– January 31, 2017

السلة تطوي صفحة حاتم وتبحث عن مدرّب جديد

بغداد – الزمان

قرر الاتحاد العراقي لكرة السلة، التعاقد مع مدرب جديد لقيادة المنتخب في بطولة آسيا التي ستقام في بيروت خلال شهر آب المقبل. وقال أمين سر الاتحاد، خالد نجم ، إن الاتحاد قرر التعاقد مع مدرب جديد لقيادة المنتخب في بطولة آسيا المقبلة التي ستقام في بيروت وكذلك تصفيات كأس العالم، لافتًا إلى أن رفض إدارة الغرافة القطري إعارة المدرب العراقي قصي حاتم وضعهم في موضع حرج كبير. وأشار إلى أن نتائج بطولة غرب آسيا الحالية لن تؤثر على تأهلهم لتصفيات كأس العالم. وأوضح نجم، أن صفحة المدرب قصي حاتم طويت بشكل نهائي مع الاحترام لإمكانياته، إلا أن الاتحاد لا يريد الخوض في مغامرة آخرى. وبين أن الاتحاد سيجتمع حال انتهاء بطولة غرب آسيا الجارية فصولها الآن في الأردن، لإتخاذ القرار فيما يخص المدرب، منوها أن من ضمن الخيارات عدد من المدربين الأجانب. يذكر أن منتخب العراق خسر أول مباراتين له في غرب آسيا أمام لبنان والأردن.