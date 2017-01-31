العبادي يعد حظر السفر الأمريكي غفلة ويدعو إلى تصحيحه
العبادي يعد حظر السفر الأمريكي غفلة ويدعو إلى تصحيحه
مجلس الوزراء يوجّه ببناء 130 مدرسة في الأهوار وتأهيل الحديد والصلب
بغداد – قصي منذر
وجه مجلس الوزراء بجلسته امس المباشرة ببناء 130 مدرسة في مناطق الاهوار وكذلك انشاء شركة الغاز الوطنية واعادة تأهيل معمل الحديد والصلب في البصرة لهيكلة الاقتصاد العراقي وجعله اقتصاد موارد. وقال المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي لـ(الزمان) امس ان (المجلس عقد جلسته برئاسة العبادي حيث وجه بانشاء 130 مدرسة في الاهوار والمباشرة بالمشروع وانشاء اكثر عدد ممكن من المدارس قريبا)، واضاف ان (المجلس وافق على منح وزارة الهجرة والمهجرين تسهيلات بتوفير الاحتياجات الضرورية لمخيمات النازحين)، واوضح الحديثي ان (المجلس ناقش انشاء شركة الغاز الوطنية لتتم عملية الاستفادة من الغاز المصاحب واستثماره ضمن اطار الصناعة النفطية)، لافتا الى ان (المجلس ناقش ايضا تسهيل اجراءات استكمال وتأهيل معمل الحديد والصلب التابع للشركة العامة للحديد والصلب في البصرة الذي سوف ينعكس ايجابيا على مستوى تحويل تلك الشركة الى منتجة وايجاد فرص عمل لكثير من الطاقات العاملة وايضا لتنويع مصادر الدخل واعادة هيكلة الاقتصاد العراقي وجعله اقتصاد موارد).واكد العبادي ان العراق اقوى واكثر توحدا وعلى الرئيس الامريكي دونالد ترامب اعادة النظر الى عراق اليوم وليس الماضي. وقال العبادي خلال مؤتمر صحفي عقب جلسة المجلس امس ان (العراق اقوى واكثر توحدا وندعو ترامب الى اعادة النظر الى عراق اليوم وليس الماضي)، مؤكدا انه (لا يمكن ان نعتمد على قوى خارجية في حماية العراق)، واعرب العبادي عن امله بان (تكون عملية تحرير الساحل الايمن لمدينة الموصل اسهل من تحرير الجانب الايسر)، مبينا ان (المساعدات الإنسانية تصل بسرعة الى اهالي الموصل)، وبشأن موضوع اتفاقية خور العبدالله قال العبادي ان (البعض اثار قضية خور عبد الله بعد انتصارنا في الجانب الايسر من المدينة لاسيما وان الاتفاقية المصادق عليها هي للملاحة وليست لترسيم الحدود). الى ذلك انهت رئاسة الجمهورية الصيغة النهائية لمشروع قانون الضمان الصحي وإرسالها إلى مجلس النواب للتصويت عليها. وقال بيان امس إن (المستشارية القانونية ناقشت مسودة نص مشروع قانون الضمان الصحي المحال من مجلس النواب تمهيدا لإقراره من قبل السلطة التشريعية وبحضور عدد من المختصين القانونيين في رئاسة الجمهورية), مشيرا إلى (إكمال مسودة الصيغة النهائية وإرسالها إلى مجلس النواب للتصويت عليها).