلسة المجلس امس ان‮ (‬العراق اقوى واكثر توحدا وندعو ترامب الى اعادة النظر الى عراق اليوم وليس الماضي‮)‬،‮ ‬مؤكدا انه‮ (‬لا‮ ‬يمكن ان نعتمد على قوى خارجية في‮ ‬حماية العراق‮)‬،‮ ‬واعرب العبادي‮ ‬عن امله بان‮ (‬تكون عملية تحرير الساحل الايمن لمدينة الموصل اسهل من تحرير الجانب الايسر‮)‬،‮ ‬مبينا ان‮ (‬المساعدات الإنسانية تصل بسرعة الى اهالي‮ ‬الموصل‮)‬،‮ ‬وبشأن موضوع اتفاقية خور العبدالله قال العبادي‮ ‬ان‮ (‬البعض اثار قضية خور عبد الله بعد انتصارنا في‮ ‬الجانب الايسر من المدينة لاسيما وان الاتفاقية المصادق عليها هي‮ ‬للملاحة وليست لترسيم الحدود‮). ‬الى ذلك انهت رئاسة الجمهورية الصيغة النهائية لمشروع قانون الضمان الصحي‮ ‬وإرسالها إلى مجلس النواب للتصويت عليها‮. ‬وقال بيان امس إن‮ (‬المستشارية القانونية ناقشت مسودة نص مشروع قانون الضمان الصحي‮ ‬المحال من مجلس النواب تمهيدا لإقراره من قبل السلطة التشريعية وبحضور عدد من المختصين القانونيين في‮ ‬رئاسة الجمهورية‮)‬, مشيرا إلى‮ (‬إكمال مسودة الصيغة النهائية وإرسالها إلى مجلس النواب للتصويت عليها‮). ‬