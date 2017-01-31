– January 31, 2017

تشيلسي يسعى لضرب كبار أوربا بصفقة فرنسية

لينيكر وفرح ينتقدان ترامب بسبب سياسته ضد المهاجرين

{ لوس انكلس – وكالات: استنكر أسطورة كرة القدم الإنكليزية غاري لينيكر هداف مونديال 1986، سياسات الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب ضد المهاجرين واللاجئين، واصفا إياها بالغبية. وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد وقع مرسوما يقضي بمنع مواطني سبع دول اسلامية من دخول الولايات المتحدة. ويمنع المرسوم حول حماية الامة من دخول ارهابيين اجانب الى الولايات المتحدة، لمدة 90 يوما رعايا سبع دول اسلامية من دخول الولايات المتحدة، وهي العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن. وتعتبر هذه المدة ضرورية لإعادة النظر في معايير قبول اللاجئين الآتين من هذه الدول. وأبدى لينيكر امتعاضه الشديد من هذا القرار، وغرد عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: سياسة ترامب ضد اللاجئين ليس مجرد خطأ فقط بل غباء، هذا القرار سيثير المزيد من الكراهية والحقد والتعصب، ويمثل خطرا كبيرا. من جهته أكد العداء البريطاني محمد فرح أنه يشعر بالخزي والعار من مثل هذا القرار، خصوصا وأنه بات ممنوعً من العيش في الولايات المتحدة الأمريكية نظرا لأصوله الصومالية. وقال فرح الذي يعيش في أمريكا منذ أكثر من ستة أعوام، عبر حسابه في فيسبوك: أنا مواطن بريطاني أعيش في أمريكا على مدى السنوات الست الماضية ، أعمل بجد، وأحاول المساهمة في المجتمع وأدفع ضرائبي، انا وكثيرون غيرى باتوا غير مرحب بهم، إنه لمن المزعج أن أخبر أطفالي أنني قد لا أكون قادرا على العودة للمنزل. وأضاف بريطانيا رحبت بي عندما جئت من الصومال في الثامنة من عمري ومنحتني فرصة للنجاح وتحقيق أحلامي، وأنا كنت فخور جدا لتمثيل بلدي ومنح الشعب البريطاني الأوسمة والميداليات.

من جهتها قالت تقارير صحفية فرنسية مساء اول امس الإثنين إن نادي تشيلسي الإنكليزي، يستعد لإبرام صفقة من العيار الثقيل ليضرب بها كبار أندية أوربا. ووفقًا لما ذكره موقع SFR الفرنسي فإن نادي تشيلسي اللندني يسعى للتعاقد مع النجم الشاب الفرنسي موسى ديمبيلي (20 عاما) من نادي سيلتيك الأسكتلندي، وذلك مقابل 34 مليون جنيه إسترليني. وسيحاول نادي تشيلسي الحصول على اللاعب الفرنسي الشاب خلال مدة الانتقالات الشتوية الحالية قبل ساعات من غلق باب المريكاتو. ويقدم الفرنسي موسى ديمبيلي نجم سيلتك الأسكتلندي موسمًا مميزًا مع فريقه حيث سجل 20 هدفا في 38 مباراة هذا الموسم 3 منها كانت في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوربا. ويواجه نادي تشيلسي ومدربه أنطونيو كونتي مقاومة شديدة من نادي سيلتيك بالإضافة إلى بعض الأندية الأخرى التي أبدت اهتمامها باللاعب الفرنسي الشاب.