– January 31, 2017

المصائب تتوالى على ميلان

{ روما – وكالات: تلقى فينتشينزو مونتيلا، المدير الفني لإيه سي ميلان، ضربتين قويتين بعد السقوط أمام أودينيزي بنتيجة 1-2، ، في الدوري الإيطالي، إذ تعرض الثنائي جياكومو بونافينتورا، وماتيا دي تشيليو للإصابة. وأوضحت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت، اول امس، الإثنين، أن هناك حالة كبيرة من القلق داخل ميلان لإمكانية غياب الثنائي لمدة ليست بقصيرة. ويعاني دي تشيليو من التواء في الكاحل، وظهر صباح اول امس الاثنين ممسكا بعكازين أثناء إجراء الفحص الطبي، فيما يعاني لاعب الوسط من إصابة في العضلة الضامة للساق اليسرى. وأوضحت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن دي تشيليو سيغيب عن الملاعب لمدة شهر تقريبا، فيما يحتاج بونافينتورا لمزيد من الفحوصات الطبية لتوضح حجم الإصابة، لكنه على الأرجح سيغيب عن الملاعب لمدة أطول من زميله المدافع. يذكر أن ميلان يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة.