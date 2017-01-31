– January 31, 2017

القاهرة تتعهد بتسهيل منح سمات الدخول للعراقيين

النفط لـ (الزمان): وفد مصري يستكمل مذكرة تطوير القطاع وإستيراد مليون برميل خام من البصرة

بغداد – شيماء عادل

اكدت وزارة النفط ان وفدا مصريا سيزور بغداد في شباط الجاري لاستكمال مذكرة التفاهم الموقعة سابقا بشأن تطوير القطاع النفطي وتزويد القاهرة بمليون برميل نفط ، في وقت تعتزم القاهرة تسهيل اجراءات منح سمات الدخول للعراقيين. وقال مصدر في الوزارة لـ(الزمان) امس ان (هناك توقعات بزيارة وفد مصري الى بغداد في شباط الجاري حيث سبق له ان زار بغداد والتقى بالوزير جبار اللعيبي وتم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب المصري في مجال توسيع التعاون المشترك بمجال استثمار النفط والحفر والتصفية والغاز وتدريب الملاكات والتوزيع ونقل الطاقة والانابيب والتكنلوجيا والبنى التحتية والاسهام في تطوير القطاع النفطي العراقي)، مبينا ان (الوزارة حريصة على تعزيز وتطوير العلاقات مع الاشقاء في مصر وتوسيع افاق مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشاريع المختلفة والوزارة تعمل على تشجيع الشركات على الاستثمار المشترك وتأسيس ائتلافات وشراكات حقيقية تخدم المصالح المشتركة). واضاف المصدر ان (الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لتفعيل ومتابعة بنود المذكرة)، لافتا الى ان (زيارة الوفد المرتقبة من اجل استكمال المذكرة اضافة الى رغبة مصر في تنفيذ العراق لما تعهد به سابقا بشأن تصدير الخام) . من جانبه اعلن وزير البترول المصري طارق الملا أن وفدا نفطيا من بلاده سيزور العراق للاتفاق على المسودة النهائية لاتفاق استيراد النفط الخام. وقال الملا في تصريح امس ان (هناك وفدا سيزور العراق للاتفاق على إمداد مصر بالنفط الخام والاتفاق على المسودة النهائية للعقود)، في وقت قال مصدر مسؤول في الوزارة إن بلاده والعراق بدأتا في إنهاء الإجراءات المتعلقة بتفعيل اتفاق استيراد مليون برميل من خام البصرة لتكريرها في القاهرة دون تحديد موعد زمني لذلك. وقال في تصريح امس إن (مصر تعمل على الإسراع بدخول الاتفاق حيز التنفيذ، خاصة بعد أن خيّم الجمود التام على سريان الاتفاق مع شركة أرامكو السعودية حيث كانت مصر تحصل بموجب اتفاق مع أرامكو على 700 ألف طن من المنتجات النفطية شهرياً بتسهيلات كبيرة قبل أن توقف الأخيرة استيراد النفط السعودي ما دفع مصر الى توقيع اتفاق مع العراق في آذار الماضي خضع للمناقشة مجدداً أثناء زيارة الملا إلى بغداد نهاية تشرين أول الماضي لاستيراد نفط البصرة وتكريره في القاهرة)، مؤكدا أن (مصر تسعى جاهدة لتوفير بدائل لكميات المنتجات البترولية التي أوقفتها أرامكو). وتعتزم مصر تخفيف إجراءات منح سمات الدخول الفيزا للعراقيين الراغبين في العلاج أو الدراسة في إطار تقوية العلاقات الثنائيَّة بين بغداد والقاهرة. وقال بيان امس ان (وزير الخارجية ابراهيم الجعفريّ أستقبل أحمد حسن درويش سفير مصر بمناسبة انتهاء مهام عمله). ودعا الجعفري إلى (ضرورة زيادة التعاون والتنسيق الأمني والاستخباري بين البلدين لمواجهة الإرهاب)، مشدداً على (ضرورة عقد اجتماع اللجنة المشتركة العراقية المصرية وتفعيل مذكرات التفاهم في مختلِف المجالات تعزيزاً للعلاقات بين البلدين)، داعيا الى (ضرورة تخفيف إجراءات منح سمات الدخول الفيزا للعراقيِّين الراغبين في زيارة مصر). من جانبه اكد درويش (حرص بلاده على زيادة حجم التعاون مع العراق في المجالات كافة) مبيناً أن (بلاده ستعمل على تخفيف إجراءات منح سمات الدخول الفيزا للعراقيين الراغبين في العلاج أو الدراسة في إطار تقوية العلاقات الثنائية بين بغداد والقاهرة).