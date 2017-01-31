– January 31, 2017

وزير يرفض الدكتوراه – احمد عبد المجيد

منذ سنوات وانا اتابع أداء وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الصناعة والمعادن وكالة محمد شياع السوداني. كنت قد راقبت اداءه ابان كان محافظا لميسان، ويبدو لي انه كان يتميز عن زملائه محافظي الوسط والجنوب بنوع من الحكمة والتواضع يتحلى بهما. وابان توليه رئاسة مؤسسة السجناء السياسيين جربت الاتصال به للتوسط بشأن مظلمة سجينة محكومة بالاعدام ابان النظام السابق، لكنها لم تحصل على حقوقها نتيجة اختلاط الحابل بالنابل في المؤسسة ودخول أفواج من الادعياء وبعض أصحاب السوابق للسطو على حقوق مهدوري الحريات. وبرغم عدم معرفته بي الا انه استجاب لطلبها وامر بمعالجة مظلوميتها على الفور.

لقد ضرب مثلا يحتذى به في مجال تعاون الصحافة مع المؤسسة الحكومية عبر إيصال صوت من لا صوت له ولا وساطة حزبية او طائفية تقف وراءه وتدفع به الى الواجهة دائما. وبالمتابعة الصحفية شبه اليومية، ازددت اعجابا بالسوداني وبكفاءته وحسن ادارته وكذلك بنزاهته التي يتحلى بها. ولأنه لا يخشى في الحق لومة لائم فانه تصدى من موقعه الوزاري الى اشكال من التزوير والتضليل والاستحواذ غير المشروع في موضوع رواتب الرعاية الاجتماعية. وكنت قد استمعت الى افادته بهذا الموضوع في ملتقى اعلامي حضره حشد من الاكاديميين والمحللين، وتمنيت ان يساعده الله في عبور محنة اتهامات وتقولات سياسية معروفة الدوافع صورت قضية الفساد وكأنها استهداف للمظلومين والمحرومين والواقعين تحت خط الفقر، الذي وضعت معاييره وزارة التخطيط بالتعاون مع الأمم المتحدة. ولان الناس غالبا ما تقع تحت وهم الخداع والباطل فانهم توقعوا ان السوداني يريد حجب حقوق مكتسبة لهم، متناسين ان الرجل سعى منذ قبوله حقيبة العمل والشؤون الاجتماعية الى الدفاع عن حقوق المستحقين، عبر وسيلتين، الاولى ضمان التخصيصات المالية لميزانية شبكة الحماية الاجتماعية بحيث استطاع تسجيلها ضمن باب خاص في الميزانية العامة للدولة، والثاني تطهير فروع الشبكة من اللصوص والدجالين والمزورين وأصحاب النفوس الدنيئة الذين يقبضون رواتب تقاعدية او لديهم مصادر عيش مجزية، فيما يستحوّذون على حقوق المستحقين الحقيقيين من الايتام والارامل ومقطوعي السبيل، ولذلك نجح في إضافة الاف المستحقين الجدد وأوقف صرف رواتب المتجاوزين الذين بلغت اعدادهم نحو128 الفا. وقبيل شروعه بعرض ما حدث من مراجعة في اطار تدقيق سلامة مواقف المشمولين السابقين برواتب الحماية، في المتلقى الذي نظمه المركز العراقي للتنمية الإعلامية، اضطر الى استدراك معلومة وردت في تقديم الصديق عدنان السراج رئيس المركز، أوضح فيه ان السوداني دكتور وهي الشهادة المفترى عليها والمتجاوز عليها من معظم سياسيي الصدفة وبرلمانيي المحاصصة. فما كان من الوزير السوداني الا التصحيح. وبادر الى القول بالحرف الواحد: انا مهندس زراعي ولست دكتورا. وبذلك قدم مثلا اخر في الصدق والأمانة ورفض قبول التوصيفات التي لا تنطبق على سيرته. ذلك انه من العيب ان يتحدث مسؤول عن كشف الاعيب غير مستحقين في مجال او نشاط معين، فيما هو يسطو على شهادة علمية لا يستحقها. لقد ادرك ذلك، بذكاء حاد، فبادر الى المعالجة الفورية.. وكبرت صورته ومنزلته في نفوسنا.