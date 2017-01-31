– January 31, 2017

هجرة الكفاءات وتراجع التعليم – محسن عبود كشكول

يرتبط مستوى التعليم في العالم بالوضع الاقتصادي لتلك الدول، ولكن على الرغم من الحجم الكبير للموارد الطبيعية التي تمتلكها الدول العربية؛ إلا أنها مازالت تصنف ضمن الدول الفتية، في الوقت الذي تمتلك فيه ما يجعلها تتصدر العالم أجمع وتقوده، ولكن في ظل هذا التشخيص لا ننكر أن مخرجات التعليم العربي قد أفرز كفاءات تمتاز بالذكاء والعبقرية، ساهمت بشكل بَنّاء وفعّال في بناء مرتكزات التنمية في بلادنا العربية، كما أن هذا لا يعني أيضا أن التعليم كان بخير، إذ إن وجود الكفاءات لا يعني أن التعليم بخير لأن الكفاءات يمثلون أقلية ونوادر في المجتمعات، وفي الوقت الذي ينبغي أن توظف هذه الكفاءات في النهوض بالتعليم، فقد فشلت الحكومات العربية في استثمار هذه العقول، إما عن جهل منها أو أنها متسلطة وتابعة للغرب وتنفذ أجندة خارجية، كما أن بعض الحكومات تخشى من التعليم والمتعلمين وتمنع ظهور أي عقلية على الساحة العربية، وتعمل على خلق الجو المنفر لهذه العقليات أو اللجوء إلى مضايقتهم، والدفع بهم للهجرة إلى الدول المتقدمة بحيث أسهموا بشكل كبير في بناء المجتمعات الغربية وزيادة الانتاجية فيها، مما يعود بالنفع على طلابها، بما قدموه من مساهمة في زيادة نسبة الذكاء في الأوساط العلمية وبناء التعليم وزيادة عدد الباحثين الأذكياء، وقد حظيت الكفاءات العربية بإغراءات الحكومات الغربية في سعي منها إلى إقصاء العقول العربية الذكية عن المجال العلمي العربي، وإبقاء الشعب العربي في جهل وحماقة في إطار استراتيجياتهم الموضوعة للسيطرة على موارد المنطقة، وجعل الشعب غير قادر على استيعاب التكنولوجيا وبالتالي التحكم به واستعباده، فضلاً عن حرصها في تعزيز المجال العلمي لبلدانهم بهذه العقول، وبالتالي تضمن السيطرة التامة على مجريات البحث العلمي في المشرق والمغرب، ولإدراك أبعاد تردي التعليم وتلمس بعضاً من تأثيراته على واقع الدول العربية، ومستقبل عملية التنمية فيها لابد من إيراد بعض من المعطيات الإحصائية المتاحة طبقاً لإحصاءات جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية ومنظمة اليونسكو، وبعض المنظمات العربية والدولية المهتمة بهذه الظاهرة، والتي تشير إلى هجرة حوالي مائة ألف من أرباب المهن وعلى رأسهم العلماء والمهندسين والأطباء والخبراء كل عام من الدول العربية، وأن 70 بالمئة من العلماء الذين يسافرون للدول الرأسمالية للتخصص لا يعودون الى بلدانهم، فمنذ عام (1977) ولحد الآن هاجر أكثر من (750) ألف عالم عربي للولايات المتحدة الأميركية، إذ يشكل الأطباء العرب العاملون في بريطانيا نحو 34 بالمئة من مجموع الأطباء العاملين فيها، وأن 50 بالمئة من الأطباء، و23 بالمئة من المهندسين، و15 بالمئة من العلماء من مجموع الكفاءات العربية يهاجرون الى أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وكندا، فهذه الدول تجتذب نحو 75 بالمئة من العقول العربية المهاجرة.

إن هجرة الكفاءات أسهمت في تراجع التعليم في معظم دول المنطقة العربية، ففي العراق أسهمت الهجرة وظروف الحرب والحصار الاقتصادي بإهمال وتدمير التعليم الوطني, الذي كان محط أنظار وتقدير المنظمات الدولية المتخصصة بالتعليم، إذ بقي المعلم يعيش في الكفاف ويمارس التعليم في ظل ضغوط أسهمت في تهيئة الأجواء لتخريب العراق وتقسيمه، فكان الجهلة وفاقدي الضمير والوطنية أدوات المحتل وعصاباته في صفحات الحواسم وحرق وتدمير البنى التحتية، وأدوات في صفحات القتل والتهجير للجماعات الارهابية والمليشيات المسلحة، فضلاً عن صفحة العمالة والتجسس وإثارة النعرات الطائفية والتطرف، وهذا الواقع قاد إلى خروج العراق وخمس دول عربية أخرى من نطاق تقييم مؤشر جودة التعليم العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، للعام الماضي 2016 وذلك بسبب الافتقار لمعايير جودة التعليم، إذ أظهر التقرير أن هذه الدول؛ لا تتوفر فيها أبسط معايير الجودة في التعليم، ما يجعلها غير مؤهلة للدخول ضمن إطار التقييم الذي اشتمل على (140) دولة في عموم العالم.

وهجرة الكفاءات تشكل أحد أهم التحديات التي تواجه القائمين على التعليم, وعملية الحد منها تستدعي تقديم الامتيازات والرواتب بالحد الأدنى مقارنة بأقرانهم في دول الجوار, مع الإقرار المسبق بأن الكفاءات الوطنية قدمت عطاء وتضحيات من اجل ان تستمر العملية التعليمية، وقد تنازلوا عن الكثير من أجل أن يستعيد الوطن عافيته، وهذه الدعوات في الترغيب لا تشمل الكفاءات المهاجرة فقط، بل لابد من الحفاظ على من صبر وآثر التضحية على ترك واجباته الوطنية, والوزارة مطالبة اليوم بضمان عيش مناسب لهم، فضلاً عن تأمين الوضع الامني لهم وتقديم حوافز للشركات الاستثمارية لبناء سكن لائق ومحترم لهم، بما يضمن تقديم المزيد من العطاء ومواصلة المسيرة التعليمية والمساهمة في إعادة بناء العراق.