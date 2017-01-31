– January 31, 2017

تواصل المباريات المؤجّلة للمرحلة الأولى في الدوري الممتاز

الوسط يتعادل سلبياً مع الأمانة ويبقى بالمركز الثالث

الناصرية – باسم الركابي

تتواصل المباريات المؤجلة من المرحلة الاولى بانسيابية عندما انتهت المباراة الرابعة بتعادل نفط الوسط والامانة دون اهداف لتبقى الصدارة بيد النفط وهو ما كان يبحث عنه قبل ان يشعر الوسط بضرر النتيجة التي جاءت بغير وقتها وسط الصراع الساخن على الصدارة من خلال المباريات المؤجلة من المرحلة الاولى لمسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم التي انطلقت السبت الماضي عندما تعادل النفط والشرطة دون اهداف وفوز الجوية على زاخو وتعادل كربلاء والنجف والوسط والامانة.

و تنتظر النفط ثلاث مباريات يامل ان يحسمها لمصلحته في صراع مع الجوية والوسط الثلاثي المنافس على الصدارة عبر المباريات المؤجلة غير ان تعادل النفط مع الشرطة قلل من حظوظه فيها جميعا فيما وضع الوسط نفسه في الموقف الاخر بعد تعادله مع الامانة التي تظهر بشكل الخسارة في وقت تنتظر الجوية ست مباريات وان فاز فيها جميعها سيرفع رصيده النقاط الى 44 في وقت بقي الوسط بالمركز الثالث بعدما تعثر امام الامانة ما قلل من وضعه وسيكون على موعد مع ثلاث مباريات ان فاز فيها سيرفع حاصل النقاط الى 45 كما استفاد من تعادل النفط والشرطة ومؤكد ان احد الثلاثي مرشح للمرور بالصدارة حيث الوسط صاحب الأرجحية الواضحة في حسم الموقف في المرحلة الاولى عبر الموقف والمباريات المؤجلة والسؤال من يتمكن من حسم مبارياته المؤجلة كما يريد والفرق الثلاثة ستصطدم بعضها البعض في وقت يقف الطلاب في الموقع الرابع ثم الشرطة التي احتلت مواقع الميناء المتراجع سادسا لينهي مبارياته بنتيجة مخيبة عكرت من مزاج الانصار المستفيد الوحيد من تعادل الوسط والامانة السلبي الذي جرى امس الاول في النجف المؤجل من الجولة الثالثة عشرة من المرحلة الاولى من مسابقة الدوري ا لممتاز بكرة القدم ليرفع اصحاب الارض رصيدهم الى 35 نقطة في الموقع الثالث والضيوف الى 26 نقطة في الموقع التاسع كان فريق النفط الذي رفض مشاركة الوسط لمواقعه قبل توسيع الفارق الى نقطتين وكلاهما بقي في مواقعه في سلم الترتيب وتداخل الموقع من خللال اختزال فارق النقاط وهذا يعني انتظار مباريات قوية من حيث الصراع على تحسين المواقع في مباريات زادت صعوبة على الكل حيث يقف الزوراء ثانيا 35 نقطة متقدما على صاحب الموقع الثالث الوسط بفارق الاهداف عندما سجل الزوراء 31 وعليه 9 ثاني افضل دفاع وهجوم فيما بقي الوسط في مكانه 35 نقطة وله 21وعليه 7 اهداف كافضل دفاع والشرطة الرابع 34 نقطة ثم الطلاب 33 والميناء 32 والجوية 31 وتظهر الافضلية الجوية المرتاح لتعادل النفط والشرطة والوسط والامانة والفوز في بقية مبارياته الخمس سيمنحه صدارة المرحلة الاولى وهو عازم على ذلك لانه يمر في افضل احواله ومتكامل الصفوف وكل شيء يقف معه بعد نتائج من ينافسه على الصدارة وبقيت له خمس مباريات ثم الوسط وله ثلاث والزوراء واحدة ومثلها للشرطة ومباراتين للطلاب وتظهر افضلية الجوية الذي يسير في الاتجاه الصحيح ومؤكد انه عازم على مواصلة تحقيق النجاح دون توقف والالتفات للوراء.

تعادل الوسط والأمانة

والنتيجة التي خرج فيها الوسط ستزيد من المنافسة بين الفرق السبعة بعد فشله في تعزيز تواجده والتقدم لمشاركة النفط الموقع الاول قبل ان يخيب امال ادارته في النتيجة الثالثة ضمن الجولات الاخيرة وبعد عودته من لبنان وترشحه للدور التالي لبطولة الاندية العربية عندما تعادل مع الميناء في الجولة السادسة عشرة ثم سقط لاول مرة وفي الدوري في ملعبه امام ضيفه الشرطة وحقق فوزا صعبا على البحري المتواجد في الدائرة الحمراء وكذلك مع فريق الحسين رغم الاضافات التي قام بها المدرب في انتداب عدد من اللاعبين لكن الفريق يبدو يعاني من حيث المستوى الفني كما يظهر من خلال مباراته المذكورة عندما فشل في حسمها وهوفي امس الحاجة لنقاطها قبل ان يتعثر ويقنع بالنقطة في ظل اجواء كلها تقف معه في مهمة تظهر ميسورة امام الامانة الذي بات صيدا سهلا امام أقرانه كما تظهر نتيجة المباراة خلاف التوقعات التي كانت تمنح كامل العلامات للوسط الذي يقف في مقدمة الفرق المستفيدة من ملعبها قبل ان يتعثر مرة اخرى ويتراجع ويفقد الصدارة والنقط خلال مباريات الاخيرة والحاسمة التي مؤكد اثارة مخاوف الادارة التي قدمت كل متطلبات المدرب عني شهد الذي يرى الامور بشكل جيد ويحرص على مواصلة تحقيق التقدم عبر نتائج بقية مبارياته التي يراهن عليها من خلال عناصره التي يبدو افتقدت للانسجام بعد انتقال عدد منها الى فرق اخرى لكن المدرب ادرى واعرف بواقع اللاعبين وتسير الامور كما يخطط لها بعد ان زادت خبرته من خلال فترة التدريب التي انتقل فيها الى المنتخب الاولمبي ولازال المرشح والمدعوم لتولي الفريق مرة اخرى.

تفويت الفرصة

وكان على اللاعبين عدم تفويت فرصة الفوز والحصول على النقاط في اللقاء المذكور الذي شكل عثرة ونكسة امام مباريات معدودات متبقية لاتقبل القسمة على اثنين بل في جميع مباريات الفريق المحددة التي تشكل التحدي بعينه امام المدرب الذي يعد الفريق لمباراة صعبة عندما يحل ضيفا على الطلاب بعد ثمانية ايام كما سيلاعب الجوية والنجف وتظهر جميعها مهمة يضعها نصب عينه في ظروف لعب يفترض بالمدرب ان ياخذها على محمل الجد ويتخذ الاجراءات المطلوبة من اجل الحصول على كامل النقاط والنجاح فيها من دون التفريط بالنفطة في وضع اختلف مع الفريق بعد نتيجة التعادل مع الامانة التي اثارت اكثر من سؤال بوجه المدرب لانها مخيبة ولان الوسط افضل من الامانة في كل شيء لكن تعثره امس الاول اثار التساؤل وهو المرشح للفوز والعودة للصدارة قبل التعثر امام الامانة في مهة خرجت عن التوقعات اما الفريق الذي كان عليه ان يذهب بعيدا امام نتيجة الفوز قبل ان يخرج بتعادل مخيب بعد توقعات العودة للمباريات الاخيرة بقوة واضافة النقاط لرصيده الذي تاثر كثيرا في اخر مباريات كما تمت الاشارةاليها ولان الفوز في مثل هكذا مباريات وحسمها يعطي حافز كبير للفريق الذي تغير وتراجع فنينا في مبارياته الراهنة كما نراه يتعثر للمرة الثالثة في عقر داره ويخسر سبع نقاط شيء كثير لفريق منافس على اللقب و انطلق بقوة في المنافسة عبر تحقيق النتائج المهمة واستمر فيها ويظهر افضل فرق الدوري لعبا ونتائج ليس في هذه البطولة بل منذ صعوده الى الممتازة واستمر في مشروع المنافسة لعدة اسباب.

منها قدرة النادي المادية والمالية والخطوات العملية التي يتخذها الفريق وتظهر نجاحاته في قناعة الادارة التي وطدت من العلاقة مع المدرب الذي نال ثقتها يوم كان الفريق يلعب في الدرجة الاولى وصعد للممتازة وحصل على اللقب بفضل تظافر جهود الادارة والجهاز الفني ونجح وفرض نفسه المنافس القوي قبل ان ينال ثقة الوسط الكروي محققا اسبقية في النتائج وبدا في تجا وز اقرنه بثقة وقوة دون توقف وقدم مباريات جيدة وفي مستوى ثابت شكلت حوافز كبيرة للفريق في ان يتقدم بخوات ثابتة الى الموقع الاول واستمر به الفريق بها قبل ان تتغير الاحوال من الجولة الثالثة عشرة عندما تعادل مع الميناء البصري قبل ان يسقط مع الشرطة وافتقد الى شيء من الثقة عندما تنازل عن الصدارة بسرعة ولم يتمكن الفريق من تحقيق الفوز على الشرطة التي شكلت التحدي للوسط الذي كان عليه ان يحقق نتيجة ايجابية لان المباراة اتت في وقت حرج وتظهر اكثر صعوبة وستستمر الى المرحلة المقبلة وعلى الفريق العودة الى وضعه السابق وبامكانه ومن خلال مجموعة اللاعبين في تقديم مستويات مهمة في اخر ثلاث مباريات تحتاج الى التركيز ولان الفريق يحتاج للفوز فيها اذا ما اراد العودة الى افضل المواقع كما شاهدناه قويا متكامل قبل ان تتصدع الامور بشكل اخر ومع ان المدرب اضاف عدد من اللاعبين لكنها يبدو تحتاج الى وقت لكي تنسجم مع اللاعبين الذي يظهر توجهه نحو اللقب من خلال استغلال جهود اللاعبين ورفع وتيرة الاداء لان هنالك مواجهات مرتقبة تنتظر الوسط خلال هذه الفترة وهو المطالب بتقديم نفسه كما يجب عندما يخرج للطلاب في مهمة منتظرة ويحرص المدرب واللاعبين في ان تمر الامور بسلام كما تنظره ديربي المدينة مع النجف واخرى مع الجوية ويعلم المدرب الناجح غني شهد اي تعثر سيغير من طبيعة الامور ما سيزيد من مشاكله وهو الذي يعد العودة للمكان الاول ولايمكن تحقيق هذه الرغبة الا من خلال اداء عال من اللاعبين الذين يتفهمون طبيعة المنافسة والتي تزداد تأثيرا على الفريق الذي سيكون تحت ضغط النتائج بيعد وقوفه ثالثا امام ملاحقة النفط والزوراء فيما يظهر الطلاب من الجانب الاخر لكنه امام فرصة التقدم الى مكانه السابق وعليه ان يلعب بقوة لكي يعود الوضع الى مكان عليه والاهم تفادي الاخطاء لكي يستمر في تقديم المباريات والاستمرار في مشواره في المواسم الاخيرة لكنه يراهن الى لقب الموسم الحالي ويحرص الاستمرار عليه وتقدم من البداية وعرف الطريق التي اخذته للواجهة وتواجد في الصدارة لفترة طويلة منحته الثقة العالية ولان الطريق لازالت مفتوجة امامه واللعب بطموحات اللقب الهدف الذي تقدم له الادارة كل متطلبات المدرب غني شهد.

نقدم الوسط

ومن بين اسباب تقدم الفريق هو الاستقرار التدريبي رغم ابتعاد الشهد الموسم الماضي قبل ان يعود له الموسم الحالي وكله امل في ان يحقق اللقب الثاني في ظروف مشاركة ربما تعد الافضل بين عموم الفرق وقد يكون هذا ما يدفع الفريق الى تحقيق حلم اللقب الثاني من خلال جهود اللاعبين وهم اسماء معروفة اختارها الجهاز الفني الذي لم يضع في حسابته الا اللقب كما تظهر العلاقة الجيدة ما بين ادارة بحر العلوم والمدرب واللاعبين مع الامكانات العالية التي تؤمن لانتداب اي لاعب يفيد الفريق وهو ما يجري البداية القوية والتي رافقتها النتائج المهمة التي منحته جرعة معنوية وهو الوحيد بين عموم الفرق في ان يتدارك مباريات الذهاب وهنا يظهر شيء مهم لانه عندما تظهر في الأفضلية خارج ملعبك وتعود بنقاط المباريات امر يعكس القدرات الفنية للاعبين المشاركة العربية والانتقال للدور الاخر على حساب الجيش السوري زادت من الحالة المعنوية للاعبين الذين يراهنون على هذه البطولة التي تحفزه لتاهيل خطوطه بشكل اكبر القدرات الكبيرة التي تعتمدها مؤسسة الفريق ما جعلته التصرف بما تطلبه المهمة ما جعل من الحلول ان تكون بيد المدرب الذي منح ثقة عالية للمدرب واللاعبين امام الاستعداد التام لخوض المباريات ووضع الامور في نصابها وهي اصلا تسير بسلاسة ولانه يقدم الاداء الرائع وهو اقل الفرق خسارة عندما خسر مباراة واحده امام الشرطة سرعان ما عوضها بالفوز سعلى البحري التركيز على المباريات ما جعل منه ان يؤدي كما يجب كما ظهر ناجحا والفريق5 يملك طموحا كبيرا امام مساع حثيثة للتقدم وكان الوسط قد لعب 16 حقق الفوز في عشر مواجهات عندما تغلب على النفط والزوراء والبحري وكربلاء والكهرباء والكرخ والسماوة ونفط الجنوب وميسان كما تعادل مع زاحو والأمانة والميناء واربيل وخسر مع الشرطة ويظهر افضل دفاع عندما تلقت شباكه سبعة اهداف وهذا شيء جيد ويبدو هو من ساعد الفريق علة تحقيق النتائج المطلوبة مجسدا شعار الدفاع خير وسيلة للهجوم.

تالف الوسط

ويقول اداري نادي الميناء مسافر شنان نجد ان نفط الوسط فريق متلق في كل شيء ما جعله ان يحقق النتائج الجيدة والتواصل معها امام مشروع اللقب وتاتي هذه الرغبة في ظل اجواء اللعب والامكانات التي عليها التي سهلت من الامور وخضوع الفريق الى المشاركة التي اختلف فيها عن اغلب فرق الدوري عندما بدا بقوة واستمر بفضل موجود اللاعبين وخبرتهم والمدرب ومهم ان يظهر اكثر من فريق من خارج العاصمة يتصدى ويتربص للفرق الكبيرة والشيء الملفت الموسم الحالي هو تواجد النفط وقبله الوسط متربعان على الصدارة ومؤكد سيضافان جهودهما للاستمرار وتسير الامور طول الموسم والاهم ان الوسط استمر يتحرك ويقدم بشكل جيد ويشعر بالاهتمام من جمهور النجف التي تتفاخر بوجد فريقين وهما في مواقع المنافسة الحقيقية ولو الحديث عن الوسط يختلف عن اغلب الفرق الاخرى كما نراه محافظا على انطلاقته القوية ومستمر في العطاء وكل المؤشرات تمنحه الصراع القوي وبثقة على الصدارة الحالية وكذلك اللقب وهو قادر على تحقيقها مع شجة المنافسة التي تضم سبقة فرق تقف امام فارق النقطة او النقطتين لكن الاهم هنا لتخلص من مشاكل الدوري التي منها لاتليق بالفرق قبل ان تعطل من الدوري المفترض ان تساهم كل الاطراف في دعمه خصوصا في الفترة المقبلة امام صراع كبير سيختلف في كل شيء ما يدعو الى تظافر الجهود من الكل.

فشل الامانة

من جانبه فشل الامانة في العودة الى سكة الانتصارات التي توقفت من فترة وبقي في موقعه التاسع 26 مبتعدا عن نفط الجنوب باربع نقط ويشعر بملاحقة نفط ميسان 21 نقطة وله مباراتين مؤجلتين ويسعى التقدم لمواقع الامانة المتدهور كثير بعد تعرضه لهزات متتالية اخذت منه ونزف النقاط ولازال غير قادر في العودة الى المنافسة التي تخلى عنها خلافا للتوقعات وبشكل اختلف عن مشاركاته القريبة وهو الذي لعب في النخبة الموسم الاخير ويفترض ان يستمرفي بدايته المميزة لانه حافظ على نفس جهازه الفني وكذلك اغلب اللاعبين المدعومة بالوجوه الشابة كما تظهر امكانات النادي التابع لمؤسسة لازالت تفدم كل ما يحتاجه الفريق الذي قد يشهد تغيرات في صفوفه ضمن فترة الاعداد للمرحلة القادمة بعدما انتهى من مباريات المرحلة الاولى برصيد 26 نقطىة جمعها من الفوز على الحسين والسماوة وميسان والكهرباء والزوراء وتعادل مع طبلاء ونفط الجنوب والبحري والحدود والوسط والطلبة والجوية فيما خسر من النفط والكرخ والنجف قبل ان يخسر مع اربيل الميناء والشرطة ويظهر في وضع هجومي متاخر عندما سجل 14 هدفا من 19 مباراة والدفاع متوازن عندما تفبل 13 .